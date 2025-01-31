Zamana Meydan Okuyan İzlemelere Doyamadığımız En Popüler 20 Yerli Dizi
Zamana Meydan Okuyan İzlemelere Doyamadığımız En Popüler 20 Yerli Dizi
Bazı diziler var ki üstünden yıllar geçse de unutulmaz olmaya devam ediyor. Defalarca izliyoruz, bazen ezberliyoruz ama asla bıkmıyoruz. Yıllara meydan okuyan diziler ilginin hiç kaybolmamasıyla popülerliğini korumaya devam ediyor.
Bakalım IMDb'ye göre en popüler 20 yerli dizi hangileriymiş?
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20. Beş Kardeş
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19. Avrupa Yakası
18. Süper Baba
17. Acayip Hikayeler
16. Fi
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15. Aşk-ı Memnu
14. Şubat
13. Bir Demet Tiyatro
12. Kurtlar Vadisi
11. Yeditepe İstanbul
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10. 7 Güzel Adam
9. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
8. Çalıkuşu
7. Muhteşem Yüzyıl
6. Masum
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5. Tatlı Hayat
4. Ezel
3. İkinci Bahar
2. Leyla ile Mecnun
1. Şahsiyet
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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