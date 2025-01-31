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Zamana Meydan Okuyan İzlemelere Doyamadığımız En Popüler 20 Yerli Dizi

Zamana Meydan Okuyan İzlemelere Doyamadığımız En Popüler 20 Yerli Dizi

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.01.2025 - 23:25

Bazı diziler var ki üstünden yıllar geçse de unutulmaz olmaya devam ediyor. Defalarca izliyoruz, bazen ezberliyoruz ama asla bıkmıyoruz. Yıllara meydan okuyan diziler ilginin hiç kaybolmamasıyla popülerliğini korumaya devam ediyor.

Bakalım IMDb'ye göre en popüler 20 yerli dizi hangileriymiş?

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20. Beş Kardeş

20. Beş Kardeş

Dizide, kardeşler arasında geçen güçlü bağlar ve birbirlerine olan bağlılıkları öne çıkar, ancak her biri kendi içsel çatışmaları ve zorluklarıyla başa çıkmaya çalışır. Aile içindeki sırlar ve geçmişteki travmalar, hikayeyi derinleştirerek karakterlerin gelişimine yön verir.

19. Avrupa Yakası

19. Avrupa Yakası

Avrupa Yakası, İstanbul’un en renkli apartmanlarından birinde, her biri ayrı bir karakter olan sakinlerinin komik maceralarını anlatıyor. Burada kahkaha dolu anlar hiç bitmez. Her bölümde, birbirinden tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli olaylarla, neşeniz garanti!

18. Süper Baba

18. Süper Baba

Süper Baba, bir babanın, üç çocuğuna tek başına hem anne hem baba olma mücadelesini anlatan duygusal bir dizi. Hayatın zorlukları ve tatlı karmaşaları arasında, baba olarak en iyisini yapmaya çalışan Haluk’un, çocuklarıyla olan güçlü bağları izleyiciyi derinden etkiler. Aile olmanın, sevginin ve fedakarlığın gerçek anlamlarını keşfederken, hem hüzünlü hem de sıcak anlar yaşanır.

17. Acayip Hikayeler

17. Acayip Hikayeler

Acayip Hikayeler, her bölümde farklı ve sıra dışı hikayeler sunarak izleyiciyi gizemli, korkutucu ve bazen de komik olaylarla buluşturur. Dizi, kısa ama etkileyici senaryolarla, fantastik ve doğaüstü olayları günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylarla harmanlar. Her hikaye, farklı bir evrende geçerken, izleyiciye sürprizlerle dolu unutulmaz anlar yaşatır.

16. Fi

16. Fi

Fi, psikolojik gerilim ve dramayı birleştirerek, tutkulu bir aşkın ve takıntıların etkisiyle hayatlarını sorgulayan karakterlerin hikayesini anlatır. Başrolünde, başarılı bir psikolog olan Can Manay’ın, aşk ve güç uğruna insanları manipüle etme çabası, gizemli ve karmaşık bir dünyayı ortaya çıkarır. Dizi, ilişkilerin derinliklerine inerken, sevgi, hırs ve intikamın nasıl birbirine karıştığını sorgular.

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15. Aşk-ı Memnu

15. Aşk-ı Memnu

Aşk-ı Memnu, yasak bir aşkla örülü, hüzünlü ve tutkulu bir hikayeyi anlatıyor. Bihter'in, eşinin yeğeni Behlül’e duyduğu yasak aşk ve yaşadığı içsel çatışmalar, onu yıkıcı bir sona doğru sürükler. Dizi, aşkın ne kadar zararlı olabileceğini ve insanların kendi karanlık taraflarıyla yüzleşmelerinin ne denli acı verebileceğini gösteriyor.

14. Şubat

14. Şubat

Şubat, 1990’larda geçen, tutkulu bir aşkın ve dramın hikayesini anlatan bir dizidir. Şubat, hayatını zor şartlar altında geçiren bir adamın, eski sevgilisiyle yeniden karşılaşmasıyla başlayan karmaşık duygusal yolculuğunu izler. Geçmişin izleri ve günümüzün gerçekleri arasında sıkışan karakterler, aşk, fedakarlık ve affetme temalarıyla yüzleşir.

13. Bir Demet Tiyatro

13. Bir Demet Tiyatro

Bir Demet Tiyatro, her biri birbirinden absürd ve komik karakterlerle dolu, sahnede ve hayatın içinde kahkaha dolu bir dünyaya açılan bir dizi. Mahalledeki neşeli ev sahiplerinden, şanssız komşulara kadar herkesin başı bir şekilde belada ama her anı, komik ve eğlenceli! Gerçekten 'bizim mahalle' dediğiniz bir atmosfer yaratırken, her bölümde yeni bir kahkaha tufanı kopar!

12. Kurtlar Vadisi

12. Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi, Türk televizyonunun en uzun süreli ve en etkileyici dizilerinden biri olarak, yeraltı dünyasının karanlık ilişkilerini ve mafya içindeki güç mücadelelerini konu alır. Polat Alemdar’ın, ailesinin intikamını almak ve devletin gizli oyunlarını çözmek için girdiği tehlikeli yolculuk, diziye derin bir dram ve aksiyon katmıştır. Hem güç hem de sadakat üzerine kurulu hikaye, izleyiciyi sürüklerken, ahlaki sınırları da sorgulatır.

11. Yeditepe İstanbul

11. Yeditepe İstanbul

Yeditepe İstanbul, İstanbul’un kalbinde geçen, aşk, entrika ve suçla dolu bir hikayeyi anlatan bir dizi. Başrolünde, ailesinin işlerine karışmak zorunda kalan genç bir adam olan Ali, şehre ve hayatına yön vermeye çalışırken, karşılaştığı karmaşık ilişkilerle sarsılır. Dizi, İstanbul’un farklı yüzlerini keşfederken, karakterlerin içsel çatışmalarını ve hayatın onlara sunduğu zorlukları derinlemesine işler.

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10. 7 Güzel Adam

10. 7 Güzel Adam

7 Güzel Adam, farklı karakterlere sahip yedi gencin, kendi içsel yolculukları ve toplumla yüzleşmelerini konu alan duygusal bir dizidir. Her biri birer idealist olan bu gençler, edebiyat, sanat ve hayatın anlamını keşfederken, aralarındaki dostluk ve paylaşımlar onları şekillendirir. Dizi, gençlik, hayaller ve mücadele temalarını işleyerek, izleyiciyi derin düşüncelere sevk eder ve gerçek anlamda bir insan olmanın sorgulamasını yapar.

9. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

9. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, karanlık ve gerçekçi bir suç dizisi olarak, Ankara'nın sokaklarında geçen zorlu bir dedektiflik hikayesini anlatıyor. Behzat Ç., sıradan bir polis olmanın çok ötesinde, kişisel sorunları ve karanlık geçmişiyle baş etmeye çalışan, derin bir karakter. Dizi, suç dünyasının içinde kaybolmuş bir adamın, doğruyu bulmaya çalışırken hem kendi iç yolculuğunu hem de yaşadığı toplumun bozuk düzenini sorgulamasını işliyor.

8. Çalıkuşu

8. Çalıkuşu

Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanından uyarlanan, Feride adlı genç bir öğretmenin, aşk ve fedakarlıkla dolu hikayesini anlatan bir dizi. Feride, sevdiği adamla evlenip uzaklara gitse de, hayatındaki zorluklar ve acılarla yüzleşmek zorunda kalır, aynı zamanda ülkesine katkı sağlamak için büyük bir çaba harcar. Dizi, aşk, onur, sabır ve kahramanlık gibi temalarla dolu, izleyiciyi derinden etkileyen duygusal bir yolculuk sunar.

7. Muhteşem Yüzyıl

7. Muhteşem Yüzyıl

Dizi, Süleyman’ın Hürrem Sultan ile olan tutkulu aşkını, saraydaki entrikaları ve taht kavgalarını mercek altına alırken, güç ve sevdanın çatışmalarını işler. Her bölüm, izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkararak, sarayın gizemli dünyasında dönen iktidar oyunlarını gözler önüne seriyor.

6. Masum

6. Masum

Masum, suç ve gerilim dolu bir hikaye olarak, emekli bir polisin geçmişiyle yüzleşmesini konu alır. Yaşanan bir cinayet, onu ve ailesini derin bir sırlar ağının içine çeker, her adımda yeni bir gizem ortaya çıkar. Dizi, suçluluk, pişmanlık ve insan ruhunun karanlık yönlerini keşfederken, izleyiciyi sürekli bir belirsizlik ve gerilim içinde tutar.

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5. Tatlı Hayat

5. Tatlı Hayat

Tatlı Hayat, İstanbul’un bir mahallesinde, birbirinden renkli karakterlerin komik ve sıcak ilişkilerini konu alan bir aile dizisidir. Başrollerinde, saf ve iyimser İsmail ve çevresindeki aile üyeleri, mahalle halkıyla olan etkileşimleriyle günlük hayatın zorluklarını eğlenceli bir şekilde aşmaya çalışır. Dizi, dostluk, aile bağları ve birbirine destek olmanın değerini mizahi bir dille işlerken, izleyiciyi güldürüp düşündürmeyi başarır.

4. Ezel

4. Ezel

Ezel, geçmişteki dostlarının ve aşkının ihanetiyle hayatı alt üst olan bir adamın, yeniden doğarak geçmişini temizleme mücadelesini verir. Dizi, intikamın bedelini ve affetmenin gücünü sorgularken, sevginin ve güvenin ne kadar kırılgan olduğunu duygusal bir şekilde gözler önüne serer.

3. İkinci Bahar

3. İkinci Bahar

İkinci Bahar, yaşlılık ve yalnızlıkla mücadele eden Zeynep ve Haydar’ın, hayatlarının ikinci yarısında yeniden aşkla tanışmalarını konu alır. Haydar’ın Zeynep’e olan ilgisi, ikisinin de geçmişteki hüzünlü deneyimlerinin üstesinden gelmelerini sağlar, birlikte yeni bir başlangıç yapma cesaretini bulurlar. Dizi, sevginin ve hayata yeniden tutunmanın her yaşta mümkün olduğunu, insanın içindeki umudun asla kaybolmaması gerektiğini duygusal bir şekilde işler.

2. Leyla ile Mecnun

2. Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun, aşkı için deliren Mecnun’un, hayatının her anını komik ve absürd bir şekilde yaşadığı bir hikaye. Leyla’yı unutamayan Mecnun’un, en yakın dostlarıyla yaşadığı tuhaf olaylar, izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. Aşk, dostluk, gariplik ve eğlence, her sahnede bolca karışırken, insanın en derin duygularını bile en komik şekilde keşfetmesine sebep oluyor!

1. Şahsiyet

1. Şahsiyet

Şahsiyet, intikam, adalet ve insan ruhunun karanlık yönlerini derinlemesine işleyen bir dramadır. Başrolündeki Haluk Bilginer, emekli bir hâkim olan Agah karakteriyle, yıllarca bastırdığı öfke ve hırsla suçluları cezalandırmaya karar verir ve bir 'yargıç' gibi hareket eder. Dizi, adaletin ne kadar kişisel ve tehlikeli olabileceğini, bireylerin vicdanlarıyla yüzleşirken karanlık yolculuklarını sorgulayan etkileyici bir hikaye sunar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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