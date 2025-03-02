Tartışma Yeniden Alevlendi: Ramazan Davulcusu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
On bir ayın sultanı Ramazan yine geldi çattı. Oruçların tutulduğu, iftar ve sahur sofralarının kurulduğu Ramazan'da büyük bir geleneğimiz olan Ramazan davulcuları da yerini aldı. Sahur vaktinde davulun çalınma sebebi aslında çok eski yıllarda alarm gibi bir teknoloji olmadığı için, insanları sahura uyandırmaktı. Osmanlı zamanında insanları sahura uyandırmak, bekçilerin göreviydi. Bekçiler, davullar çalarak maniler okuyarak insanları sahura uyandırırdı. O zamanlarda en çok para kazandıran mesleklerden birisi de bekçilikti.
Osmanlı zamanında başlayan bu gelenek, teknoloji ilerlemiş olmasına rağmen devam etti. Bugün ise 'Ramazan davulcuları devam etmeli mi?' tartışması yeniden alevlendi.
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Tam 150 yıllık bir gelenek.
Teknolojinin gelişmesiyle davulcular da kendini yeniledi.
Bir kullanıcı, davul adetinin artık gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtti.
Bu görüşe katılan ve olumsuz deneyimleri olan kişiler de anlattı;
Özellikle bebekli aileler...
Herkesin farklı bir derdi, farklı bir aile yapısı var.
Tabii herkesin düşüncesi ayrı.
Yaz aylarında sahura yakın çalınan davul, şimdilerde ise birkaç saat öncesinden çalınıyor.
"Davul çalmak kul hakkına girmektir."
"Yıllardır oruç tutarım..."
Davul geleneğinin devam etmesi gerektiğini düşünenler de var.
"Ben kültürel olarak varlığını seven ve devam etmesini isteyenlerdenim"
Bu örnekler, davul ile aynı mı?
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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