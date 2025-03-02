Tartışma Yeniden Alevlendi: Ramazan Davulcusu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

On bir ayın sultanı Ramazan yine geldi çattı. Oruçların tutulduğu, iftar ve sahur sofralarının kurulduğu Ramazan'da büyük bir geleneğimiz olan Ramazan davulcuları da yerini aldı. Sahur vaktinde davulun çalınma sebebi aslında çok eski yıllarda alarm gibi bir teknoloji olmadığı için, insanları sahura uyandırmaktı. Osmanlı zamanında insanları sahura uyandırmak, bekçilerin göreviydi. Bekçiler, davullar çalarak maniler okuyarak insanları sahura uyandırırdı. O zamanlarda en çok para kazandıran mesleklerden birisi de bekçilikti.

Osmanlı zamanında başlayan bu gelenek, teknoloji ilerlemiş olmasına rağmen devam etti. Bugün ise 'Ramazan davulcuları devam etmeli mi?' tartışması yeniden alevlendi.

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