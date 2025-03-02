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Tartışma Yeniden Alevlendi: Ramazan Davulcusu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Tartışma Yeniden Alevlendi: Ramazan Davulcusu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 16:36 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 16:49

On bir ayın sultanı Ramazan yine geldi çattı. Oruçların tutulduğu, iftar ve sahur sofralarının kurulduğu Ramazan'da büyük bir geleneğimiz olan Ramazan davulcuları da yerini aldı. Sahur vaktinde davulun çalınma sebebi aslında çok eski yıllarda alarm gibi bir teknoloji olmadığı için, insanları sahura uyandırmaktı. Osmanlı zamanında insanları sahura uyandırmak, bekçilerin göreviydi. Bekçiler, davullar çalarak maniler okuyarak insanları sahura uyandırırdı. O zamanlarda en çok para kazandıran mesleklerden birisi de bekçilikti. 

Osmanlı zamanında başlayan bu gelenek, teknoloji ilerlemiş olmasına rağmen devam etti. Bugün ise 'Ramazan davulcuları devam etmeli mi?' tartışması yeniden alevlendi.

İçeriğimizin sonunda ilgili anketimizden görüş bildirmeyi unutmayın!

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Tam 150 yıllık bir gelenek.

Tam 150 yıllık bir gelenek.

Evet, Ramazan davulcusundan bahsediyoruz. 1 Mart'ta Ramazan'ın başlamasıyla gece saatlerinde davul sesiyle uyandığınız olmuştur. Oruç tutuyor olsanız da tutmuyor, tutamıyor olsanız da o davulun sesini duyarsınız. Ramazan'da davul çalma geleneği ise Osmanlı zamanına kadar uzanıyor. 

Osmanlı zamanında, günümüzde olduğu gibi alarmlar olmadığı için insanlar sahura kalkmakta zorlanıyordu. Çareyi ise bekçilerde buldular. Halihazırda gece saatlerinde uyanık olan ve sokaklarda gezen bekçilerin, Ramazan ayında insanları sahura uyandırmasına karar verildi. 

Eline davul alan bekçiler, sokak sokak gezmeye başladı. Kimisi manilerle kimisi zurna eşliğinde insanları sahura uyandırdı.

Teknolojinin gelişmesiyle davulcular da kendini yeniledi.

Teknolojinin gelişmesiyle davulcular da kendini yeniledi.

Yıllar içerisinde teknoloji gelişti, insanların çoğu cep telefonlarına alarm kurmaya başladı. Fakat davul kültürü değişmedi. Sadece teknolojiye ayak uydurup yollarına devam ettiler. Bu kez kimisi arabanın arkasına binip davul çalmaya başladı, kimisi de davulunu ışıklarla süslemeye başladı. 

Fakat bugün geldiğimiz noktada davulcularla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Bir kullanıcı, davul adetinin artık gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bir kullanıcı, davul adetinin artık gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtti.
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Paylaşımın tamamı;

Yıl olmuş 2025 gece üçte davulcunun sesi ile uyanmak zorundayız. Herkesin alarmı var. Ben sahurumu belki 1’ de belki 4’te yapacağım.

Kaldı ki ben rahatsız oluyorsam inanmayanlar ne yapsın? Sabır diliyorum. Şimdi sırf bunu söyledim diye saçma sapan baş örtüsü takmayı hak etmediğimi vs. söyleyenler üşüşür. Davul çalınması dini bi görev değil arkadaşlar sakin olun bu sadece bir gelenek.

Kültürel olarak devam etsin isteniyorsa Ramazanın başında sonunda ya da iftar vakti yine çalsın.

Hastası, bebeği, yaşlısı var…

Umarım buna maruz kalmak zorunda olmadığımızı bi noktada hep birlikte fark ederiz

Bu görüşe katılan ve olumsuz deneyimleri olan kişiler de anlattı;

Bu görüşe katılan ve olumsuz deneyimleri olan kişiler de anlattı;
twitter.com

Özellikle bebekli aileler...

Özellikle bebekli aileler...
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Herkesin farklı bir derdi, farklı bir aile yapısı var.

Herkesin farklı bir derdi, farklı bir aile yapısı var.
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Tabii herkesin düşüncesi ayrı.

Tabii herkesin düşüncesi ayrı.
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Yaz aylarında sahura yakın çalınan davul, şimdilerde ise birkaç saat öncesinden çalınıyor.

Yaz aylarında sahura yakın çalınan davul, şimdilerde ise birkaç saat öncesinden çalınıyor.
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"Davul çalmak kul hakkına girmektir."

"Davul çalmak kul hakkına girmektir."
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"Yıllardır oruç tutarım..."

"Yıllardır oruç tutarım..."
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Davul geleneğinin devam etmesi gerektiğini düşünenler de var.

Davul geleneğinin devam etmesi gerektiğini düşünenler de var.
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"Ben kültürel olarak varlığını seven ve devam etmesini isteyenlerdenim"

"Ben kültürel olarak varlığını seven ve devam etmesini isteyenlerdenim"
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Bu örnekler, davul ile aynı mı?

Bu örnekler, davul ile aynı mı?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Bozkurt

Gereksiz bir uygulama. Ayrıca düğün yapılmayabilir. Hatta şu ortamda yapılmamalı. Boş yere havaya para saçmamak anormal bir durum mu?

Kılıç

yazın köpekleri eğitip tim kurmuştum sokağa sokmuyorlardı.. velhasıl iş bitip dilenmeye geldiklerinde esas rahatsızlık .. vınn arka bahçeye topukluyordum..

Bulent Yarici

Dogru söylemis gereksiz gürültü belki tutmayan var belki 5 te kalkacak var belki yiyip yatan var coluk var cocuk var yaşlı var davulcuya gerek yok bencede ca... Devamını Gör