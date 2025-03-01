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Goygoy
Ramazan'ın İlk Sahurunu Goygoya Tutturan Kullanıcılar Espriye Doyurdu

Ramazan'ın İlk Sahurunu Goygoya Tutturan Kullanıcılar Espriye Doyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 15:46

Ramazan ayı başladı, ilk oruçlar tutuluyor. Milyonlar 28 Şubat’ı 1 Mart’ta bağlayan gece ilk sahuruna uyandı. Ramazan’ın ilk sahuru için heyecan ve mutluluk da elbette en tepedeydi. E tabi sahur goygoyları da eksik kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları Ramazan’ın ilk gecesinde de yaratıcı ve esprili kişiliklerini ortaya koydu.

Hep birlikte ilk sahur nasıl geçmiş, kim neler paylaşmış bakalım!

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On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi!

On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi!

28 Şubat Perşembe gününü 1 Mart Cumartesi gecesine bağlayan gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı.

X'te iftar ve sahur goygoyları da yapılmaya başlandı. Sahur saatinin 6 olmasıyla birlikte X (Twitter) sabaha kadar esprilerle doldu taştı.

X'te iftar ve sahur goygoyları da yapılmaya başlandı. Sahur saatinin 6 olmasıyla birlikte X (Twitter) sabaha kadar esprilerle doldu taştı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler de sahur ve iftar sofralarında yerini alacak tabi!

Gelin hep birlikte Ramazan ayının ilk sahurunda kim neler paylaşmış bakalım 👇

Gelin hep birlikte Ramazan ayının ilk sahurunda kim neler paylaşmış bakalım 👇
twitter.com

Gerçek olmadığını kim inkar edebilir?

👇

👇
twitter.com

Yoksulluktan mı yoksa göz tokluğundan mı? 🙏🏻

👇

👇
twitter.com

Filmi izleyenler bunu beğendi!

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👇
twitter.com

Su orucuyla karıştıyor olabilir misin?.....

👇

👇
twitter.com

Sahurda patatesten daha güzel bir şey varsa o da kızartmasıdır!

👇

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twitter.com

Var bi hayalimiz ❤️

👇

👇

👇
twitter.com

Ebubekir Sıddık, Allah tekne orucunu kabul etsin😍

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twitter.com

Her goygoya uyan bi' Muharrem İnce görseli bırak...

Sahur sofraları demek ki herkes için bir başkaymış. 🐱

Pizzayı mı yesek seni mi?!

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twitter.com

Sahurda aşk başkadır!

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Sahur saati hangi ara sabahın 6'sı oldu ya!?

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Ramazan ayının ilk sahurunda yaşadığın bu üzücü deneyim için üzgünüz kardeşim...

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Konuşmak isteyen elbet bi' yolunu buluyor!

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Küçük bi' hatırlatma.

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Sahura kaldıracak kimsen olmadığında hayat seni alarm kurmaya zorlayabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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maestro__

Cengiz Bozkurt'un sahur videosu çok komik😂😂😂