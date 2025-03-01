Ramazan'ın İlk Sahurunu Goygoya Tutturan Kullanıcılar Espriye Doyurdu

Ramazan ayı başladı, ilk oruçlar tutuluyor. Milyonlar 28 Şubat’ı 1 Mart’ta bağlayan gece ilk sahuruna uyandı. Ramazan’ın ilk sahuru için heyecan ve mutluluk da elbette en tepedeydi. E tabi sahur goygoyları da eksik kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları Ramazan’ın ilk gecesinde de yaratıcı ve esprili kişiliklerini ortaya koydu.

Hep birlikte ilk sahur nasıl geçmiş, kim neler paylaşmış bakalım!