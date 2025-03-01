Ramazan'ın İlk Sahurunu Goygoya Tutturan Kullanıcılar Espriye Doyurdu
Ramazan'ın İlk Sahurunu Goygoya Tutturan Kullanıcılar Espriye Doyurdu
Ramazan ayı başladı, ilk oruçlar tutuluyor. Milyonlar 28 Şubat’ı 1 Mart’ta bağlayan gece ilk sahuruna uyandı. Ramazan’ın ilk sahuru için heyecan ve mutluluk da elbette en tepedeydi. E tabi sahur goygoyları da eksik kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları Ramazan’ın ilk gecesinde de yaratıcı ve esprili kişiliklerini ortaya koydu.
Hep birlikte ilk sahur nasıl geçmiş, kim neler paylaşmış bakalım!
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On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi!
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X'te iftar ve sahur goygoyları da yapılmaya başlandı. Sahur saatinin 6 olmasıyla birlikte X (Twitter) sabaha kadar esprilerle doldu taştı.
Gelin hep birlikte Ramazan ayının ilk sahurunda kim neler paylaşmış bakalım 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Cengiz Bozkurt'un sahur videosu çok komik😂😂😂