Ramazan Başladı: Türkiye’den ve Dünyadan 2025’in İlk Sahuruna Dair Kareler
Ramazan Başladı: Türkiye’den ve Dünyadan 2025’in İlk Sahuruna Dair Kareler
On bir ayın sultanı Ramazan başladı. 28 Şubat 2025 Cuma'yı 1 Mart 2025 Cumartesi gününe bağlayan gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu gerçekleştirdi. Ramazan davulcuları sokak sokak gezerek herkesi sahura uyandırdı. Fırınlarda gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Dünyada ise en dikkat çeken görüntü Gazze’den geldi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde insanlar enkaz kalıntıları arasında sahur yaptı. Sahur için sokaklar süslendi.
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Ramazan ayı başladı. Milyonlarca vatandaş oruç ibadetini gerçekleştirmek için gece ilk sahurunu yaptı.
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Yerin altında ilk sahur.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sahur yaptı.
Ramazan davulcuları sokaklara çıktı.
Ramazan ayının ilk sahuru böyle karşılandı.
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Mehterli sahur.
Vosvoslu davulcular.
Dünyada da ilk sahur heyecanı yaşandı. Gazze'de enkaz arasında sahur yapıldı.
Ramazanı camilerde karşıladılar.
Endonezya'da Ramazan'ın ilk teravihisi.
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Bir yandan namaz kıldılar bir yandan Ay gözlemlediler.
Ramazan ayına Kuran okuyarak başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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