Ramazan Başladı: Türkiye’den ve Dünyadan 2025’in İlk Sahuruna Dair Kareler

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. 28 Şubat 2025 Cuma'yı 1 Mart 2025 Cumartesi gününe bağlayan gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu gerçekleştirdi. Ramazan davulcuları sokak sokak gezerek herkesi sahura uyandırdı. Fırınlarda gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Dünyada ise en dikkat çeken görüntü Gazze’den geldi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde insanlar enkaz kalıntıları arasında sahur yaptı. Sahur için sokaklar süslendi.