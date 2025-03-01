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Ramazan Başladı: Türkiye’den ve Dünyadan 2025’in İlk Sahuruna Dair Kareler

Ramazan Başladı: Türkiye’den ve Dünyadan 2025’in İlk Sahuruna Dair Kareler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 09:48

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. 28 Şubat 2025 Cuma'yı 1 Mart 2025 Cumartesi gününe bağlayan gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu gerçekleştirdi. Ramazan davulcuları sokak sokak gezerek herkesi sahura uyandırdı. Fırınlarda gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Dünyada ise en dikkat çeken görüntü Gazze’den geldi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde insanlar enkaz kalıntıları arasında sahur yaptı. Sahur için sokaklar süslendi.

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Ramazan ayı başladı. Milyonlarca vatandaş oruç ibadetini gerçekleştirmek için gece ilk sahurunu yaptı.

Ramazan ayı başladı. Milyonlarca vatandaş oruç ibadetini gerçekleştirmek için gece ilk sahurunu yaptı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla ilk sahurda fırıncılarda yoğunluk oluştu.

Yerin altında ilk sahur.

Yerin altında ilk sahur.

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde maden ocağında mesaide olan işçiler, ilk sahuru yer altında karşıladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sahur yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sahur yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu. Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde, ABB'nin düzenlediği sahur programında ramazanın dayanışma ve bereket olduğunu ifade etti.

Ramazan davulcuları sokaklara çıktı.

Ramazan davulcuları sokaklara çıktı.

Ankara'da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı. Ramazan davulcusu Müdür Kapcak, sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayının ilk sahuru böyle karşılandı.

Ramazan ayının ilk sahuru böyle karşılandı.

Elazığ’da Ramazan ayının ilk sahuru  davul ve gırnata eşliğinde karşılandı. Vatandaşlar sahuru coşkuyla kutladı.

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Mehterli sahur.

Mehterli sahur.

Nevşehir’de vatandaşlar ilk sahura mehteran takımının marşlarıyla uyandı.

Vosvoslu davulcular.

Vosvoslu davulcular.

İstanbul'da Esenler Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldıracak.

Dünyada da ilk sahur heyecanı yaşandı. Gazze'de enkaz arasında sahur yapıldı.

Dünyada da ilk sahur heyecanı yaşandı. Gazze'de enkaz arasında sahur yapıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan evlerin ve sokakların arasında ilk sahurunu yaptı. Yıkımın ortasında sokaklar Ramazan için ışıkla süslendi.

Ramazanı camilerde karşıladılar.

Ramazanı camilerde karşıladılar.

İngiltere'de müslümanlar Londra İslam Kültür Derneği Camii'nde teravih namazını kıldı.

Endonezya'da Ramazan'ın ilk teravihisi.

Endonezya'da Ramazan'ın ilk teravihisi.

Ramazan’ın ilk gecesinde Endonezya’nın Açe eyaletindeki Banda Açe kentinde bulunan Baiturrahman Ulu Camii'nde Müslümanlar teravih namazını kaldı.

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Bir yandan namaz kıldılar bir yandan Ay gözlemlediler.

Bir yandan namaz kıldılar bir yandan Ay gözlemlediler.

Suriye'nin Şam kentinde Ramazan böyle karşılandı. Suriye'nin Şam kentindeki Kasyon Dağı'nda bir yandan namaz kılınırken bir yandan Ramazan'ın başlangıcını belirlemek için ayın konumunu gözlemlendi..

Ramazan ayına Kuran okuyarak başladı.

Ramazan ayına Kuran okuyarak başladı.

Mısır'da küçük bir çocuk Ramazan ayını Kuran okuyarak karşıladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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