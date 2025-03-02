onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Davulcudan İstedikleri Parçalarla Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayanlar

Davulcudan İstedikleri Parçalarla Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 10:02

Ramazan ayının kendine has bazı ögeleri var. Bunların başında da hiç şüphesiz davulcular geliyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan Ramazan davulcuları, oruç tutmak isteyenleri sahura kaldırmak amacıyla erkenden sokaklara dökülüyor. Zaman zaman sosyal medyanın tartışma konusu olan Ramazan davulcuları, bir kültür olarak hala işlerine devam ediyor. Davulcuların alışkanlıkları da birbirinden farklı haliyle. Kimisi nağmeler eşliğinde çalıyor davulunu kimisi de yanında bir zurnacıyla geziyor sokakları.

Bu kez sosyal medyada ise davulcu abilerden istenen şarkılar paylaşıldı. Gelen şarkı istekleri hayal gücünüzü zorlayacak cinsten!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan geldi, hoş geldi...

Ramazan geldi, hoş geldi...

Beraberinde de uzun yıllardır devam eden geleneklerimizi getirdi. Davulcular, yine sahura kalkmak isteyenleri uyandırmak için davulunun başına geçti. Her sene tartışma konusu olmalarına rağmen Ramazan davulcularının büyük bir kültürel öge olduğun savunanlar da var.

Davulcularımızın arasında tam bir şovmen olanlar da var.

Davulcularımızın arasında tam bir şovmen olanlar da var.

Kimi davulcu yalnızca tokmağı davula vurmakla yetiniyor. Kimi davulcu ise hem zurnayla hem de Ramazan'a özgü nağmelerle kulaklarımızın pasını siliyor. 

Bu kez sosyal medya kullanıcıları, davulcu abilere istek şarkı iletmeye başladı. Gelen istekleri bizler hayal etmekte bile zorlandık!

En çok istek alan şarkı elbette "Saygımdan" oldu.

En çok istek alan şarkı elbette "Saygımdan" oldu.
twitter.com

"Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum, aşk sanıp da"

"Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum, aşk sanıp da"
twitter.com

"Boşuna sevmişim, değmezmiş sana"

"Boşuna sevmişim, değmezmiş sana"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu gece ağlayacağız belli oldu.

Bu gece ağlayacağız belli oldu.
twitter.com

Özellikle İstanbul'daki davulcu abilerimize duyurulur.

Özellikle İstanbul'daki davulcu abilerimize duyurulur.
twitter.com

Ankara için de istek şarkımız var.

Ankara için de istek şarkımız var.
twitter.com

İstek değil, ihtiyaç.

Çok ağladık, biraz da eğlence! 😂

Çok ağladık, biraz da eğlence! 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yok mu şöyle babayiğit bir davulcu abimiz?

Neyse isteklerimiz biraz fazla oldu...

Neyse davulcu abi, sen bildiğini çal en iyisi...

Neyse davulcu abi, sen bildiğini çal en iyisi...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın