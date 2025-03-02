Davulcudan İstedikleri Parçalarla Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayanlar

Ramazan ayının kendine has bazı ögeleri var. Bunların başında da hiç şüphesiz davulcular geliyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan Ramazan davulcuları, oruç tutmak isteyenleri sahura kaldırmak amacıyla erkenden sokaklara dökülüyor. Zaman zaman sosyal medyanın tartışma konusu olan Ramazan davulcuları, bir kültür olarak hala işlerine devam ediyor. Davulcuların alışkanlıkları da birbirinden farklı haliyle. Kimisi nağmeler eşliğinde çalıyor davulunu kimisi de yanında bir zurnacıyla geziyor sokakları.

Bu kez sosyal medyada ise davulcu abilerden istenen şarkılar paylaşıldı. Gelen şarkı istekleri hayal gücünüzü zorlayacak cinsten!