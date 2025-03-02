Davulcudan İstedikleri Parçalarla Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayanlar
Davulcudan İstedikleri Parçalarla Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayanlar
Ramazan ayının kendine has bazı ögeleri var. Bunların başında da hiç şüphesiz davulcular geliyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan Ramazan davulcuları, oruç tutmak isteyenleri sahura kaldırmak amacıyla erkenden sokaklara dökülüyor. Zaman zaman sosyal medyanın tartışma konusu olan Ramazan davulcuları, bir kültür olarak hala işlerine devam ediyor. Davulcuların alışkanlıkları da birbirinden farklı haliyle. Kimisi nağmeler eşliğinde çalıyor davulunu kimisi de yanında bir zurnacıyla geziyor sokakları.
Bu kez sosyal medyada ise davulcu abilerden istenen şarkılar paylaşıldı. Gelen şarkı istekleri hayal gücünüzü zorlayacak cinsten!
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Ramazan geldi, hoş geldi...
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Davulcularımızın arasında tam bir şovmen olanlar da var.
En çok istek alan şarkı elbette "Saygımdan" oldu.
"Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum, aşk sanıp da"
"Boşuna sevmişim, değmezmiş sana"
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Bu gece ağlayacağız belli oldu.
Özellikle İstanbul'daki davulcu abilerimize duyurulur.
Ankara için de istek şarkımız var.
İstek değil, ihtiyaç.
Çok ağladık, biraz da eğlence! 😂
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Yok mu şöyle babayiğit bir davulcu abimiz?
Neyse isteklerimiz biraz fazla oldu...
Neyse davulcu abi, sen bildiğini çal en iyisi...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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