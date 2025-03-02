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Ceren Karakoç'un İmalı Beğenisinden Melike Şahin'in O Ses'teki Görüntüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ceren Karakoç'un İmalı Beğenisinden Melike Şahin'in O Ses'teki Görüntüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 00:32

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

2 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. MasterChef sonrasında Türkiye'ye taşınacağını açıklayan Beyza'nın İstanbul'da yaşaması bekleniyordu.

1. MasterChef sonrasında Türkiye'ye taşınacağını açıklayan Beyza'nın İstanbul'da yaşaması bekleniyordu.

Ancak Beyza, kararını memleketi Konya'dan yana kullandı.

Detaylar:

2. Survivor'da heyecan ve tempo giderek artıyor. Oyunlardaki hareketliliğin giderek arttığı yarışmada bu hafta kadınlar elemesi yapıldı.

2. Survivor'da heyecan ve tempo giderek artıyor. Oyunlardaki hareketliliğin giderek arttığı yarışmada bu hafta kadınlar elemesi yapıldı.

Elenen isim Senem oldu!

Detaylar:

3. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

3. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Karakoç'un beğenisi sitem olarak algılandı.

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4. O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı.

4. O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı.

Özlendiği her halinden belli olan programın jürisinde bir değişikliğe gidildi ve Melike Şahin programın yeni jürilerinden biri oldu. İzleyicinin bir hayli memnun kaldığı bu değişikliğin ardından beklenmedik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hadise'yle anlaşamadığı ve bu sebeple programdan ayrıldığı iddia edilen Melike Şahin ortalığı karıştırmıştı.

Bir izleyici, katıldığı çekimleri ifşaladı ve Melike Şahin'in programdan ayrılmadığı ortaya çıktı.

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5. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor.

5. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor.

Daha önce çok kez örneğini yaşadığımız gibi, bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatasını ifşaladı. Nilay'ın kol askısıyla girdiği sahnede bir askının birkaç saniye içinde yok olması kullanıcıların diline düştü.

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6. MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya bazen sinirli halleri bazen de babacan tavırlarıyla gündem oluyor.

6. MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya bazen sinirli halleri bazen de babacan tavırlarıyla gündem oluyor.

İzleyicinin gönlünü fetheden Mehmet Şef geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Samimi sohbetiyle beğeni toplayan Mehmet Şef'in, Londra'da aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki sözleri dikkat çekti.

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7. Ramazan ayıyla birlikte atv ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

7. Ramazan ayıyla birlikte atv ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Dün akşam yayınlanan “Nihat Hatipoğlu ile İftar” programında, Fatih Aktaş isimli bir gençten gelen soru ise sosyal medyada gündem oldu.

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8. Tv8'de yayınlanan Survivor 2025 nefes kesen oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

8. Tv8'de yayınlanan Survivor 2025 nefes kesen oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Programın son bölümünde Elif Şadoğlu'nun oyunun zorluğuna dayanamayıp bayıldığı anlar sevenlerini bir hayli üzdü.

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9. NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

9. NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Dizinin izleyenleri bilir, yapımın oyuncu kadrosunda şu sıralar epey bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol ikilisi Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

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10. O Ses Türkiye 2025 yarışması cumartesi akşamları tam gaz devam ediyor. Ses yarışmasının çiçeği burnununda jüri üyesi Melike Şahin de dikkatleri üzerinde topluyor.

10. O Ses Türkiye 2025 yarışması cumartesi akşamları tam gaz devam ediyor. Ses yarışmasının çiçeği burnununda jüri üyesi Melike Şahin de dikkatleri üzerinde topluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hadise'yle atışmalarıyla öne çıkan Şahin bu kez okuduğu Yıldız Tilbe şarkısıyla gündem oldu. Tilbe'nin efsanesi 'Delikanlım' parçasını okuyan Melike Şahin'in performansı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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