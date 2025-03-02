Ceren Karakoç'un İmalı Beğenisinden Melike Şahin'in O Ses'teki Görüntüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ceren Karakoç'un İmalı Beğenisinden Melike Şahin'in O Ses'teki Görüntüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef sonrasında Türkiye'ye taşınacağını açıklayan Beyza'nın İstanbul'da yaşaması bekleniyordu.
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2. Survivor'da heyecan ve tempo giderek artıyor. Oyunlardaki hareketliliğin giderek arttığı yarışmada bu hafta kadınlar elemesi yapıldı.
3. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
4. O Ses Türkiye ekranlara verdiği birkaç yıllık aranın ardından TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı.
5. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor.
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6. MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya bazen sinirli halleri bazen de babacan tavırlarıyla gündem oluyor.
7. Ramazan ayıyla birlikte atv ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
8. Tv8'de yayınlanan Survivor 2025 nefes kesen oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.
9. NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.
10. O Ses Türkiye 2025 yarışması cumartesi akşamları tam gaz devam ediyor. Ses yarışmasının çiçeği burnununda jüri üyesi Melike Şahin de dikkatleri üzerinde topluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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