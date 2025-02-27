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Baştan Çıkarma Temalı Programda Sürekli Aldatılan Montoya, Sevgilisinin Birlikte Olduğu Manuel'le Yüzleşti!

Baştan Çıkarma Temalı Programda Sürekli Aldatılan Montoya, Sevgilisinin Birlikte Olduğu Manuel'le Yüzleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2025 - 17:15

Son günlerde en çok konuşulan reality şovlardan biri olan 'Temptation Island' İspanyol versiyonuyla gündemi sarstı. Çiftlerin birbirini aldattığı ve bunu izlediği programdan ülkemize yansıyan Montoya'nın aldatılmasıydı. Sevgilisini Manuel ile birlikte olurken izlemek zorunda kalan Montoya adeta çıldırmıştı. Programın dün yayınlanan bölümünde Manuel ve Montoya yüzleşmesi gerçekleşti.

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Amerika ve İngiltere de yayınlanan Temptation Island programı İspanyol versiyonuyla büyük ses getirmişti.

Amerika ve İngiltere de yayınlanan Temptation Island programı İspanyol versiyonuyla büyük ses getirmişti.

Programın İspanyol versiyonunda yer alan görüntüler gündem olmuş, özellikle Montoya ülkemizde de tanınmıştı.

Montoya, sık sık sevgilisinin Manuel ile birlikte olduğu görüntüleri izlemek zorunda kalmıştı.

Montoya, sık sık sevgilisinin Manuel ile birlikte olduğu görüntüleri izlemek zorunda kalmıştı.

Bu durum bizim açımızdan oldukça garip karşılandı haliyle. Mağaramızda mutlu olduğumuzu bir kez daha fark ettik.

Yatak odası görüntülerini izlerken epey öfkelenen Montoya, daha sonra sevgilisini aldatmıştı.

Yatak odası görüntülerini izlerken epey öfkelenen Montoya, daha sonra sevgilisini aldatmıştı.

Hatta bu kez de sevgilisi onu izlemek zorunda kalmış ve sinir krizleri geçirerek görüntüleri izlemek istemediğini dile getirmişti.

Programda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Montoya, programa katılan Manuel ile yüzleşti.

Programda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Montoya, programa katılan Manuel ile yüzleşti.

Oldukça medeni bir şekilde gerçekleşen bu yüzleşmede ufak gerilimler yaşansa da Türk televizyonlarında en ufak bir olayda parlayan taraflar epey sakin görünüyordu.

O yüzleşmeyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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