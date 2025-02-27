Baştan Çıkarma Temalı Programda Sürekli Aldatılan Montoya, Sevgilisinin Birlikte Olduğu Manuel'le Yüzleşti!
Baştan Çıkarma Temalı Programda Sürekli Aldatılan Montoya, Sevgilisinin Birlikte Olduğu Manuel'le Yüzleşti!
Son günlerde en çok konuşulan reality şovlardan biri olan 'Temptation Island' İspanyol versiyonuyla gündemi sarstı. Çiftlerin birbirini aldattığı ve bunu izlediği programdan ülkemize yansıyan Montoya'nın aldatılmasıydı. Sevgilisini Manuel ile birlikte olurken izlemek zorunda kalan Montoya adeta çıldırmıştı. Programın dün yayınlanan bölümünde Manuel ve Montoya yüzleşmesi gerçekleşti.
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Amerika ve İngiltere de yayınlanan Temptation Island programı İspanyol versiyonuyla büyük ses getirmişti.
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Montoya, sık sık sevgilisinin Manuel ile birlikte olduğu görüntüleri izlemek zorunda kalmıştı.
Yatak odası görüntülerini izlerken epey öfkelenen Montoya, daha sonra sevgilisini aldatmıştı.
Programda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Montoya, programa katılan Manuel ile yüzleşti.
O yüzleşmeyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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