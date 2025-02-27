Ekranlara Dönecek Şakir Paşa Ailesi'nin Oyuncuları 'Devam' Haberine Kayıtsız Kalmadı!
Ekranlara Dönecek Şakir Paşa Ailesi'nin Oyuncuları 'Devam' Haberine Kayıtsız Kalmadı!
Şakir Paşa Ailesi televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden yalnızca biri. Ancak dizinin başına ilk bölümden itibaren gelmeyen kalmamıştı. Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesi tarafından dava açıldığı duyurulmuş, sonra çekimlerin yapıldığı köşk yanmış, ardından hem RTÜK'ten hem de davanın sonucunda mahkemeden yayın durdurma kararı gelmişti. Aileyle anlaşılıp çekimlerin devam etmesinin ardından dizinin oyuncularından paylaşım gecikmedi.
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NOW TV ekranlarında sezon başında başlayan Şakir Paşa Ailesi, konusu ve oyuncularıyla çok dikkat çekmişti.
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Dizi yayınlanır yayınlanmaz, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının diziye dava açtığı ortaya çıktı.
Yapım da bu iddialara dizinin yalnızca 'uyarlama' olduğunu belirterek cevap vermişti.
Büyükada'da dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda gece yarısı çıkan yangın sonucu köşk tamamen küle döndü.
Tam her şey yoluna girdi ve çekimler devam ediyor derken, bu kez RTÜK'ten beklenmedik bir haber geldi.
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Bu kararın üstünden 24 saat geçmeden, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklandı.
Ancak yayından tamamen kaldırılması beklenen dizide aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlandı.
Sevindiren gelişmenin ardından hem dizinin senaristi Hande Altaylı'dan hem de yapım şirketinden açıklama geldi.
Dizinin oyuncularından da paylaşım gecikmedi:
Melih Yalçın Yılmaz
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Eda Ece
Hazal Kaya
Meryem Uzerli
Helin Kandemir
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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