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Ekranlara Dönecek Şakir Paşa Ailesi'nin Oyuncuları 'Devam' Haberine Kayıtsız Kalmadı!

Ekranlara Dönecek Şakir Paşa Ailesi'nin Oyuncuları 'Devam' Haberine Kayıtsız Kalmadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2025 - 16:14

Şakir Paşa Ailesi televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden yalnızca biri. Ancak dizinin başına ilk bölümden itibaren gelmeyen kalmamıştı. Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesi tarafından dava açıldığı duyurulmuş, sonra çekimlerin yapıldığı köşk yanmış, ardından hem RTÜK'ten hem de davanın sonucunda mahkemeden yayın durdurma kararı gelmişti. Aileyle anlaşılıp çekimlerin devam etmesinin ardından dizinin oyuncularından paylaşım gecikmedi.

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NOW TV ekranlarında sezon başında başlayan Şakir Paşa Ailesi, konusu ve oyuncularıyla çok dikkat çekmişti.

NOW TV ekranlarında sezon başında başlayan Şakir Paşa Ailesi, konusu ve oyuncularıyla çok dikkat çekmişti.

Ancak yayınlandığı ilk günden bu yana dizinin başına gelmedik kalmadı.

Dizi yayınlanır yayınlanmaz, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının diziye dava açtığı ortaya çıktı.

Dizi yayınlanır yayınlanmaz, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının diziye dava açtığı ortaya çıktı.

Aile, aile itibarlarını zedelediği ve aileleri hakkında yanlış bilgiler yer aldığı gerekçesiyle dizinin yayınının durdurulmasını istemişti.

Yapım da bu iddialara dizinin yalnızca 'uyarlama' olduğunu belirterek cevap vermişti.

Yapım da bu iddialara dizinin yalnızca 'uyarlama' olduğunu belirterek cevap vermişti.

Ancak dizinin başına gelenler bunlarla sınırlı kalmadı ve asıl olaylar tam da bu andan sonra başladı.

Büyükada'da dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda gece yarısı çıkan yangın sonucu köşk tamamen küle döndü.

Büyükada'da dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda gece yarısı çıkan yangın sonucu köşk tamamen küle döndü.

Yalnızca iskeleti kalan köşk sebebiyle çekimler birkaç hafta yapılamadı. Dizinin stok bölümünün yayınlanmasının ardından dizi 1 ay ara vermek zorunda kaldı.

Tam her şey yoluna girdi ve çekimler devam ediyor derken, bu kez RTÜK'ten beklenmedik bir haber geldi.

Tam her şey yoluna girdi ve çekimler devam ediyor derken, bu kez RTÜK'ten beklenmedik bir haber geldi.

Aniesi ve kayınpederi Şakir Paşa arasında başlayan yasak aşkın ardından RTÜK, manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uyguladı.

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Bu kararın üstünden 24 saat geçmeden, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklandı.

Bu kararın üstünden 24 saat geçmeden, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklandı.

Dizinin daha önce yayınlanan bölümleri YouTube, Disney Plus ve kanalın resmi internet sitesinden silinirken; yeni bölümlerin çekimi yasaklandı ve dizinin yayını durduruldu.

Ancak yayından tamamen kaldırılması beklenen dizide aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlandı.

Ancak yayından tamamen kaldırılması beklenen dizide aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlandı.

Bu anlaşmanın ardından da dizi yayın hayatına devam kararı aldı.

Sevindiren gelişmenin ardından hem dizinin senaristi Hande Altaylı'dan hem de yapım şirketinden açıklama geldi.

Sevindiren gelişmenin ardından hem dizinin senaristi Hande Altaylı'dan hem de yapım şirketinden açıklama geldi.

Dizinin devam kararı tabir-i caizse coşkuyla kutlandı!

Detaylar:

Detaylar:

Dizinin oyuncularından da paylaşım gecikmedi:

Dizinin oyuncularından da paylaşım gecikmedi:

Fırat Tanış

Melih Yalçın Yılmaz

Melih Yalçın Yılmaz
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Eda Ece

Eda Ece

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Helin Kandemir

Helin Kandemir

Ve kadroda yer alan tüm oyuncular resmi hesabın paylaşımını Instagram hikayelerinden paylaştılar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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