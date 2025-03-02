Fransa'yı Terk Edeceğini Açıklayan MasterChef Beyza'nın Konya Kararı Şaşkınlık Yarattı!
Fransa'yı Terk Edeceğini Açıklayan MasterChef Beyza'nın Konya Kararı Şaşkınlık Yarattı!
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Beyza, yarışmaya katıldığı ilk günden beri dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştı.
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Yarışma süresince en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza'nın bu süreçte başına gelmeyen de kalmamıştı.
Tedavinin ardından yarışmaya dönmüş ve orada olduğu süre boyunca da Onur'la aşk yaşadığına dair iddiaların merkezinde kalmıştı.
Yarışmada gösterdiği başarıyla şef ceketini de giyen Beyza, 5. olarak MasterChef'e veda etmişti.
Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşeceğini söyleyen Beyza, pastane açma hayaline bir adım daha yaklaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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