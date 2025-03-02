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Fransa'yı Terk Edeceğini Açıklayan MasterChef Beyza'nın Konya Kararı Şaşkınlık Yarattı!

Fransa'yı Terk Edeceğini Açıklayan MasterChef Beyza'nın Konya Kararı Şaşkınlık Yarattı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 00:00

MasterChef'in sevilen yarışmacısı Beyza, programa katılmadan önce Fransa'da yaşadığını açıklamıştı. Yarışma sonrasında Türkiye'ye taşınacağını açıklayan sevilen yarışmacının İstanbul'da yaşaması bekleniyordu. Ancak Beyza, kararını memleketi Konya'dan yana kullandı.

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Beyza, yarışmaya katıldığı ilk günden beri dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştı.

Beyza, yarışmaya katıldığı ilk günden beri dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştı.

Güzelliği, sempatik tavırları ve yemek konusundaki yeteneğiyle göz dolduran Beyza, yarışmanın en sevilen isimlerinden olmuştu.

Yarışma süresince en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza'nın bu süreçte başına gelmeyen de kalmamıştı.

Yarışma süresince en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza'nın bu süreçte başına gelmeyen de kalmamıştı.

Kızgın yağ ile yüzü yanan yarışmacı, bir süre MasterChef'ten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tedavinin ardından yarışmaya dönmüş ve orada olduğu süre boyunca da Onur'la aşk yaşadığına dair iddiaların merkezinde kalmıştı.

Tedavinin ardından yarışmaya dönmüş ve orada olduğu süre boyunca da Onur'la aşk yaşadığına dair iddiaların merkezinde kalmıştı.

Ancak programın sona ermesinin ardından her ikisi de kesin bir dille 'sadece arkadaş' olduklarını açıklamışlardı.

Yarışmada gösterdiği başarıyla şef ceketini de giyen Beyza, 5. olarak MasterChef'e veda etmişti.

Yarışmada gösterdiği başarıyla şef ceketini de giyen Beyza, 5. olarak MasterChef'e veda etmişti.

Vedasının ardından da konuşulmaya devam eden Beyza, popülerliğini de aynı şekilde sürdürmeyi başardı.

Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşeceğini söyleyen Beyza, pastane açma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleşeceğini söyleyen Beyza, pastane açma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Beyza, yaptığı paylaşımla Türkiye'ye taşındığını dile getirdi. Ancak tercihi İstanbul'dan yana değil, memleketi Konya'dan yana oldu. Özellikle şeflerin ve diğer yarışmacıların yer aldığı İstanbul yerine Konya'yı tercih etmesi şaşkınlık yarattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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