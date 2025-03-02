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Oyunların Temposunun Giderek Arttığı Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

Oyunların Temposunun Giderek Arttığı Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.03.2025 - 23:37

Survivor'da heyecan ve tempo giderek artıyor. Oyunlardaki hareketliliğin giderek arttığı yarışmada bu hafta kadınlar elemesi yapıldı. Survivor'da bu hafta kim elendi? Gelin birlikte öğrenelim!

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Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Kadın yarışmacılar arasında yapılacak elemede Survivor'da heyecan ve tempo üst seviyedeydi.

Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki düelloda tempo oldukça yüksekti.

Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki düelloda tempo oldukça yüksekti.

Gergin anların yaşandığı eleme düellosunda yarışmacılar ellerinden geleni yaptılar. Kritik eleme gecesinde Meryem ve Senem son ikiye kaldılar.

Bu hafta Survivor'a veda eden isim Senem oldu.

Bu hafta Survivor'a veda eden isim Senem oldu.

Meryem'le yaptığı düelloyu kaybeden Senem, adaya veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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