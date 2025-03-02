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Senaryoya Sitem mi Etti? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Beğendiği Gönderi Dikkat Çekti!

Senaryoya Sitem mi Etti? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Beğendiği Gönderi Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.03.2025 - 22:01

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, İlhami'ye aşık olduğunu söylemiş ve redddilmesine rağmen İlhami'yle görününce babası ve annesi tarafından zorla evlendirilmeye mahkum edilmişti. Tam da bu dönemde Firaz'ın kendisine olan sevgisini duyan Nursema'nın gönlü ona doğru kaymış, istenmediği bir evliliğe sürüklenmekten hiç de memnun kalmamıştı. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Beğenisi senaryoya sitem olarak algılandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Nursema'nın üstünde kara bulutlar dolaşıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Nursema'nın üstünde kara bulutlar dolaşıyor.

Aşktan yana şansı bir türlü gülmeyen Nursema, aşık olmak için yine yanlış kişiyi seçti.

İlhami'ye aşık olan ve reddedilen Nursema, tam da bu sıralarda Firaz'ın kendisine aşık olduğunu öğrendi.

İlhami'ye aşık olan ve reddedilen Nursema, tam da bu sıralarda Firaz'ın kendisine aşık olduğunu öğrendi.

Ancak oldukça anlamsız bir biçimde İlhami'yle babası tarafından görülen ve aşık olduğu annesi Pembe tarafından öğrenilen Nursema, sevilmediği bir evliliğe itildi bir kez daha.

Mutsuzluk rekorları kıran Nursema'nın İlhami'yle nişanlanında da beklenmedik anlar yaşandı.

Mutsuzluk rekorları kıran Nursema'nın İlhami'yle nişanlanında da beklenmedik anlar yaşandı.

Nursema, tüm konukların içinde 'Seni sevip sayacağım FİRAZ' dedi ve şok şok şok! Fragmandan da gördüğümüz üzere ne yazık ki annesinden okkalı bir tokat yemiş Nursema.

Firaz da aşkından ölürken Nursema eleştiri bombardımanına tutuldu.

Firaz da aşkından ölürken Nursema eleştiri bombardımanına tutuldu.

Bu kadın daha neler yaşasın? Herkes dizide binbir türlü hatayı yaparken Nursema'nın birine aşık olması bile hoş karşılanmadı biliyorsunuz ki.

Karaktere hayat veren Ceren Karakoç, Nursema'nın hatalarının gündemden düşmemesiyle ilgili bir gönderiyi ve açıklamayı beğendi.

Karaktere hayat veren Ceren Karakoç, Nursema'nın hatalarının gündemden düşmemesiyle ilgili bir gönderiyi ve açıklamayı beğendi.

Karakoç'un bu beğenisi senaryoya ve izleyiciye sitem olarak algılandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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