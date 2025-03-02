Senaryoya Sitem mi Etti? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Beğendiği Gönderi Dikkat Çekti!
Senaryoya Sitem mi Etti? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Beğendiği Gönderi Dikkat Çekti!
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, İlhami'ye aşık olduğunu söylemiş ve redddilmesine rağmen İlhami'yle görününce babası ve annesi tarafından zorla evlendirilmeye mahkum edilmişti. Tam da bu dönemde Firaz'ın kendisine olan sevgisini duyan Nursema'nın gönlü ona doğru kaymış, istenmediği bir evliliğe sürüklenmekten hiç de memnun kalmamıştı. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Beğenisi senaryoya sitem olarak algılandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Nursema'nın üstünde kara bulutlar dolaşıyor.
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İlhami'ye aşık olan ve reddedilen Nursema, tam da bu sıralarda Firaz'ın kendisine aşık olduğunu öğrendi.
Mutsuzluk rekorları kıran Nursema'nın İlhami'yle nişanlanında da beklenmedik anlar yaşandı.
Firaz da aşkından ölürken Nursema eleştiri bombardımanına tutuldu.
Karaktere hayat veren Ceren Karakoç, Nursema'nın hatalarının gündemden düşmemesiyle ilgili bir gönderiyi ve açıklamayı beğendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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