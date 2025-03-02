Senaryoya Sitem mi Etti? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Beğendiği Gönderi Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, İlhami'ye aşık olduğunu söylemiş ve redddilmesine rağmen İlhami'yle görününce babası ve annesi tarafından zorla evlendirilmeye mahkum edilmişti. Tam da bu dönemde Firaz'ın kendisine olan sevgisini duyan Nursema'nın gönlü ona doğru kaymış, istenmediği bir evliliğe sürüklenmekten hiç de memnun kalmamıştı. Sürekli eleştirilen Nursema'nın ardından, karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un yaptığı bir beğeni izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Beğenisi senaryoya sitem olarak algılandı.