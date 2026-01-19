onedio
Yurdum İnsanından 2026 Kışına Damga Vuran Kardan Adamlar

Yurdum İnsanından 2026 Kışına Damga Vuran Kardan Adamlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.01.2026 - 17:43

Bu kış ülkenin büyük bir bölümünde diğer kışlara nazaran oldukça sert geçti. Uzun yıllardır kar yağmayan kentler bile beyaza büründü. Tabii daha çok kar demek daha ilginç ve çeşitli şekillerde kardan adam demek... Yurdum insanı bu kış da sanatını konuşturdu ve sosyal medyada viral olan onlarca kardan eserle manşetleri süsledi.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş kardan kurt adam yaptı.

Kar yağışını romantizmle buluşturanlar da oldu.

Tabii içindeki sanatçıyı dışa vuran da oldu.

Mesela Sivas’ta Fatih Coşkun adlı bir vatandaş, dükkanının önüne kardan adam yapmak için çıktığı yolda, kaşık kullanarak 3 saatlik çalışmayla “kardan aslan” yaptı.

Bir görsel sanatlar öğretmeni aşırı gerçekçi bir çalışmayla görenlerden takdir topladı.

Hakkari'de kardan eserleriyle meşhur olan bir vatandaş bu yıl kardan goril yaptı.

Sivas'ta ise kardan folklor ekibi kuruldu.

Yine Sivas'ta kardan döner yapıldı.

Bir vatandaş kardan Kız Kulesi karşısında çocuklarıyla çayını yudumladı.

Ilıman havasıyla meşhur Mersin'de ise olanaklar en iyi şekilde kullanıldı.

Bir kurye ise ücretlere tepki olarak kendi kardan adamını yaptı.

