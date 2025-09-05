YSK CHP’nin İtirazı İçin Karar Verdi: Kongreler Devam Edecek mi?

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak kaldırmasını talep etti.

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.