YSK CHP’nin İtirazı İçin Karar Verdi: Kongreler Devam Edecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 16:49

CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ya taşımıştı.

YSK CHP’nin itirazını kabul etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı. Yener, “Yapılan toplantı sonucunda kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış. İlçe kongreleri devam edecek” dedi. Öte yandan CHP'nin itirazı ise reddedildi.

CH ilçe seçim kongrelerinin iptal edilmesi kararını YSK'ya taşıdı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak kaldırmasını talep etti. 

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedildi. İlçe kongreleri itirazı ise kabul edildi.

YSK, CHP'nin bu talebini görüşmek için bir araya geldi. 2 saati aşkın süren toplantıda karar çıktı. YSK, ilçe kongrelerinin devam etmesine karar verdi. CHP'nin il itirazı ise reddedildi. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir' dedi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Bozkurt

AKP ve müritleri olan biten tüm saçmalığı Truva atlarına yıkarak olayı nereye kadar götürecekler merak ediyorum. 1923-1950 arasına tek parti diktası diye böğ... Devamını Gör

Da_Dude

Eee, 2017 referandumu da yargiya tasinsa ya?

Emrah Dost

YSK başkani dürüst adam olsaydı istanbul seçimlerinin karar merciği anayasaya göre biziz itiraz süreleri bellidir ve itiraz bize yapılır süreci biz düzenleriz

Emre Keskin

la ne dersun