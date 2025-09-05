YSK CHP’nin İtirazı İçin Karar Verdi: Kongreler Devam Edecek mi?
CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ya taşımıştı.
YSK CHP’nin itirazını kabul etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı. Yener, “Yapılan toplantı sonucunda kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış. İlçe kongreleri devam edecek” dedi. Öte yandan CHP'nin itirazı ise reddedildi.
CH ilçe seçim kongrelerinin iptal edilmesi kararını YSK'ya taşıdı.
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedildi. İlçe kongreleri itirazı ise kabul edildi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
AKP ve müritleri olan biten tüm saçmalığı Truva atlarına yıkarak olayı nereye kadar götürecekler merak ediyorum. 1923-1950 arasına tek parti diktası diye böğ... Devamını Gör
Eee, 2017 referandumu da yargiya tasinsa ya?
YSK başkani dürüst adam olsaydı istanbul seçimlerinin karar merciği anayasaya göre biziz itiraz süreleri bellidir ve itiraz bize yapılır süreci biz düzenleriz
la ne dersun