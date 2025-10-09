onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Yolculuğu Bir Anda Festival Havasına Çeviren 10 An

etiket Yolculuğu Bir Anda Festival Havasına Çeviren 10 An

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 15:04

Uzun yolculuklarda bazen öyle anlar oluyor ki sıkıcı yolculuk bir anda eğlenceye dönüşüyor. Yolda bir anda karşımıza çıkan duraklar, arabadakilerin enerjisi ya da müthiş manzaralar yolculuğu çok farklı yere taşıyor. Neler peki bu anlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arabada herkesin sevdiği bir şarkı çalmaya başlaması!

Arabada genelde herkesin sevdiği şarkıyı açmak pek mümkün olmuyor. Ama yolculukta bazen denk gelebiliyor. İşte herkesin sevdiği bir şarkı çıktığında arabadaki eğlence çok başka yere taşınıyor. Herkesin o şarkıya bağıra çağıra eşlik etmesiyle bir anda arabanın havası değişiyor.

2. Yorgunluktan bayılmak üzereyken kahve almak için durulması!

Araba kullanmaktan yorulunan bir anda benzin istasyonu karşımıza çıkabiliyor. Öyle anlardaki mutluluk paha biçilemez! Hele benzin istasyonuna girip o muhteşem kahve kokusunun duyulması anı var ki anlatılmaz yaşanır. Kahveyi içtikten sonra yolculuk daha eğlenceli şekilde devam ediyor tabii!

3. Yolda meyve-sebze satan köylülere denk gelinmesi!

Yolda iyice sıkılmış halde giderken bir anda o müthiş manzaraya denk geliriz. Yol kenarında meyve, sebze ya da o yörenin meşhur lezzetlerini satan köy pazarları. Arabayı çekip buraları gezmek, oradaki köylülerle sohbet etmek ve yöresel lezzetleri alıp denemek yolculuğun daha eğlenceli geçmesini sağlıyor elbette.

4. Yolda güneşin batışına denk gelinmesi!

Yol uzunsa güneşin doğuşuna ve batışına mutlaka bir kere denk geliniyor. Güneş batarken gökyüzünde renk cümbüşünü yakalayabiliyorsun. Sanki bir görsel şölen izliyor gibi uzun uzun bu batışı izlemek çok ayrı bir keyif.

5. Arabadaki herkesin kahkahalara boğulması!

Yol uzunsa arabada çok şey yaşanıyor tabii. Bunların arasında en güzeli aynı anda herkesin kahkahalara boğulduğu anlar. Çoğu zaman neye gülündüğü bile bilinmez ama yine de kimse duramaz. Belki yapılan bir espri ya da yanlış söylenen bir söz bütün arabayı güldürmeye yetebilir. Bu anlarda yolculuğunun yorgunluğu bir anda unutuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Acıkınca yemek almak için durulması!

Uzun bir yola çıkılıyorsa elbette yemek için durmak gerekiyor. Benzin istasyonunun görüldüğü o ilk an arabada sevinç çığlıkları duyuluyor. Araba durur durmaz herkes inip markete koşuyor. Benzin istasyonundan soğuk sandviçler, fırın ürünleri ya da meyve suyu alarak arabaya dönüldüğünde herkesin yüzü gülüyor elbette.

7. Bitmeyen yolda arabayı çoşturmak için oyun havası açılması!

Yol git git bitmiyor ve herkesin canı sıkıldıysa en güzeli oyun havası açmak. Oyun havasını açınca kimse yerinde duramıyor tabii. Oyun havasının açılmasıyla arabadaki o bıkkınlık ve sıkılmışlık son buluyor, yerini kahkahalar eşliğinde müziğe eşlik etmeye bırakıyor.

8. Arabada sıkılınca radyonun açılması!

Radyo açıldığında hiç bilinmeyen şarkılara denk geliniyor. Çünkü yolda radyoda nereden geçiyorsan oraya özgü şarkılar çalıyor. Yani Ankara'dan geçiyorsan bir anda Ankara havalarıyla çoşabiliyorsun. Ya da Ege'deysen Ege türküleri dinleyebiliyorsun. Geçtiğin yere göre radyoda çalınan şarkılar değişiyor ve tüm araba bu ritme ayak uydurmaya başlıyor.

9. Eşsiz manzaraya sahip bir nokta bulunca hemen durulması!

Herkesin bıktığı anlardan birinde biri 'Burada duralım, lütfen!' diye seslenince bir anda araba canlanıyor. Hele arabayı durduran kişi tam fotoğraf çekmelik yer bulduysa heyecan ikiye katlanıyor. Araba kenara çekilip herkes tek tek fotoğraf çekmeden de arabaya dönülmüyor elbette.

10. Yolda bir anda sürüye rastlanılması!

Yolda giderken bir anda çıkan sürüler olmazsa olmaz. Koyun, keçi ya da inek sürüsü bir anda yola çıkabiliyor. 'Aa, bunlar çok tatlı' sesleri eşliğinde o sürünün yoldan gitmesi bekleniyor. Sürüde bir de bebekler varsa çoşku çok daha fazla oluyor elbette.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın