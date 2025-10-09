Yolculuğu Bir Anda Festival Havasına Çeviren 10 An
Uzun yolculuklarda bazen öyle anlar oluyor ki sıkıcı yolculuk bir anda eğlenceye dönüşüyor. Yolda bir anda karşımıza çıkan duraklar, arabadakilerin enerjisi ya da müthiş manzaralar yolculuğu çok farklı yere taşıyor. Neler peki bu anlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arabada herkesin sevdiği bir şarkı çalmaya başlaması!
2. Yorgunluktan bayılmak üzereyken kahve almak için durulması!
3. Yolda meyve-sebze satan köylülere denk gelinmesi!
4. Yolda güneşin batışına denk gelinmesi!
5. Arabadaki herkesin kahkahalara boğulması!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Acıkınca yemek almak için durulması!
7. Bitmeyen yolda arabayı çoşturmak için oyun havası açılması!
8. Arabada sıkılınca radyonun açılması!
9. Eşsiz manzaraya sahip bir nokta bulunca hemen durulması!
10. Yolda bir anda sürüye rastlanılması!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın