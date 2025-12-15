Yoksa Siz Hala Okumadınız mı? 2025'te En Çok Okunan Kitaplar Belli Oldu!

Her yıl sene sonu yaklaşırken 'yılın enleri' listeleri merak konusu olur. Yılın en çok dinlenen şarkısı, en çok izlenen dizisi ve elbette en çok okunan kitabı! 2025, edebiyat için dolu dolu bir yıldı. Yerli edebiyatımızın usta yazarları da dünya edebiyatının önde gelen isimleri de 2025'e kült eserleriyle ve yeni çıkardıkları eserlerle damga vurdu.

Dünya çapında ve Türkiye'de bu sene en çok okunan kitaplar belli oldu.

Bakalım siz bu kitapların kaç tanesini okudunuz?

Kaynak: Goodreads