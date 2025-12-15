onedio
Yoksa Siz Hala Okumadınız mı? 2025'te En Çok Okunan Kitaplar Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 10:02

Her yıl sene sonu yaklaşırken 'yılın enleri' listeleri merak konusu olur. Yılın en çok dinlenen şarkısı, en çok izlenen dizisi ve elbette en çok okunan kitabı! 2025, edebiyat için dolu dolu bir yıldı. Yerli edebiyatımızın usta yazarları da dünya edebiyatının önde gelen isimleri de 2025'e kült eserleriyle ve yeni çıkardıkları eserlerle damga vurdu. 

Dünya çapında ve Türkiye'de bu sene en çok okunan kitaplar belli oldu.

Bakalım siz bu kitapların kaç tanesini okudunuz?

Kaynak: Goodreads

Bu sene hangi kitapları okuduk?

Dünya çapında okuyucular ve kitap önerileri için en büyük site olan Goodreads, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla 2025'in en çok okunan kitaplarını açıkladı. Gelin, öncelikle tür farketmeksizin dünyada en çok okunan kitapları inceleyelim, ardından da hangi türler daha çok okunmuş, buna bakalım.

Dünyada en çok okunan kitaplar;

  • Onyx Storm

  • Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu)

  • Fourth Wing

  • Iron Flame

  • The Housemaid

  • The Wedding People (Evlilik İnsanları)

Kurgu alanında en çok okunanlar;

  • The Wedding People (Evlilik İnsanları)

  • Remarkably Bright Creatures (Olağanüstü Akıllı Yaratıklar)

  • Yellow Face (Sarı Yüz)

  • My Friends

  • Wild Dark Shore

  • Intermezzo

Gelelim Türkiye'de bu sene en çok okunan kitaplara!

Bu sene yeri geldi üzüldük, yeri geldi güldük. Baş ucumuzdan ise kitaplar eksik olmadı. Türkiye'de 2025 yılında yerli edebiyattan tutun da Amerikan edebiyatına, Japon edebiyatından tutun da İspanyol edebiyatına birçok farklı alanda kitaplar okundu. 

İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok okunan 10 kitap*;

  • Bekle Beni - Zülfü Livaneli

  • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Heig

  • Sarı Yüz - R. F. Kuang

  • İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

  • Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

  • Yaşamak - Yu Hua 

  • Azdahak - İskender Pala

  • El Kızı - Orhan Kemal

  • Hyunam -Dong Kitabevi - Hwang Bo-reum

  • Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

*Veriler, kitapyurdu'nun çok satanlar - edebiyat - yıllık verilerinden alınmıştır.

