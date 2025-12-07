onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Yıllık Kişi Başı 11 Kilodan Fazla Pizzayla Pizza Tüketimi En Yüksek Olan Ülke Hangisidir?

Yıllık Kişi Başı 11 Kilodan Fazla Pizzayla Pizza Tüketimi En Yüksek Olan Ülke Hangisidir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 21:28

ATV'de tüm heyecanıyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya, 'Yıllık Kişi Başı 11 Kilodan Fazla Pizzayla Pizza Tüketimi En Yüksek Olan Ülke Hangisidir?' sorusu soruldu. 

Peki, sorunun doğru cevabı ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllık Kişi Başı 11 Kilodan Fazla Pizzayla Pizza Tüketimi En Yüksek Olan Ülke Hangisidir?

Yıllık Kişi Başı 11 Kilodan Fazla Pizzayla Pizza Tüketimi En Yüksek Olan Ülke Hangisidir?

A: İtalya

B: Norveç

C: ABD

D: Türkiye

Doğru Cevap: B, Norveç. 

Norveç’te kişi başına yılda yaklaşık 11,4 kg pizza tüketildiği belirtiliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın