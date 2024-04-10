Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler

IMDb: 7.4

Özet: Moskova, 1930'lar. Önde gelen bir yazarın eserleri aniden Sovyet devleti tarafından sansürlenir ve Pontius Pilatus hakkındaki tiyatro oyununun prömiyeri iptal edilir. Sovyet Yazarlar Birliği'nden kovulur ve kısa sürede hayatta kalmak için hiçbir imkânı olmayan bir dışlanmışa dönüşür. Sevgilisi Margarita'dan aldığı ilhamla, tüm karakterlerin kendi hayatından hicivli bir şekilde yeniden yorumlandığı yeni bir roman üzerinde çalışmaya başlar. Romanın ana karakteri, yazarın çöküşüne neden olan herkesten intikam almak için Moskova'yı ziyaret eden mistik bir karanlık güç olan Woland'dır. Usta, kendisini ve Margarita'yı karakter olarak ekleyerek romanının derinliklerine gömüldükçe, gerçeklik ile hayal gücü arasındaki sınır ortadan kalktıkça yavaş yavaş fark etmeyi bırakır.

Oyuncular: August Diehl, Yulia Snigir, Evgeniy Tsyganov

Yönetmen: Michael Lockshin