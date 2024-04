Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler

IMDb: 7.9

Özet: 1985 yılında Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Diana Ross ve Stevie Wonder'ın da aralarında bulunduğu 46 müzik ikonu, tarihin en yıldızlarla dolu kayıt oturumu için bir araya geldi. Bu, efsanevi küresel pop şarkısı 'We Are the World 'ün anlatılmamış hikayesidir ki neredeyse hiç gerçekleşmemiştir.

Oyuncular: Lionel Richie, Harriet Sternberg, Wendy Rees

Yönetmen: Bao Nguyen