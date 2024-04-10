Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler
Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler
2024 yılında nisan ayına dek izleyiciyle buluşan en iyi filmleri sizler için listeledik. Listede yer alan filmler arasında 2023'te çeşitli festivallerde prömiyeri yapılıp nihayetinde bu yıl seyirciye sunulan filmler de yer almakta. Her biri bu yılın film ödüllerine aday olabilecek bu şahane eserleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Janet Planet
19. Riddle of Fire
18. Love Lies Bleeding
17. Kneecap
16. You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack
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15. A Real Pain
14. Thelma
13. The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More
12. A Different Man
11. The Master and Margarita
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10. The Echo
9. Monkey Man
8. Problemista
7. Late Night with the Devil
6. The Missing
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5. The Outrun
4. Hit Man
3. The Greatest Night in Pop
2. Stormskerry Maja
1. Dune: Part Two
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