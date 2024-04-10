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Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler

Yılın Fırtına Gibi Esenleri: 2024'te Şimdiye Dek İzleyiciyle Buluşan En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 12:02

2024 yılında nisan ayına dek izleyiciyle buluşan en iyi filmleri sizler için listeledik. Listede yer alan filmler arasında 2023'te çeşitli festivallerde prömiyeri yapılıp nihayetinde bu yıl seyirciye sunulan filmler de yer almakta. Her biri bu yılın film ödüllerine aday olabilecek bu şahane eserleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Janet Planet

20. Janet Planet

IMDb: 6.8 

Özet: Batı Massachusetts kırsalında, 11 yaşındaki Lacy 1991 yazını evde, kendi hayal gücünün ve annesi Janet'in ilgisinin büyüsüne kapılarak geçirir. Aylar geçtikçe, yörüngelerine üç ziyaretçi girer, hepsi de Janet ve onun büyüleyici doğası tarafından büyülenmiştir. Lacy, yalnız kaldığı anlarda öylesine olağanüstü ayrıntılı bir iç dünya yaşar ki, bu dünya dış dünyaya sızmaya başlar. 

Oyuncular: Zoe Ziegler, Luke Philip Bosco, June Walker Grossman 

Yönetmen: Annie Baker

19. Riddle of Fire

19. Riddle of Fire

IMDb: 7.1 

Özet: Üç yaramaz çocuk, anneleri onlardan bir ayak işi yapmalarını istediğinde bir maceraya atılırlar. En sevdiği yaban mersinli turtayı elde etmek için ava çıkan çocuklar, kaçak avcılar tarafından kaçırılır, bir cadıyla savaşır, bir avcıyı alt eder, bir periyle arkadaş olur ve sonsuza dek en iyi arkadaş olmak için birbirlerine bağlanırlar. 

Oyuncular: Lio Tipton, Weston Razooli, Charles Halford 

Yönetmen: Weston Razooli

18. Love Lies Bleeding

18. Love Lies Bleeding

IMDb: 7.3 

Özet: Münzevi spor salonu yöneticisi Lou, hayallerinin peşinden Las Vegas'a giden hırslı vücut geliştirmeci Jackie'ye aşık olur. Ancak aşkları şiddeti ateşler ve onları Lou'nun suçlu ailesinin ağının derinliklerine çeker. 

Oyuncular: Anna Baryshnikov, Kristen Stewart, Dave Franco 

Yönetmen: Rose Glass

17. Kneecap

17. Kneecap

IMDb: 7.3 

Özet: İrlanda'da ana dili İrlandaca olan 80,000 kişi bulunmaktadır. 6,000'i İrlanda'nın kuzeyinde yaşıyor. Bunlardan üçü Kneecap adında bir rap grubu kurdu. Bu anarşik Belfast üçlüsü, anadili kurtarmak için bir sivil haklar hareketinin beklenmedik öncüsü haline gelir. 

Oyuncular: Móglaí Bap, Mo Chara, DJ Próvai 

Yönetmen: Rich Peppiatt

16. You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack

16. You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack

IMDb: 7.4 

Özet: Bu belgesel, 2016 San Fermín festivali sırasında gerçekleşen ve dünya çapında protestolara yol açan bir toplu tecavüz olayını önemli tanıklıklar üzerinden ele alıyor.

Oyuncular: Natalia de Molina, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente

Yönetmenler: Robert Bahar, Almudena Carracedo

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15. A Real Pain

15. A Real Pain

IMDb: 7.4 

Özet: Uyumsuz kuzenler David ve Benji, sevgili büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da bir tur için yeniden bir araya gelirler. İkilinin eski gerginlikleri, aile geçmişlerinin arka planında yeniden ortaya çıkınca macera değişir. 

Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Olha Bosova 

Yönetmen: Jesse Eisenberg

14. Thelma

14. Thelma

IMDb: 7.4 

Özet: Norveçli bir öğrenci olan Thelma ailesini ver kasabadaki hayatını geride bırakarak Oslo'ya üniversite okumaya gider. Çekingen bir kız olan Thelma, yeni hayatına alışmaya çalışırken kısa bir süre sonra kendisinin de açıklayamadığı bazı özel güçleri olduğunu farkeder. Bu güçler, aşkla ortaya çıkıyordur.

Oyuncular: June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree 

Yönetmen: Josh Margolin

13. The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More

13. The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More

IMDb: 7.4 

Özet: The Wonderful Story of Henry Sugar, kumarbaz bir adamın hayatına odaklanıyor. Zengin bir adam olan Henry Sugar'ın en büyük tutkusu kumar oynamaktır. Henry bir gün gözleri dikili olduğu halde görebilen bir adam hakkında bir rapor okur. Okudukların etkilenen Henry, adamın görmesini sağlayan yöntemi dener ve bu yöntem ile kumar oynamaya başlar.

Oyuncular: Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel 

Yönetmen: Wes Anderson

12. A Different Man

12. A Different Man

IMDb: 7.4 

Özet: Hevesli aktör Edward, görünüşünü büyük ölçüde değiştirmek için radikal bir tıbbi prosedür geçirir. Ancak yeni rüya yüzü, oynamak için doğduğu rolü kaybetmesi ve kaybettiklerini geri kazanmayı takıntı haline getirmesiyle hızla bir kabusa dönüşür. 

Oyuncular: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson 

Yönetmen: Aaron Schimberg

11. The Master and Margarita

11. The Master and Margarita

IMDb: 7.4 

Özet: Moskova, 1930'lar. Önde gelen bir yazarın eserleri aniden Sovyet devleti tarafından sansürlenir ve Pontius Pilatus hakkındaki tiyatro oyununun prömiyeri iptal edilir. Sovyet Yazarlar Birliği'nden kovulur ve kısa sürede hayatta kalmak için hiçbir imkânı olmayan bir dışlanmışa dönüşür. Sevgilisi Margarita'dan aldığı ilhamla, tüm karakterlerin kendi hayatından hicivli bir şekilde yeniden yorumlandığı yeni bir roman üzerinde çalışmaya başlar. Romanın ana karakteri, yazarın çöküşüne neden olan herkesten intikam almak için Moskova'yı ziyaret eden mistik bir karanlık güç olan Woland'dır. Usta, kendisini ve Margarita'yı karakter olarak ekleyerek romanının derinliklerine gömüldükçe, gerçeklik ile hayal gücü arasındaki sınır ortadan kalktıkça yavaş yavaş fark etmeyi bırakır. 

Oyuncular: August Diehl, Yulia Snigir, Evgeniy Tsyganov 

Yönetmen: Michael Lockshin

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10. The Echo

10. The Echo

IMDb: 7.5 

Özet: Acımasız suç savaşçısı Ronin'den intikam alma arayışında New York'ta ortalığı kasıp kavuran çete lideri Maya Lopez, pervasız davranışlarının hesabını verip, geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Kızılderili kökleriyle yeniden bağlantı kurmaya çalışan Maya Lopez’in ilerleyebilmesi için aile ve toplumun anlamını benimsemesi gerekir. 

Oyuncular: Montserrat Hernandez, María de los Ángeles Pacheco Tapia, Luz María Vázquez González 

Yönetmen: Tatiana Huezo

9. Monkey Man

9. Monkey Man

IMDb: 7.5 

Özet: Kid, goril maskesi takarak her gece daha popüler dövüşçüler tarafından para için kanlı bir şekilde dövüldüğü bir yeraltı dövüş kulübünde kıt kanaat geçinen isimsiz bir genç adamdır. Yıllarca bastırılmış öfkenin ardından Kid, şehrin uğursuz elitlerinin bulunduğu bölgeye sızmanın bir yolunu keşfeder. Çocukluk travması kabardıkça, gizemli bir şekilde yaralanan elleri, ondan her şeyini alan adamlarla hesaplaşmak için patlayıcı bir intikam kampanyası başlatır. 

Oyuncular: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash 

Yönetmen: Dev Patel

8. Problemista

8. Problemista

IMDb: 7.5 

Özet: Alejandro, El Salvadorlu hevesli bir oyuncak tasarımcısıdır ve sıra dışı fikirlerini New York'ta hayata geçirmek için mücadele etmektedir. Çalışma vizesinin süresi dolduğunda, sanat dünyasından dışlanmış düzensiz birine yardım ettiği bir iş, ülkede kalmak ve hayalini gerçekleştirmek için tek umudu haline gelir. 

Oyuncular: Julio Torres, Tilda Swinton, RZA 

Yönetmen: Julio Torres

7. Late Night with the Devil

7. Late Night with the Devil

IMDb: 7.5 

Özet: Jack Delroy, bir gece yarısı talk show'u olan Night Owls with Jack Delroy'un yıldızı ve sunucusudur. 1977 Cadılar Bayramı gecesi, Delroy parapsikolog June Ross-Mitchell ve satanist bir tarikatta toplu intihardan kurtulan Lily ile röportaj yaparken TV stüdyosu'nda garip olaylar meydana gelmeye başlar.

Oyuncular: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss 

Yönetmenler: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

6. The Missing

6. The Missing

IMDb: 7.6 

Özet: Bir uzaylı onu almak için geri döndüğünde, ağzı olmayan genç bir adamın hayatı, anıları çözüldükçe kıvrılıp bükülür. 

Oyuncular: Carlo Aquino, Gio Gahol, Dolly De Leon 

Yönetmen: Carl Joseph Papa

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5. The Outrun

5. The Outrun

IMDb: 7.6 

Özet: Rehabilitasyondan yeni çıkan Rona, İskoçya kıyılarında hem vahşi hem de güzel bir yer olan Orkney Adaları'na geri döner. On yıldan uzun bir süre Londra'da uçlarda yaşadıktan sonra, aşkı hem bulduğu hem de kaybettiği yerde, Rona sorunlu geçmişiyle yüzleşmeye çalışıyor. Büyüdüğü dramatik manzarayla yeniden bağlantı kurarken, travmatik çocukluğunun anıları, onu iyileşme yoluna sokan daha yeni zorlu olaylarla birleşir. 

Oyuncular: Saoirse Ronan, Stephen Dillane, Saskia Reeves 

Yönetmen: Nora Fingscheidt

4. Hit Man

4. Hit Man

IMDb: 7.7 

Özet: Hit Man, bir kadına yardım ederken uyması gereken kuralları hiçe sayan, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini konu ediyor. Houston'da en çok aranan kiralık katil olarak gizli görev yapan bir polis, çaresiz bir kadının tacizci erkek arkadaşından kaçmasına yardım etmek için protokolü çiğner.

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Retta 

Yönetmen: Richard Linklater

3. The Greatest Night in Pop

3. The Greatest Night in Pop

IMDb: 7.9 

Özet: 1985 yılında Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Diana Ross ve Stevie Wonder'ın da aralarında bulunduğu 46 müzik ikonu, tarihin en yıldızlarla dolu kayıt oturumu için bir araya geldi. Bu, efsanevi küresel pop şarkısı 'We Are the World 'ün anlatılmamış hikayesidir ki neredeyse hiç gerçekleşmemiştir. 

Oyuncular: Lionel Richie, Harriet Sternberg, Wendy Rees 

Yönetmen: Bao Nguyen

2. Stormskerry Maja

2. Stormskerry Maja

IMDb: 8.2 

Özet: Maija ve Janne, hayatta kalmanın günlük bir mücadele olduğu çorak ve uzak bir ada olan Stormskerry'ye taşınırlar. Eski değerlerin olduğu bir dünyada büyüyen Maija, yeni bir çağın farkına varır: bir kadın sadece seyirci olmak yerine eşit bir ortak olabilir. Çiftin çocukları olur ve hayat güzeldir, ta ki sorunlar baş gösterene kadar: adaya savaş gelir, Janne İngiliz birliklerinden kaçmak zorunda kalır ve Maija ile çocuklar hapsedilir. Aile ayrıca birçok maddi zorluk ve ölümle karşı karşıya kalır. Yıllar geçer, ancak Maija güçlü kalır ve tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen Stormskerry'de kalır. 

Oyuncular: Desmond Eastwood, Amanda Jansson, Tobias Zilliacus 

Yönetmen: Tiina Lymi

1. Dune: Part Two

1. Dune: Part Two

IMDb: 8.8 

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına inanırlar. 

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson 

Yönetmen: Denis Villeneuve

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