Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi
Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi
Kaynak: https://www.augustman.com/hk/entertai...
Bilimkurgu, fantastik geleceklere bakışlar sunarak, uzayın derinliklerini keşfederek ve ileri teknolojinin olanaklarını araştırarak uzun zamandır dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü ele geçirmiştir. On yıllar boyunca film yapımcıları, sinema dünyasında silinmez izler bırakan sayısız büyüleyici bilimkurgu hikayesini hayata geçirdi. Dünyanın en büyük film veri tabanı IMDb'nin değerlendirmelerinden yararlanarak, tüm zamanların en iyi 20 bilimkurgu filmini sunuyoruz. Zamansız klasiklerden çığır açan modern destanlara kadar, bu filmler bilim kurgu türünün kalıcı çekiciliğinin ve sınırsız yaratıcılığının kanıtıdır.
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20. Metropolis (1927)
19. A Clockwork Orange (1971)
18. WALL-E (2008)
17. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
16. 2001: A Space Odyssey (1968)
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15. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)
14. Aliens (1986)
13. Avengers: Infinity War (2018)
12. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
11. Avengers: Endgame (2019)
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10. Alien (1979)
9. The Prestige (2006)
8. Terminator 2: Judgment Day (1991)
7. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)
6. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)
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5. The Matrix (1999)
4. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)
3. Interstellar (2014)
2. Inception (2010)
1. Dune: Part 2 (2024)
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