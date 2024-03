Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi

IMDb: 8.3/10

Özet: 'Star Wars: Episode VI- Return of the Jedi' Asi İttifakı'nın yeni bir Ölüm Yıldızı inşa etmekte olan İmparatorluğu yenme görevini konu alıyor. Luke Skywalker ve müttefikleri Han Solo'yu Jabba the Hutt'tan kurtararak İmparator ve Darth Vader ile son bir hesaplaşmaya girerler. Luke'un Işık tarafına olan bağlılığı ve Vader'ın kefareti sayesinde İmparator yenilir ve galakside denge yeniden sağlanır.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Yönetmen: