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Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi

Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 12:01

Bilimkurgu, fantastik geleceklere bakışlar sunarak, uzayın derinliklerini keşfederek ve ileri teknolojinin olanaklarını araştırarak uzun zamandır dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü ele geçirmiştir. On yıllar boyunca film yapımcıları, sinema dünyasında silinmez izler bırakan sayısız büyüleyici bilimkurgu hikayesini hayata geçirdi. Dünyanın en büyük film veri tabanı IMDb'nin değerlendirmelerinden yararlanarak, tüm zamanların en iyi 20 bilimkurgu filmini sunuyoruz. Zamansız klasiklerden çığır açan modern destanlara kadar, bu filmler bilim kurgu türünün kalıcı çekiciliğinin ve sınırsız yaratıcılığının kanıtıdır.

Kaynak: https://www.augustman.com/hk/entertai...
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20. Metropolis (1927)

20. Metropolis (1927)

IMDb: 8.3/10

Özet: Metropolis, özünde sınıf mücadelesi ve toplumsal eşitsizliğin samimi bir incelemesi olup, işçi sınıfı baskıcı koşullar altında çalışırken seçkinlerin lüks içinde yaşadığı genişleyen bir şehrin arka planında yer alır. Şehrin yöneticisinin ayrıcalıklı oğlu Freder (Gustav Fröhlich), işçilerin içinde bulunduğu kötü duruma uyandığında, varoluşunun temellerine meydan okuyan dönüştürücü bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

Yönetmen: Fritz Lang

19. A Clockwork Orange (1971)

19. A Clockwork Orange (1971)

IMDb: 8.3/10

Özet: Başkahraman Alex DeLarge, geleceğin Britanya'sında yaşayan 'aşırı şiddet yanlısı' bir gençtir. Tüm şanslarda olduğu gibi, şansı sonunda tükenir ve tutuklanarak cinayetten mahkûm edilir. Hapishanedeyken Alex, mahkûmların şiddeti sevmemeleri için eğitildikleri deneysel bir programdan haberdar olur. Programa katılırsa, cezası azaltılacak ve beklenenden daha kısa sürede sokaklara geri dönecektir. Ancak Alex'in çilesi Britanya sokaklarına çıktığında henüz bitmemiştir.

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates

Yönetmen: Director: Stanley Kubrick

18. WALL-E (2008)

18. WALL-E (2008)

IMDb: 8.3/10

Özet: IMDb'ye göre en yüksek puan alan bilimkurgu filmleri listemizin bir sonraki sırasında, çöplerle boğulmuş bir dünyanın dokunaklı bir resmini çizen ve insanlık için kasvetli bir gelecek tasvir eden 2008 yapımı WALL-E var. İnsanlığın iletişim için ekranlara, hizmet için robotlara ve hareketlilik için havalanan koltuklara güvendiği lüks bir uzay aracına tahliye edildiği film, insanlığın hayatta kalma mücadelesinin altını çiziyor.

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

Yönetmen: Andrew Stanton

17. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

17. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

IMDb: 8/3/10

Özet: Çekingen Joel Barish, hayatının aşkı, parlak Clementine'in kendisini hafızasından sildirdiğini öğrenince şok olur. Bunun sonucunda incinen ve öfkelenen Joel, Clementine'a olan borcunu aynı şekilde ödemek ister ve acısız ama karmaşık bir tıbbi prosedürden geçecek kadar ileri gider. Ancak zavallı Joel, karanlığın aydınlığın önemli bir parçası olduğunun farkında olamamıştır. Clementine'in bir zamanlar çok sevdiği anıları yavaş yavaş kaybolup yerini ruhsuz siyah bir boşluğa bırakırken, beklenmedik bir şey olur. Joel artık bu geri dönüşü olmayan süreci durdurma fikri hakkında tereddüt etmektedir. Kim demiş cehalet mutluluktur diye?

Oyuncular: Jim Carrey,Kate Winslet, Tom Wilkinson

Yönetmen: Michel Gondry

16. 2001: A Space Odyssey (1968)

16. 2001: A Space Odyssey (1968)

IMDb: 8.3/10

Özet: '2001' bir evrim hikayesidir. Uzak geçmişte bir zamanda, birisi ya da bir şey Dünya'ya (ve muhtemelen evrenin başka bir yerine) bir dikilitaş yerleştirerek evrimi dürtmüştür. Evrim daha sonra insanoğlunun Ay'ın yüzeyine ulaşmasına yol açmış, burada başka bir dikilitaş bulunmuş ve onu yerleştirenlere insanoğlunun bu kadar evrimleştiğinin sinyalini vermiştir. Şimdi insanlık, yapay zekanın yardımıyla, dikilitaş yerleştiricilerle yüzleşmeye cesaret etmelidir. Başarılı olunursa, evrimde bir sonraki adıma- her ne ise- ulaşılacaktır.

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Yönetmen: Stanley Kubrick

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15. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

15. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

IMDb: 8.3/10

Özet: 'Star Wars: Episode VI- Return of the Jedi' Asi İttifakı'nın yeni bir Ölüm Yıldızı inşa etmekte olan İmparatorluğu yenme görevini konu alıyor. Luke Skywalker ve müttefikleri Han Solo'yu Jabba the Hutt'tan kurtararak İmparator ve Darth Vader ile son bir hesaplaşmaya girerler. Luke'un Işık tarafına olan bağlılığı ve Vader'ın kefareti sayesinde İmparator yenilir ve galakside denge yeniden sağlanır.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Yönetmen:

14. Aliens (1986)

14. Aliens (1986)

IMDb: 8.4/10

Özet: Alien'ın sürükleyici devam filminde Weaver, onlarca yıllık dondurucu uykudan uyanan yılmaz Ellen Ripley rolüyle geri dönüyor. Potansiyel uzaylı sızması tehdidi altındaki bir koloniye gönderilen ekibe katılan Ripley, dünya dışı tehdidin yaygın bir şekilde hafife alınması karşısında dehşete düşer.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

Yönetmen: James Cameron

13. Avengers: Infinity War (2018)

13. Avengers: Infinity War (2018)

IMDb: 8.4/10

Özet: Avengers ve müttefikleri dünyayı tek bir kahramanın başa çıkamayacağı kadar büyük tehditlerden korumaya devam ederken, kozmik gölgelerden yeni bir tehlike ortaya çıktı: Thanos. Galaksiler arası bir diktatör olan Thanos'un amacı, akıl almaz güce sahip altı Sonsuzluk Taşı'nın hepsini toplamak ve onları kendi sapkın iradesini tüm gerçekliğe dayatmak için kullanmaktır. Yenilmezler'in uğruna savaştığı her şey bu ana kadar geldi, Dünya'nın ve varoluşun kaderi hiç bu kadar belirsiz olmamıştı.

Oyuncular: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

12. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

12. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

IMDb: 8.4/10

Özet: 2018'de gösterime giren Spider-Man: Into the Spider-Verse, süper kahraman türüne yeni bir canlılık kattı. Animasyon film, Brooklyn'li Miles Morales'i (Moore) Örümcek Adam kimliğiyle boğuşurken tanıtıyor. Çoklu evren parçalanırken Morales, Kingpin'i engellemek ve New York'u kurtarmak için alternatif Örümcek İnsanlarla bir araya geliyor.

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

11. Avengers: Endgame (2019)

11. Avengers: Endgame (2019)

IMDb: 8.4/10

Özet: Avengers'ın yıkıcı olaylarından sonra: Endgame (2018) filminin ardından evren harabeye dönmüştür. Kalan müttefiklerinin de yardımıyla Yenilmezler, Thanos'un eylemlerini tersine çevirmek ve evrene yeniden denge getirmek için bir kez daha bir araya gelir.

Oyuncular: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

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10. Alien (1979)

10. Alien (1979)

IMDb: 8.5/10

Özet: En iyi ve en yüksek puanlı bilimkurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Alien, bir sinema efsanesi olarak duruyor. Hikâye, terk edilmiş ürkütücü bir uzay gemisine rastlayan uzay römorkörü Nostromo'nun mürettebatı etrafında dönüyor. Bilmeden yaptıkları keşif, dünya dışı bir varlıkla ölümcül bir karşılaşmaya yol açarak hayatta kalmalarını tehdit eder.

Oyuncular:  Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Yönetmen: Ridley Scott

9. The Prestige (2006)

9. The Prestige (2006)

IMDb: 8.5/10

Özet: 19. yüzyılın sonlarında Londra'da geçen Prestij, iki sahne sihirbazı arasındaki şiddetli rekabeti gözler önüne seriyor. Robert Angier ve Alfred Borden sanatlarında üstünlüklerini kanıtlama kararlılığıyla yanıp tutuşmakta ve sahnede eşi benzeri görülmemiş başarılar sergilemek için her şeylerini tehlikeye atmaya hazırdırlar. Saplantı, gizlilik ve fedakârlık savaşı körüklerken, her iki sihirbaz da ölümcül bir düelloda yarışıyor.

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johanss

Yönetmen: Christopher Nolan

8. Terminator 2: Judgment Day (1991)

8. Terminator 2: Judgment Day (1991)

IMDb: 8.5/10

Özet: Terminatöo 2: Mahşer Günü, James Cameron tarafından yönetilen bir bilim kurgu aksiyon filmidir. Film, 1984 yapımı Terminatör filminin devamı niteliğindedir ve daha gelişmiş bir Terminatör olan T-1000 tarafından takip edilen Sarah Connor ve oğlu John Connor'ın hikâyesini anlatır. Bu filmde, yeniden programlanmış bir Terminatör olan T-800, John Connor'ı şekil değiştiren bir android suikastçı olan T-1000'den korumak için zamanda geriye gönderilir. Birlikte, kendi bilincine sahip bir yapay zekâ olan Skynet'in nükleer bir soykırım başlatarak insanlığın yok olmasına yol açacağı Kıyamet Günü'nü önlemeye çalışırlar. Sfenks, Bilmecesini Yanlış Çözenleri Yok Ediyor

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

Yönetmen: James Cameron

7. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

7. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

IMDb: 8.6/10

Özet: Miles Morales, Oscar ödüllü Spider-Verse destanının bir sonraki bölümü için geri dönüyor; Brooklyn'in tam zamanlı, dost canlısı komşusu Örümcek Adam'ı, Gwen Stacy ve Örümcek İnsanlardan oluşan yeni bir ekiple güçlerini birleştirmek ve şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden daha güçlü bir kötü adamla yüzleşmek üzere Çoklu Evren'e taşıyacak destansı bir macera.

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry

Yönetmen: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

6. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

6. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

IMDb: 8.7/10

Özet: Star Wars: Episode IV- A New Hope, orijinal adıyla Star Wars, George Lucas tarafından yönetilen bir uzay operası filmidir. Prenses Leia'yı kötü kalpli Darth Vader'dan kurtarmak ve Ölüm Yıldızı olarak bilinen gezegen yok edici silahı yok etmek için bir Jedi Şövalyesi, bir kaçakçı ve iki droidle iş birliği yapan Luke Skywalker adlı genç bir çiftçi çocuğun yolculuğunu konu alır. Yol boyunca Luke, Güç hakkında ve bir Jedi olarak kaderi hakkında öğrenir.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Yönetmen: George Lucas

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5. The Matrix (1999)

5. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7/10

Özet: Thomas A. Anderson iki hayat yaşayan bir adamdır. Gündüzleri sıradan bir bilgisayar programcısı, geceleri ise Neo olarak bilinen bir hacker. Neo her zaman gerçekliğini sorgulamıştır, ancak gerçek onun hayal gücünün çok ötesindedir. Neo, hükümet tarafından terörist olarak damgalanmış efsanevi bir bilgisayar korsanı olan Morpheus tarafından arandığında kendini polisin hedefinde bulur. Makinelere karşı bir isyancı olarak Neo, Neo'yu ve tüm insan isyanını durdurmaya adanmış süper güçlü bilgisayar programları olan ajanlarla yüzleşmek zorundadır.

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

4. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

4. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

IMDb: 8.7/10

Özet: 'Star Wars: Episode V- The Empire Strikes Back', Asi İttifakı'nın Galaktik İmparatorluk'a karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Luke Skywalker, Yoda'dan Jedi eğitimi almaya çalışırken Han Solo, Prenses Leia ve diğerleri İmparatorluk'tan kaçıyor. Darth Vader Asilerin peşine düşer ve gerçek kimliği hakkında şok edici bir açıklama yapar. Film, Hoth ve Bespin'deki savaşlar da dahil olmak üzere ikonik anlar içeriyor ve orijinal üçlemenin son bölümünü belirleyen bir uçurumla sona eriyor.

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Yönetmen: Irvin Kershner

3. Interstellar (2014)

3. Interstellar (2014)

IMDb: 8.7/10

Özet: Dünya'nın geleceği felaketler, kıtlıklar ve kuraklıklarla delik deşik olmuştur. İnsanlığın hayatta kalmasını sağlamanın tek bir yolu vardır: Yıldızlararası yolculuk. Güneş sistemimizin uzak noktalarında yeni keşfedilen bir solucan deliği, bir astronot ekibinin daha önce kimsenin gitmediği bir yere, insan yaşamını sürdürmek için doğru ortama sahip olabilecek bir gezegene gitmesine olanak tanır.

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Yönetmen: Christopher Nolan

2. Inception (2010)

2. Inception (2010)

IMDb: 8.8/10

Özet: 'Inception' Christopher Nolan tarafından yönetilen 2010 yapımı bir bilimkurgu gerilim filmidir. Film, sırları çalmak için insanların rüyalarına giren bir hırsız olan Dom Cobb'u takip eder. Suçlu geçmişini silme şansı sunulan Cobb, 'inception' süreci aracılığıyla bir hedefin zihnine bir fikir yerleştirmelidir. Bir ekiple birlikte, gerçek ile hayal arasındaki çizgileri bulanıklaştıran rüya katmanlarında gezinir. Hafıza ve gerçeklik temalarını irdeleyen film, karmaşık konusu ve çarpıcı görselliğiyle izleyicileri büyülüyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Yönetmen: Christopher Nolan

1. Dune: Part 2 (2024)

1. Dune: Part 2 (2024)

IMDb: 8.9/10

Özet: Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı intikam savaşında Chani ve Fremenlerle birleşir. Hayatının aşkı ile tüm evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, sadece kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışır.

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Yönetmen: Denis Villeneuve

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