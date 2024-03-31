Bilim Kurgu Filmi Severlerin Dikkatine: IMDb'ye Göre Tüm Zamanların En Yüksek Puanlı 20 Bilim Kurgu Filmi

IMDb: 8/3/10

Özet: Çekingen Joel Barish, hayatının aşkı, parlak Clementine'in kendisini hafızasından sildirdiğini öğrenince şok olur. Bunun sonucunda incinen ve öfkelenen Joel, Clementine'a olan borcunu aynı şekilde ödemek ister ve acısız ama karmaşık bir tıbbi prosedürden geçecek kadar ileri gider. Ancak zavallı Joel, karanlığın aydınlığın önemli bir parçası olduğunun farkında olamamıştır. Clementine'in bir zamanlar çok sevdiği anıları yavaş yavaş kaybolup yerini ruhsuz siyah bir boşluğa bırakırken, beklenmedik bir şey olur. Joel artık bu geri dönüşü olmayan süreci durdurma fikri hakkında tereddüt etmektedir. Kim demiş cehalet mutluluktur diye?

Oyuncular: Jim Carrey,Kate Winslet, Tom Wilkinson

Yönetmen: Michel Gondry