Yıldız Tilbe Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Yıldız Tilbe aşıkları ve fanları buraya çünkü son dönemin en iyi Yıldız Tilbe testi başlıyor. Bakalım bu Yıldız Tilbe testinde kaç puan alabileceksin? Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi başlıyoruz! Kaç doğru yaptığını yorumlarda yazmayı unutma!
1. Yıldız Tilbe ilk albümünü hangi yıl çıkardı?
2. Peki ilk albümü hangisi?
3. “Delikanlım” şarkısı ilk olarak kimin sesiyle popüler oldu?
4. "Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana" sözleri hangi şarkıya ait?
5. Peki "Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım, beni dinlemedin ya seni duyamayacağım" sözleri hangi şarkıya ait?
6. "Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi" sözlerinin hangi şarkıya ait olduğunu biliyor musun?
7. "Kendini terk eder insan..." sözleri nasıl devam eder?
8. Hepimizin çok iyi bildiği "Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?" sözleri hangi şarkıdan?
