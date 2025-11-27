Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz'un Doc Dizisinden Çıkarıldığını Uçakta Öğrendiği Ortaya Çıktı!

Dizi film sektöründe sular durulmuyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun, NOW TV için hazırlanan Doc dizisinde rol alacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü dizinin başrolü için Alina Boz için anlaşılmış, hazırlıklar da başlamıştı.

Diziden kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa çıkarıldığı mı meselesi konuşulan Alina Boz'un durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş