Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz'un Doc Dizisinden Çıkarıldığını Uçakta Öğrendiği Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
27.11.2025 - 11:08

Dizi film sektöründe sular durulmuyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun, NOW TV için hazırlanan Doc dizisinde rol alacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü dizinin başrolü için Alina Boz için anlaşılmış, hazırlıklar da başlamıştı. 

Diziden kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa çıkarıldığı mı meselesi konuşulan Alina Boz'un durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti'nden bir anda çıkan ve çıktığı gibi kaosu da yanına alan Sıla Türkoğlu'nun Doc dizisiyle anlaştığı iddia edilmişti.

Kızılcık Şerbeti'nden bir anda çıkan ve çıktığı gibi kaosu da yanına alan Sıla Türkoğlu'nun Doc dizisiyle anlaştığı iddia edilmişti.

NOW TV'de yayınlanacak Doc dizisinin hazırlıkları sürerken, başrol için Alina Boz ile anlaşma sağlanmıştı. Dizinin yönetmeni ise Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni olan Ketche'ydi. Durum böyle olunca, Ketche'nin özel isteğiyle mi Sıla Türkoğlu diziye getirildi sorusu gündem olmuştu. Ancak detaylar bilinmiyor ve Alina Boz'un kendi isteğiyle kadrodan ayrıldığı da iddia ediliyordu.

Alina Boz'la ilgili gerçek ortaya çıktı!

Alina Boz'un diziden habersizce çıkarıldığı ve yerine Sıla Türkoğlu'nun getirildiğini uçakta çıkan haberlerden öğrendiği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz yasal merciilere başvuracak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
