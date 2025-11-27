Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz'un Doc Dizisinden Çıkarıldığını Uçakta Öğrendiği Ortaya Çıktı!
Dizi film sektöründe sular durulmuyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun, NOW TV için hazırlanan Doc dizisinde rol alacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü dizinin başrolü için Alina Boz için anlaşılmış, hazırlıklar da başlamıştı.
Diziden kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa çıkarıldığı mı meselesi konuşulan Alina Boz'un durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nden bir anda çıkan ve çıktığı gibi kaosu da yanına alan Sıla Türkoğlu'nun Doc dizisiyle anlaştığı iddia edilmişti.
Alina Boz'la ilgili gerçek ortaya çıktı!
