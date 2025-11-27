Yeni Yıl Zamları KVKK Cezalarına da Yansıdı: 17 Milyon TL'ye Varan Ceza Var!

Bu rakamlar, özellikle veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (yani bir veri ihlali yaşanması) veya Kurul kararlarına uyulmaması halinde ceza üst limitinin 17 milyon TL’yi aştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını %50’ye kadar artırma ya da azaltma yetkisi bulunsa da, herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bu yüksek tutarlar yeni yıldan itibaren geçerli olacak.

Bu durum, şirketler açısından KVKK uyum süreçlerini yalnızca bir maliyet kalemi olmaktan çıkararak, operasyonel ve finansal açıdan kritik bir risk yönetimi gerekliliğine dönüştürüyor. Bu nedenle veri sorumlularının aydınlatma metinlerini, teknik ve idari tedbirlerini ve VERBİS kayıtlarını vakit kaybetmeden gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor.