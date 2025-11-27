onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Yıl Zamları KVKK Cezalarına da Yansıdı: 17 Milyon TL'ye Varan Ceza Var!

Yeni Yıl Zamları KVKK Cezalarına da Yansıdı: 17 Milyon TL'ye Varan Ceza Var!

Zam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 15:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak kesinleşti. Bu artış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki idari para cezalarının da rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 yılı itibarıyla uygulanacak bazı temel KVKK idari para cezaları ve aralıkları şöyledir:

2026 yılı itibarıyla uygulanacak bazı temel KVKK idari para cezaları ve aralıkları şöyledir:
www.instagram.com

Bu rakamlar, özellikle veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (yani bir veri ihlali yaşanması) veya Kurul kararlarına uyulmaması halinde ceza üst limitinin 17 milyon TL’yi aştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını %50’ye kadar artırma ya da azaltma yetkisi bulunsa da, herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bu yüksek tutarlar yeni yıldan itibaren geçerli olacak.

Bu durum, şirketler açısından KVKK uyum süreçlerini yalnızca bir maliyet kalemi olmaktan çıkararak, operasyonel ve finansal açıdan kritik bir risk yönetimi gerekliliğine dönüştürüyor. Bu nedenle veri sorumlularının aydınlatma metinlerini, teknik ve idari tedbirlerini ve VERBİS kayıtlarını vakit kaybetmeden gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın