onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Müzik Alarmı: Deneysel Popun Avangart Yüzü Shygirl

etiket Yeni Müzik Alarmı: Deneysel Popun Avangart Yüzü Shygirl

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
21.01.2026 - 18:01

Londra'nın sisli ve karanlık kulüplerinden çıkıp Burberry defilelerine ve Lady Gaga albümlerine uzanan bir başarı hikayesi. Adı 'Shygirl' ama kendisi hiç de utangaç değil! Pop müziğin kurallarını yıkan, cinselliği, modayı ve sert beat'leri tek potada eriten bu ikona yakından bakıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim bu Shygirl?

Kim bu Shygirl?

Gerçek adı Blane Muise. Güney Doğu Londra doğumlu. Fotoğrafçılık geçmişi var, bu yüzden görsel dünyası en az müziği kadar güçlü. Hafta sonları kulüplerde eğlenirken 'Neden bu partilerin müziğini biz yapmıyoruz?' diyerek mikrofonu eline alıyor ve olaylar gelişiyor. O sadece bir şarkıcı değil, bir DJ, bir yönetmen ve bir marka.

Peki Shygirl'ün müziği nasıl bir şey?

Peki Shygirl'ün müziği nasıl bir şey?

Onu tek bir türe sığdırmak imkansız. Müziğinde 90'ların Eurodance ritimleri de var, sert grime vokalleri de, endüstriyel gürültüler de... Eleştirmenler onun tarzına 'Deconstructed Club' (Parçalanmış Kulüp Müziği) veya 'Avant-Pop' diyor. Hem dans etmek hem de karanlık bir odada tek başına dinlemek için ideal.

Aynı zamanda bir patron. Yakışır!

Aynı zamanda bir patron. Yakışır!

Shygirl, müzik endüstrisinin kurallarını beklemedi ve kendi kurallarını koydu. Yakın arkadaşları Sega Bodega ve Coucou Chloe ile birlikte NUXXE adında kendi plak şirketini kurdu. Amacı, kendisi gibi türlere sığmayan ve marjinal sanatçılara bir yuva sağlamaktı. Yani o bir 'Label Boss'!

"Alias" ve dört farklı Shygirl.

"Alias" ve dört farklı Shygirl.

Onu müzik dünyasında patlatan işi Alias oldu. Shygirl bu albümde tek bir kişi değildi. Her şarkı için farklı bir persona yarattı: Baddie, Bonk, Bovine ve Bae. Her karakterin sesi, tarzı ve hikayesi farklıydı. Bu onun sadece müzikal değil, tiyatral bir deha olduğunun kanıtıydı.

Shygirl, Rihanna ile modada da ön planda oldu. Bilmeyenler için... 👇

Shygirl, Rihanna ile modada da ön planda oldu. Bilmeyenler için... 👇

Shygirl'ü sadece müzik listelerinde değil, aynı zamanda podyumlarda da görebilirsiniz. Rihanna, Fenty markasının tanıtımlarında bizzat onu kullandı. Ayrıca Burberry ve Mugler gibi dev moda evlerinin kampanyalarında modellik yaptı ve defilelerinde yürüdü. Shygirl aslında müzisyen - model kavramının güncel tanımı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adı Shygirl ama içe kapanık biri değil. Dev isimlerle iş birliği yapmış biri!

Adı Shygirl ama içe kapanık biri değil. Dev isimlerle iş birliği yapmış biri!

Yeraltından çıkıp ana akıma nasıl mı göz kırptı?Lady Gaga: Dawn of Chromatica remix albümünde 'Sour Candy' şarkısını yeniden yorumladı.

FKA twigs: 'Papi Bones' şarkısında bir araya geldiler.

Arca: Deneysel müziğin kraliçesi Arca ile 'Watch' şarkısında beyin yakan bir işe imza attılar.

Charli xcx: Brat albümünün son versiyonunda 365 şarkısını beraber seslendirdiler.

"Nymph" albümünde daha kırılgan ama bir o kadar kışkırtıcı!

"Nymph" albümünde daha kırılgan ama bir o kadar kışkırtıcı!

İlk stüdyo albümü Nymph ile Shygirl, sert kabuğunu biraz kırıp daha melodik ve R&B sularına yakın bir iş çıkardı. Albüm mitolojideki 'ormana ve doğaya ait peri' kavramını modern ve fütüristik bir kulüp perisine dönüştürüyor.

Shygirl, cinsellik ve beden olumlamasına da göz kırpan biri.

Shygirl, cinsellik ve beden olumlamasına da göz kırpan biri.

Şarkı sözleri (özellikle BB ve Tasty şarkılarında) oldukça cüretkar ve sansürsüzdür. Shygirl, kadın cinselliğini bir tabu olarak değil, bir güç ve eğlence aracı olarak kullanıyor. 'İstediğimi alırım, istediğimi yaparım.' tavrı onu bir feminist ikon haline getiriyor.

"Club Shy" dönemine kısaca bakacak olursak...

"Club Shy" dönemine kısaca bakacak olursak...

Son dönemde çıkardığı Club Shy serisiyle tamamen dans pistine odaklandı. Artık daha az deneysel, daha çok eller havaya modunda. Eğer hafta sonu evde parti veriyorsanız ve komşularla papaz olmak istiyorsanız bu seriyi açmanız yeterli. 😜

Her şey çok güzel de neden böyle bir müzik dehası kendine "utangaç" diyor?

Her şey çok güzel de neden böyle bir müzik dehası kendine "utangaç" diyor?

Bu tamamen bir ironi! Shygirl, ismini gerçek hayattaki sessizliğinden alsa da sahneye çıktığında içindeki o alter egoyu serbest bırakıyor. Shygirl ismi 'Görünüşe aldanma.' demenin en güzel yolu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın