Yeni Müzik Alarmı: Deneysel Popun Avangart Yüzü Shygirl

Gerçek adı Blane Muise. Güney Doğu Londra doğumlu. Fotoğrafçılık geçmişi var, bu yüzden görsel dünyası en az müziği kadar güçlü. Hafta sonları kulüplerde eğlenirken 'Neden bu partilerin müziğini biz yapmıyoruz?' diyerek mikrofonu eline alıyor ve olaylar gelişiyor. O sadece bir şarkıcı değil, bir DJ, bir yönetmen ve bir marka.