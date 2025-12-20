Yeni Başlayanlara Özel Rehber: Evde Philips Airfryer Kullanmanın 10 Avantajı

Airfryer içinde pişen her şey içeride kalır. Yani öyle dışarı koku yayma veya yağ sıçratma derdi olmaz. Zaten çok az miktarda yağ kullanarak yaptığından en zor görülen tariflerde bile yemek kokusuyla uğraşma derdin olmaz. Üstelik eğer Philips Çift Hazneli Airfryer modelini kullanıyorsan, iki tarafta pişen iki farklı yemeğin kokusu veya tadı da birbirine geçmez. Yani her şey düzenli pişer ve enfes olur.