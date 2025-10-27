onedio
Yavruları 25 Milyon Dolar Kazandırıyor! Dünyaca Ünlü Belardo Türkiye'de

Dilara Şimşek
27.10.2025 - 10:34

Belardo isimli dünyaca ünlü İngiliz safkan Türkiye’ye getirildi. Yavruları yarış pistinde 25 milyon dolar kazandıran atı, iş insanları Refik Yiğit ve Adem Yıldız satın aldı. Yarış hayatını tamamladıktan sonra damızlık aygır olarak görev yapmaya başlayan Belardo’nun ilk yavruları 2019 yılında yarış pistlerine çıktı.

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran Belardo Türkiye'ye getirildi.

Dünyaca ünlü İngiliz safkan atı Belardo, Türkiye'ye getirildi. Dubai Prensi Şeyh El Maktum’un sahibi olduğu Godolphine Harası’ndan, iş insanları Refik Yiğit ve Adem Yıldız, dünyaca ünlü İngiliz safkan atı Belardo’yu satın aldı.

Belardo, 2014 yılında İngiltere’de gerçekleştirilen ‘Dewhurst Stakes Grup 1’ isimli safkan İngiliz tay yarışında o yılın ‘Avrupa’da en iyi iki yaşlı tayı’ seçildi. Belardo’nun yavruları bugüne kadarki yarışlarda 25 milyon dolar kazanç elde etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Yiğit Harası’nda yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılacak Belardo’nun Türk atçılığına katkılar sağlaması bekleniyor.

Dubai Prensi Şeyh El Maktum'dan alındı.

Belardo'yu satın alan Refik Yiğit, “Türkiye Jokey Kulübünün çatısı altında bireysel atçılar olarak Dünya ile yarışan Türk atçılığını var etme uğraşındayız. Geçtiğimi yıl Coolmore gibi dünyanın en büyük organizasyonundan Arizona isimli aygırımızı getirdik. Babası ‘No Nay Never’ hali hazırda 200 bin euro’ya yakın bedelle Avrupa’da talep görüyor. 

Dubai Prensi Şeyh El Maktum’un sahibi olduğu Godolphine’den Belardo’yu getirdik. Ülkemiz atçılığını daha da yüceltmek, yarışçılığı kaliteli seviyeye çıkartmak için elimizden gelen var gücümüzle uğraşıyoruz. Belardo’nun Dünya çapında tayları toplamda 25 milyon doların üzerinde kazanç sağladılar. Belardo’yu ülkemize kazandırmak bizin için büyük bir gurur” dedi.

