Yavruları 25 Milyon Dolar Kazandırıyor! Dünyaca Ünlü Belardo Türkiye'de

Belardo'yu satın alan Refik Yiğit, “Türkiye Jokey Kulübünün çatısı altında bireysel atçılar olarak Dünya ile yarışan Türk atçılığını var etme uğraşındayız. Geçtiğimi yıl Coolmore gibi dünyanın en büyük organizasyonundan Arizona isimli aygırımızı getirdik. Babası ‘No Nay Never’ hali hazırda 200 bin euro’ya yakın bedelle Avrupa’da talep görüyor.

Dubai Prensi Şeyh El Maktum’un sahibi olduğu Godolphine’den Belardo’yu getirdik. Ülkemiz atçılığını daha da yüceltmek, yarışçılığı kaliteli seviyeye çıkartmak için elimizden gelen var gücümüzle uğraşıyoruz. Belardo’nun Dünya çapında tayları toplamda 25 milyon doların üzerinde kazanç sağladılar. Belardo’yu ülkemize kazandırmak bizin için büyük bir gurur” dedi.