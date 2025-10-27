Yavruları 25 Milyon Dolar Kazandırıyor! Dünyaca Ünlü Belardo Türkiye'de
Belardo isimli dünyaca ünlü İngiliz safkan Türkiye’ye getirildi. Yavruları yarış pistinde 25 milyon dolar kazandıran atı, iş insanları Refik Yiğit ve Adem Yıldız satın aldı. Yarış hayatını tamamladıktan sonra damızlık aygır olarak görev yapmaya başlayan Belardo’nun ilk yavruları 2019 yılında yarış pistlerine çıktı.
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran Belardo Türkiye'ye getirildi.
Dubai Prensi Şeyh El Maktum'dan alındı.
