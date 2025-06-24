Yaşları İlerledikçe Neyi Daha İyi Anladıklarını Söyleyerek Hayat Dersi Veren X Ahalisi

Yaşınız ilerledikçe, yeni olaylar yaşadıkça ve farklı insanlarla tanışmaya başladıkça hayata bakış açınız da değişmeye başladı. Muhtemelen artık o kadar da optimist bir insan değilsiniz. İnsanlara güvenmemeniz gerektiğini de kötü yollardan öğrendiniz.

Bu kez X ahalisi, kendi öğrendiklerini anlattı.