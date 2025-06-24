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Yaşları İlerledikçe Neyi Daha İyi Anladıklarını Söyleyerek Hayat Dersi Veren X Ahalisi

Yaşları İlerledikçe Neyi Daha İyi Anladıklarını Söyleyerek Hayat Dersi Veren X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 09:49

İnsan gençken kendisini her şeyi yapabilecek güçte görür. Hayat onun için toz pembedir, her şeyin bir oluru vardır. Fakat yaş almaya başladıkça her şeyin pek de mümkün olmadığını, bazı kalıplara göre yaşamak zorunda olduğunuzu fark edersiniz. Çoğu kişinin yaşamı, aynı döngü içerisinde sıkışıp kalır. Fakat bu döngü, bizlere yeni şeyler de öğretir.

X ahalisi bu kez yaş aldıkça neleri öğrendiklerini anlattı.

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Hayatın toz pembe olmadığını ne zaman fark ettiniz?

Hayatın toz pembe olmadığını ne zaman fark ettiniz?

Yaşınız ilerledikçe, yeni olaylar yaşadıkça ve farklı insanlarla tanışmaya başladıkça hayata bakış açınız da değişmeye başladı. Muhtemelen artık o kadar da optimist bir insan değilsiniz. İnsanlara güvenmemeniz gerektiğini de kötü yollardan öğrendiniz. 

Bu kez X ahalisi, kendi öğrendiklerini anlattı.

Her şey bu soruyla başladı;

Her şey bu soruyla başladı;
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Ardından hepsine hak vereceğiniz cevaplar da geldi.

Ardından hepsine hak vereceğiniz cevaplar da geldi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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