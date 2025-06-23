Sevgi Dillerinin Ne Olduğunu Anlatarak Gerçek Birer Ponçik Olduğunu Kanıtlayan Kişiler
Sevginizi nasıl gösterirsiniz? Sosyal medyada 'sevgi dili' diye tarif edilen olay, insanların sevgilerini ifade etme ve algılama yollarıdır. Kimisi sürekli karşısındaki sevdiğini söyler, kimisi sevdiği kişi için yemek pişirir, kimisi fiziksel teması tercih eder. Herkesin sevgi dili farklıdır ve kimsenin sevgi diline kimse karışamaz :)
X ahalisi bu kez sevgi dillerinin ne olduğunu açıkladı ve herkesin aslında birer ponçik olduğu ortaya çıktı.
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Herkesin sevgisini gösterme şekli farklı.
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Her şey bir kullanıcının bu soruyu sormasıyla başladı;
Oldukça ilginç cevaplar da hemen geldi.
Meğer ne romantikler varmış aramızda.
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Peki sizin sevgi diliniz nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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