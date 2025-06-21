İlişkinizin Ne Kadar Sağlam Olduğunu Anlamanız İçin Sormanız Gereken 7 Soru

Sağlıklı ilişkiler birlikte hareket edebilme yeteneğiyle ayakta kalır. Örneğin taşınma, finansal planlama ya da ailevi konular gibi günlük meselelerde çözüm ortaklığı yapabiliyor musunuz? Yoksa tüm yük daima bir tarafın mı omzunda?

Eğer biri her zaman çözüm üretmek zorunda kalıyorsa, zamanla yorgunluk ve kırgınlık yaratabilir. Eşit sorumluluk paylaşımı, iki tarafın da birbirine güven duymasını sağlar.