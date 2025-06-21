İlişkinizin Ne Kadar Sağlam Olduğunu Anlamanız İçin Sormanız Gereken 7 Soru
İlişkiler bazen düşündüğümüzden daha kırılgandır. Her şey yolunda gibi görünse de alt metinlerde sorunlar birikebilir. O yüzden kendimize “Gerçekten iyi miyiz?” diye sormak gerekir. Stockholm Üniversitesi’nin geliştirdiği bu 7 soruluk test, ilişkinizin genel sağlığını objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor. Sorulara dürüstçe verdiğiniz yanıtlar, ilişkinizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilir.
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1. Sorunlara birlikte mi çözüm buluyorsunuz?
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2. İçinizi rahatça dökebiliyor musunuz?
3. Tartışmalar sizi koparıyor mu, yakınlaştırıyor mu?
4. İlişkiniz hakkında ne kadar sık şüpheye düşüyorsunuz?
5. Ayrılmak artık sık düşündüğünüz bir seçenek mi?
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6. Duygusal olarak hala yakın hissediyor musunuz?
7. Genel olarak mutlu musunuz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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