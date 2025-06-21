onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişkinizin Ne Kadar Sağlam Olduğunu Anlamanız İçin Sormanız Gereken 7 Soru

İlişkinizin Ne Kadar Sağlam Olduğunu Anlamanız İçin Sormanız Gereken 7 Soru

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 18:18

İlişkiler bazen düşündüğümüzden daha kırılgandır. Her şey yolunda gibi görünse de alt metinlerde sorunlar birikebilir. O yüzden kendimize “Gerçekten iyi miyiz?” diye sormak gerekir. Stockholm Üniversitesi’nin geliştirdiği bu 7 soruluk test, ilişkinizin genel sağlığını objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor. Sorulara dürüstçe verdiğiniz yanıtlar, ilişkinizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sorunlara birlikte mi çözüm buluyorsunuz?

1. Sorunlara birlikte mi çözüm buluyorsunuz?

Sağlıklı ilişkiler birlikte hareket edebilme yeteneğiyle ayakta kalır. Örneğin taşınma, finansal planlama ya da ailevi konular gibi günlük meselelerde çözüm ortaklığı yapabiliyor musunuz? Yoksa tüm yük daima bir tarafın mı omzunda?

Eğer biri her zaman çözüm üretmek zorunda kalıyorsa, zamanla yorgunluk ve kırgınlık yaratabilir. Eşit sorumluluk paylaşımı, iki tarafın da birbirine güven duymasını sağlar.

2. İçinizi rahatça dökebiliyor musunuz?

2. İçinizi rahatça dökebiliyor musunuz?

Güven, bir ilişkide en kırılgan ama en temel yapıdır. Bu soru duygularınızı, düşüncelerinizi ya da kırgınlıklarınızı partnerinize açıkça ifade edip edemediğinizi sorgular. Partneriniz sizi anlamasa bile dinliyor mu? Anlatırken yargılanma korkusu hissediyor musunuz?

Eğer içinizi açmakta zorlanıyorsanız hem duygusal mesafeye hem de uzun vadeli iletişim sorunlarına işaret eder. Güven eksikliği zamanla sessizlik, kırgınlık ve bağ kopukluğuna dönüşebilir.

3. Tartışmalar sizi koparıyor mu, yakınlaştırıyor mu?

3. Tartışmalar sizi koparıyor mu, yakınlaştırıyor mu?

Tartışmalar bir ilişkinin kaçınılmaz parçasıdır. Asıl önemli olan bu tartışmaların ne kadar sürdüğü ve nasıl sonuçlandığıdır. Sorunlar konuşulmadan halının altına mı süpürülüyor, yoksa açık açık masaya yatırılıp birlikte çözüm mü aranıyor?

4. İlişkiniz hakkında ne kadar sık şüpheye düşüyorsunuz?

4. İlişkiniz hakkında ne kadar sık şüpheye düşüyorsunuz?

Her insan zaman zaman ilişkisini sorgular ama bu sorgu sıklaştıysa bir şeylerin ters gittiğini gösterir. Bu düşünceler gelip geçici mi, yoksa artık içinizi kemiren bir huzursuzluğa mı dönüştü? Kendinize şu soruyu da sorabilirsiniz: Bu düşüncelerle ne yapıyorum, konuşuyor muyum yoksa bastırıyor muyum?

5. Ayrılmak artık sık düşündüğünüz bir seçenek mi?

5. Ayrılmak artık sık düşündüğünüz bir seçenek mi?

“Ayrılsak mı?” düşüncesi herkesin aklından geçebilir. Ama bu düşünce, tartışmaların her ardından tekrar tekrar gündeme geliyorsa bu, ilişkinin zemininde bir dengesizlik olduğuna işaret eder. Ayrılığı düşünmekten çok, onu normalleştirmiş olmak asıl riskli durumdur. Eğer ilişkinin her krizinde aklınıza bitirmek geliyorsa, bağın temelleri sağlam olmayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Duygusal olarak hala yakın hissediyor musunuz?

6. Duygusal olarak hala yakın hissediyor musunuz?

Zaman geçtikçe bazı çiftler birbirine daha çok bağlanırken bazıları duygusal olarak uzaklaşır. Bu uzaklık bazen yoğun iş temposu, bazen çözülmemiş sorunlar nedeniyle oluşur. Ama önemli olan mesafenin farkında olmak ve buna müdahale etmektir.

7. Genel olarak mutlu musunuz?

7. Genel olarak mutlu musunuz?

Eğer “memnunum” cevabı net şekilde gelmiyorsa, bunun nedenini düşünmek gerekir. Unutmayın, memnuniyet eksikliği ilişkinin bitmesi gerektiği anlamına gelmez. Belki de eksikleri fark edip birlikte onarmanın zamanı gelmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇🏻🤩

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın