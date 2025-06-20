İlişki Terapistine Göre Ayrılığınızın Yakın Olduğunu Gösteren 5 Kritik İşaret
Günümüzde insanlar bir ilişki kurmak için çabalıyor ama içindeyken her fırsatta ondan kaçmanın yollarını arıyor gibi görünüyor. Sosyal medya, ilişki dinamiklerini yorum bombardımanına çevirirken, her davranış “red flag” ilan ediliyor. Hatta bazı insanlar, ChatGPT’ye danışıp sevgilisinden ayrılmaya karar veriyor. Gerçek bir bağın ne zaman sağlıklı, ne zaman bitmeye yakın olduğunu ayırt etmek iyice zorlaşıyor. İşte tam bu noktada, terapi uzmanı Jeff beş önemli ve genellikle gözden kaçan sinyale dikkat çekiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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