İlişki Terapistine Göre Ayrılığınızın Yakın Olduğunu Gösteren 5 Kritik İşaret

İlişkilerde şakalar, çiftlerin kendine has bağ kurma yöntemlerinden biri. Başkası duyduğunda hiçbir anlamı olmayan ama iki kişi için oldukça komik olan o şakalar, ilişkinin ne kadar yakın ve samimi olduğunu gösterir. Ancak bir gün bu şakalar artık gülümsetmiyorsa ya da zoraki kahkahalara dönüştüyse, arada bir şeylerin değiştiği açık demektir.

Terapist Jeff’e göre bu şakalar artık komik gelmiyorsa, ilişkide duygusal mesafenin artmaya başladığının bir işareti olabilir. Çünkü espriler aradaki bağdan beslenir. Bağ zayıfladığında, mizah da yerini sessizliğe bırakır.