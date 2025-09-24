Yaratıcılık ve Üretkenliği Aynı Gövdede Buluşturan Tablet: Huawei MatePad 12 X
Huawei MatePad 12 X kağıt benzeri PaperMatte ekranı, gelişmiş M-Pencil Pro kalemi ve PC düzeyinde üretkenlik sağlayan uygulamalarıyla mobil yaratıcılık ve çok yönlü çalışma beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 12 inçlik geniş ekranı ve ultra hafif gövdesi sayesinde hem çalışma masasında hem de çantada taşınabilir bir stüdyo sunuyor.
Huawei MatePad 12 X, ince, hafif ve şık.
Huawei MatePad 12X'in geliştirilen PaperMatte ekranı, yansımayı ve parlamaları ortadan kaldırıyor.
Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil Pro ile üretkenlik üst seviyede.
Kalemin arkasındaki hızlı düğmeyle tek dokunuşla uygulama açma, özelleştirilmiş ve pratik bir deneyim sağlıyor.
Huawei Notes ve GoPaint uygulamaları, tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.
10.100 mAh güçlü batarya, uzun saatler boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor.
Google uygulamalarına sorunsuz erişim sağlayabiliyorsunuz.
HUAWEI MatePad 12 X, PaperMatte ekranıyla kağıt hissini dijitale taşırken, M-Pencil Pro ve gelişmiş yazılım ekosistemiyle hem üretkenlik hem de yaratıcılık için güçlü bir çözüm sunuyor. PC düzeyindeki çoklu görev performansı, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla tablet, geleneksel dizüstü bilgisayarın ağırlığından kaçmak isteyen ama üretkenlikten ödün vermek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek
MatePad 12X 19 Eylül'de ön siparişe açıldı ve 26 Eylül 12.00'a kadar tableti satın alırsanız 10 kat indirim kazanmak için 199 TL ödeyerek 26.999 TL'ye tabletinizi satın alıp yanında 4.499 TL değerinde hediye klavye ve 5.999 TL değerinde hediye M-pencil Pro sahibi olabilirsiniz. Kalem istemiyorsanız, 24.999 TL'ye ise yanında 4.499 TL değerinde hediye klavyeye sahip olabilirsiniz.
Lansman dönemine özel bu fırsatları incelemek için hemen tıklayın!
