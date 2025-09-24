Yaratıcılık ve Üretkenliği Aynı Gövdede Buluşturan Tablet: Huawei MatePad 12 X

MatePad 12 X’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, parlamayı %50 oranında daha fazla azaltan Ultra Net PaperMatte Ekran. 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık değerleriyle rakiplerinden ayrışan bu ekran, kağıda yazma hissi veren özel bir yüzey dokusuna sahip.

SGS Düşük Görsel Yorgunluk sertifikalı ekran, uzun okuma ve çizim seanslarında göz konforunu korurken, açık havada da kristal netlik sağlıyor. İster yoğun güneş ışığında ister düşük ışıklı bir kafede olun, ekrandaki metin ve çizimler daima keskin ve rahat okunur durumda.