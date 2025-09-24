onedio
Yaratıcılık ve Üretkenliği Aynı Gövdede Buluşturan Tablet: Huawei MatePad 12 X

24.09.2025 - 15:44

Huawei MatePad 12 X kağıt benzeri PaperMatte ekranı, gelişmiş M-Pencil Pro kalemi ve PC düzeyinde üretkenlik sağlayan uygulamalarıyla mobil yaratıcılık ve çok yönlü çalışma beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 12 inçlik geniş ekranı ve ultra hafif gövdesi sayesinde hem çalışma masasında hem de çantada taşınabilir bir stüdyo sunuyor.

Huawei MatePad 12 X, ince, hafif ve şık.

MatePad 12 X’in gövdesi, ışık altında parıldayan sedefli e-kaplama ile dikkat çekiyor. Ultra dar çerçeveler ve %88 ekran-gövde oranı, 12 inçlik geniş ekranı daha da etkileyici kılıyor.

555 g ağırlığında, 5,9 mm inceliğinde olan tableti, hafifliği ve inceliği sayesinde çantaya atıp gün boyu taşımak zahmetsiz; bu da cihazı öğrenciler, gezgin profesyoneller ve yaratıcı içerik üreticileri için cazip kılıyor.

Huawei MatePad 12X'in geliştirilen PaperMatte ekranı, yansımayı ve parlamaları ortadan kaldırıyor.

MatePad 12 X’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, parlamayı %50 oranında daha fazla azaltan Ultra Net PaperMatte Ekran. 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık değerleriyle rakiplerinden ayrışan bu ekran, kağıda yazma hissi veren özel bir yüzey dokusuna sahip.

SGS Düşük Görsel Yorgunluk sertifikalı ekran, uzun okuma ve çizim seanslarında göz konforunu korurken, açık havada da kristal netlik sağlıyor. İster yoğun güneş ışığında ister düşük ışıklı bir kafede olun, ekrandaki metin ve çizimler daima keskin ve rahat okunur durumda.

Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil Pro ile üretkenlik üst seviyede.

Yeni HUAWEI M-Pencil Pro, çizim ve not alma deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. 16.384 basınç algılama seviyesi ile her vuruşu hassas biçimde yakalayan kalem, üç farklı uç seçeneği (yazı, küçük yazı ve boyama) ile farklı senaryolara uyum sağlıyor. Kalem gövdesine yapılan sıkıştırma hareketi ile uygulama içi radyal menüye erişim, döndürme hareketiyle fırça yönünü değiştirme gibi özellikler de oldukça pratik.

Kalemin arkasındaki hızlı düğmeyle tek dokunuşla uygulama açma, özelleştirilmiş ve pratik bir deneyim sağlıyor.

Silgi-kalem geçişlerinde titreşim geri bildirimi sayesinde her işlem gerçek bir kalem hissiyle destekleniyor.

Tablet formatında PC esnekliği isteyenler için MatePad 12 X’in sunduğu çözümler etkileyici. Akıllı Manyetik Klavye, 1,5 mm tuş derinliği, 40’tan fazla kısayol kombinasyonu ve NearLink bağlantısı ile masaüstü bilgisayar hissini mobil dünyaya taşıyor.

Huawei Notes ve GoPaint uygulamaları, tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.

MatePad 12 X, yalnızca güçlü donanımıyla değil, yazılım ekosistemiyle de yaratıcıları hedefliyor. GoPaint uygulaması, 3D yağlı boya fırçası, kare kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi özelliklerle dijital sanatçılara sınırsız ifade alanı sunuyor. Döndürme hareketli fırçalar ve gerçekçi dokular sayesinde, bir damla boya olmadan zengin katmanlı resimler yapmak mümkün.

Diğer tarafta HUAWEI Notes, AI destekli el yazısı düzeltme, daire seçimi ile metin düzenleme ve yüzlerce şablonla not alma deneyimini ileri taşıyor. Tek basışla açılabilen uygulama, ders notlarından iş toplantılarına kadar her senaryoda hız ve pratiklik kazandırıyor.

10.100 mAh güçlü batarya, uzun saatler boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor.

66 W SuperCharge desteği ile sadece 85 dakikada tam şarj olabilen cihaz, tek şarjla 14 saate kadar video oynatma veya 12 saate kadar internet kullanımına izin veriyor.

Wi-Fi 7 desteği, yoğun ağ ortamlarında dahi stabil ve hızlı bağlantı sunarken, yeni 3D ısı yayılım mimarisi cihazın serin ve performanslı kalmasını sağlıyor.

Google uygulamalarına sorunsuz erişim sağlayabiliyorsunuz.

Huawei MatePad 12 X'te Google uygulamaları kurulu olarak gelmiyor ama AppGallery üzerinden GBox indirip Play Store hesabınıza giriş yaparak tüm Google uygulamalarına rahatça erişebiliyorsunuz.

HUAWEI MatePad 12 X, PaperMatte ekranıyla kağıt hissini dijitale taşırken, M-Pencil Pro ve gelişmiş yazılım ekosistemiyle hem üretkenlik hem de yaratıcılık için güçlü bir çözüm sunuyor. PC düzeyindeki çoklu görev performansı, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla tablet, geleneksel dizüstü bilgisayarın ağırlığından kaçmak isteyen ama üretkenlikten ödün vermek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek

MatePad 12X 19 Eylül'de ön siparişe açıldı ve 26 Eylül 12.00'a kadar tableti satın alırsanız 10 kat indirim kazanmak için 199 TL ödeyerek 26.999 TL'ye tabletinizi satın alıp yanında 4.499 TL değerinde hediye klavye ve 5.999 TL değerinde hediye M-pencil Pro sahibi olabilirsiniz. Kalem istemiyorsanız, 24.999 TL'ye ise yanında 4.499 TL değerinde hediye klavyeye sahip olabilirsiniz.

Lansman dönemine özel bu fırsatları incelemek için hemen tıklayın!

