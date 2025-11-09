Yapay Zekaya Sorduk: 2026’da Hangi Şarkıcılar Nam Salacak?
Önümüzdeki sene müzik piyasasında hangi şarkıcılar yükselişe geçecek? Merak ettik ve yapay zekaya sorduk!
Yapay zeka, 2026'da radarımızın üstüne çıkacağını düşündüğü şarkıları sıraladı. Hem rakamlara, hem sahne enerjisine hem de sosyal medya dinamiklerine bakarak olasılıkları değerlendirdi.
Şimdi yapay zekaya kulak veriyoruz!
1. Gracie Abrams
2. RAYE
3. Tyla
4. Ice Spice
5. Rema
6. Olivia Rodrigo
7. PinkPantheress
8. NewJeans
9. Chappell Roan
10. Noah Kahan
