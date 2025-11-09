Yapay Zekaya Sorduk: 2026’da Hangi Şarkıcılar Nam Salacak?

Gracie, artık “Taylor Swift’in çevresinden çıkan yeni yetenek” statüsünü çoktan geçti. Şu anda indie-pop sahnesinin duygusal merkezlerinden biri. 2025’teki turne başarısı ve canlı performans gücü, onun kalıcı bir kitleye sahip olduğunu gösterdi.

Neden yükselecek: Hikâye anlatımı güçlü, vokal tarzı doğal ve dinleyiciyle duygusal bağ kurabiliyor. Streaming platformlarında sadık bir kitlesi var, ayrıca eleştirmenler tarafından “authentic pop” kuşağının önemli ismi olarak görülüyor.

2026 performans öngörüsü: Albüm kalitesi + canlı performans gücüyle Grammy adaylıkları veya ana sahne statüsü (Coachella, Glastonbury gibi) hiç uzak değil.