Yapay Zekaya Sorduk: 2026’da Hangi Şarkıcılar Nam Salacak?

Erkan Tuna Budak
09.11.2025 - 18:01

Önümüzdeki sene müzik piyasasında hangi şarkıcılar yükselişe geçecek? Merak ettik ve yapay zekaya sorduk!

Yapay zeka, 2026'da radarımızın üstüne çıkacağını düşündüğü şarkıları sıraladı. Hem rakamlara, hem sahne enerjisine hem de sosyal medya dinamiklerine bakarak olasılıkları değerlendirdi.

Şimdi yapay zekaya kulak veriyoruz!

1. Gracie Abrams

Gracie, artık “Taylor Swift’in çevresinden çıkan yeni yetenek” statüsünü çoktan geçti. Şu anda indie-pop sahnesinin duygusal merkezlerinden biri. 2025’teki turne başarısı ve canlı performans gücü, onun kalıcı bir kitleye sahip olduğunu gösterdi.

Neden yükselecek: Hikâye anlatımı güçlü, vokal tarzı doğal ve dinleyiciyle duygusal bağ kurabiliyor. Streaming platformlarında sadık bir kitlesi var, ayrıca eleştirmenler tarafından “authentic pop” kuşağının önemli ismi olarak görülüyor.

2026 performans öngörüsü: Albüm kalitesi + canlı performans gücüyle Grammy adaylıkları veya ana sahne statüsü (Coachella, Glastonbury gibi) hiç uzak değil.

2. RAYE

RAYE, 2024-25 döneminde bağımsız sanatçılar için büyük bir örnek oldu. Major label’lardan bağımsızlaşarak kendi yolunu çizenlerin sembolü haline geldi. 2026’da bu çizgiyi hem yaratıcı hem ticari olarak büyütmesi muhtemel.

Neden yükselecek: Sahne karizması, üretkenliği ve kadın sanatçılar arasındaki güç temsili onu hem dinleyici hem basın gözünde “kalıcı ses” haline getiriyor.

2026 performans öngörüsü: Avrupa merkezli güçlü turneler, film müziği iş birlikleri ve prodüktörlük tarafında genişleme potansiyeli yüksek.

3. Tyla

Amapiano dalgasını ana akıma taşıyan isim olarak şu anda kıtalar arası geçişin tam ortasında. Dans müzikleriyle global sahneye açılan Afrika popunun yeni yüzü.

Neden yükselecek: TikTok trendlerine yaslanmadan viral olabiliyor. Moda markalarıyla iş birlikleri (örneğin Dior, Balmain gibi) de onu sadece müzikal değil kültürel figür haline getiriyor.

2026 performans öngörüsü: Grammy sonrası global sahnede yerini sağlamlaştırır; turne partnerlikleri ve remix odaklı single’lar onu üst segmentte tutar.

4. Ice Spice

Bazıları onu “tek hitlik” sanmıştı ama 2025 itibarıyla hip-hop sahnesinin kendi enerjisini kurduğunu gösterdi. Tarzı rahat, şarkı yazımı kolay algılanıyor, sosyal medyada mizah gücü yüksek.

Neden yükselecek: Pop kültürle olan organik bağı çok kuvvetli. Kendi estetiğini yaratmayı başardı, ayrıca kadın rap sahnesinde Nicki Minaj sonrası dönemi doldurabilecek az sayıda isimden biri.

2026 performans öngörüsü: Daha büyük markalarla kampanyalar, moda sektörüne geçişler ve ana sahne performansları. TikTok kültüründe sürekli görünür kalır.

5. Rema

Afrobeats’in pop’la harmanlanmasında en rafine isimlerden biri. 2024-25’te küresel müzik haritasına güçlü giriş yaptı, 2026’da artık “trend” değil “standart” haline gelmesi bekleniyor.

Neden yükselecek: Rema sahnede çok rahat, enerjik ve dinleyiciyle bağ kurmayı biliyor. Kendi ses rengi de akılda kalıcı. Global iş birlikleri de düzenli olarak geliyor.

2026 performans öngörüsü: Afrobeats artık Grammy sahnesinde kalıcıysa, Rema bu türün merkezinde olacak. Streaming platformlarında aylık 100M+ dinleyici barajını zorlayabilir.

6. Olivia Rodrigo

İki albümden sonra genç pop sahnesinin “güvenilir kalem” ismine dönüştü. 2026’da üçüncü albüm dönemine girmesi bekleniyor.

Neden yükselecek: Söz yazımı tarafında hâlâ genç ama olgunlaşmış bir tonda. Yeni dönemde rock-pop karışımı sound’a daha fazla kayacağı tahmin ediliyor — bu da festival kitleleri için biçilmiş kaftan.

2026 performans öngörüsü: Yeni albüm çıkışıyla birlikte hem eleştirmenlerden hem listelerden tam not alma ihtimali yüksek. Ana akım pop’tan alternatif pop’a geçişi sağlam olabilir.

7. PinkPantheress

TikTok sonrası kalıcı olmayı başaran nadir isimlerden biri. 2026’da artık “internet fenomeni” değil “prodüksiyon zekâsı olan müzisyen” statüsünde olacak.

Neden yükselecek: Kısa şarkı formatlarını hâlâ çok iyi kullanıyor, ama prodüksiyon kalitesi giderek artıyor. Ayrıca alternatif elektronik sahnede yeni jenerasyonun sembolü haline geldi.

2026 performans öngörüsü: Indie elektronik ve pop arasında yeni bir sound hattı açabilir. Moda markaları ve kısa film müzikleriyle görünürlüğünü genişletir.

8. NewJeans

K-pop sahnesinde minimalizmle global başarı yakalayan ilk grup. Yani artık “K-pop formülünü” değil, kendi estetiğini temsil ediyorlar.

Neden yükselecek: Batı müzik pazarına aşırı uyum sağladılar, İngilizce şarkılarla ve sade videolarla yeni bir standart oluşturdular. Bu sadeleşme akımı devam ederse, 2026’da da zirvede kalırlar.

2026 performans öngörüsü: Uluslararası ödül adaylıkları, global marka kampanyaları, belki bir solo çıkış projesi. Grup içinde bireysel yıldızlaşmalar da beklenebilir.

9. Chappell Roan

2024’te “underground pop queen” olarak başladı, 2025’te tamamen sahneyi ele geçirdi. 2026’da ise dev festival ana sahnelerinde olacağı neredeyse kesin.

Neden yükselecek: Sadece şarkıcı değil, bir karakter. Estetik olarak teatral, müzikal olarak özgün. Kitleyi eğlendirmeyi biliyor.

2026 performans öngörüsü: Lady Gaga benzeri sahne enerjisiyle pop sahnesinin en güçlü “live act”lerinden biri olur. LGBTQ+ toplulukları ve alternatif pop kitlesi onun arkasında.

10. Noah Kahan

Akustik folk-pop çizgisiyle son iki yılda ciddi büyüme gösterdi. 2026’da bu türün globalde yeniden popülerleşmesi bekleniyor.

Neden yükselecek: “Yalınlık” trendi devam ediyor. Dinleyiciler artık çok prodüksiyonlu parçalardan çok hikayesi olan sesleri tercih ediyor. Noah tam bu damarda.

2026 performans öngörüsü: Festival sezonunda her yerde olur; iş birlikleriyle (özellikle pop kadın vokallerle) Billboard'da üst sıralara çıkma potansiyeli var.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
