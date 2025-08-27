Yapay Zekaya Karşı İlk ‘Ölüm’ Davası: OpenAI, Genç Adamın İntiharına Teşvikle Suçlanıyor

Açılan davada, tazminatın yanı sıra 'benzer bir olayın tekrar yaşanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını' da talep ediliyor.

Dava dilekçesine göre, Adam Raine, ChatGPT'yi Eylül 2024'te okul ödevleri için kullanmaya başladı. Aynı zamanda müzik ve Japon çizgi romanları gibi ilgi alanlarını keşfetmek ve üniversitede ne okuyacağına dair rehberlik almak için de programdan faydalanıyordu.

Dilekçede, birkaç ay içinde 'ChatGPT, gencin en yakın sırdaşı haline geldiği' belirtiliyor. Adam, anksiyetesi ve ruhsal sıkıntıları hakkında programa açılmaya başladı. Aile, Ocak 2025'te gencin ChatGPT ile intihar yöntemlerini konuşmaya başladığını iddia ediyor. Dava, yapay zeka programının belirli yöntemler hakkında 'teknik özellikler' sunduğunu öne sürüyor.