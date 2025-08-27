Yapay Zekaya Karşı İlk ‘Ölüm’ Davası: OpenAI, Genç Adamın İntiharına Teşvikle Suçlanıyor
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cge...
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çift, 16 yaşındaki oğullarının intiharıyla ilgili olarak yapay zeka şirketi OpenAI'ye dava açtı. Matt ve Maria Raine, oğulları Adam Raine'in ölümünden, şirketin ChatGPT programının intiharı teşvik etmesini sorumlu tutuyor. Salı günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bu dava, OpenAI'yi haksız ölümle suçlayan ilk yasal adım olma özelliği taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ChatGPT intihara teşvikle suçlanıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BBC'nin ulaştığı dava dosyasında, OpenAI ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor.
Dava dilekçesinde, Adam Raine'in kendine zarar verdiğini gösteren fotoğrafları da ChatGPT'ye yüklediği belirtiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın