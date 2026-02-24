Yapay Zeka Devi Anthropic Mühendisi Yapay Zekanın Yok Edeceği Meslek Grubunu Açıkladı
Yapay zekanın bazı meslekleri yok edeceği artık kaçınılmaz bir gerçek. Kimileri yapay zekanın doktorların bile yerini alacağını söylerken kimileri ise bu sürecin daha yavaş ilerleyeceği görüşünde. Ne olursa olsun, yapay zekanın bazı meslekleri kusursuz yapacağından eminiz.
Peki yapay zeka mühendisleri bu konuda ne düşünüyor?
Anthropic mühendisi, bilgisayarla yapılan işlerin gelecekte köklü bir değişime uğrayacağını söylüyor.
Anthropic mühendislerinden Boris Cherny, yapay zekanın elimizden alacağı meslekleri açıkladı.
Ev işi yemek çocuk bakımını tahmini ne zaman elimizden alırsınız?
Yapay zeka şuan yeterli bir seviyede fazlası insanlık için zararlı kesinlikle daha fazla ilerlememeli hayatı kolaylaştırıcaz derken iyice içine ederler 10 se... Devamını Gör
insanlığa savaş açmak için kasıtlı yapıyorlar
yapay zekanın özellikle tıp alanında ilerlemesi daha sağlıklı olacaktır