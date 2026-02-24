onedio
Yapay Zeka Devi Anthropic Mühendisi Yapay Zekanın Yok Edeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Yapay Zeka Devi Anthropic Mühendisi Yapay Zekanın Yok Edeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 11:33

Yapay zekanın bazı meslekleri yok edeceği artık kaçınılmaz bir gerçek. Kimileri yapay zekanın doktorların bile yerini alacağını söylerken kimileri ise bu sürecin daha yavaş ilerleyeceği görüşünde. Ne olursa olsun, yapay zekanın bazı meslekleri kusursuz yapacağından eminiz. 

Peki yapay zeka mühendisleri bu konuda ne düşünüyor?

Anthropic mühendisi, bilgisayarla yapılan işlerin gelecekte köklü bir değişime uğrayacağını söylüyor.

Anthropic mühendislerinden Boris Cherny, yapay zekanın elimizden alacağı meslekleri açıkladı.

Anthropic mühendislerinden Boris Cherny, yapay zekanın elimizden alacağı meslekleri açıkladı.

Anthropic, dünya çapında en popüler yapay zeka şirketlerinden biri. Şirketin önde gelen mühendislerinden biri olan Boris Cherny, son açıklamasıyla gündeme geldi. Cherny, özellikle “yapay zekâ ajanı” olarak adlandırılan yeni nesil sistemlere dikkat çekti. Bu sistemlerin iş dünyasını temelden sarsacağını söyleyen isim, yalnızca bir meslek grubunun değil, iş dünyasının kökten değişeceğini vurguladı.

Cherny, gelecekte yazılım mühendislerinden ürün yöneticilerine, tasarımcılardan diğer bilgi çalışanlarına kadar geniş bir kesimin işinin yapay zeka tarafından kolayca yapılacağını düşünüyor. 

Bu görüşünde ise haksız sayılmaz!

Anthropic'in geliştirdiği Opus 4.6 ile yapay zekanın sınırları zorlanmaya devam ediyor. Şirketin en iyi sürümü, tıpkı bir çalışan gibi komut çalıştırabiliyor, belgeleri analiz edebiliyor, uygulamalar arasında görev tamamlayabiliyor, mesaj gönderebiliyor. Üstelik bu yapay zeka web sitesi bile oluşturabiliyor. Yani sadece metin ve görsel oluşturan yapay zekaların pabucu çoktan dama atıldı.

Önde gelen yapay zeka mühendislerinin açıklamalarına göre, gelecekte bilgisayar başında yapılan işlerin çoğunu yapay zeka halledecek. Elimizde ise 'ellerimiz' kalacak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Seçil

Ev işi yemek çocuk bakımını tahmini ne zaman elimizden alırsınız?

Sametcan İzci

Yapay zeka şuan yeterli bir seviyede fazlası insanlık için zararlı kesinlikle daha fazla ilerlememeli hayatı kolaylaştırıcaz derken iyice içine ederler 10 se... Devamını Gör

Kedi Oyuncağı

insanlığa savaş açmak için kasıtlı yapıyorlar

Zafer Yurt

yapay zekanın özellikle tıp alanında ilerlemesi daha sağlıklı olacaktır