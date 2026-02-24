Yapay Zeka Devi Anthropic Mühendisi Yapay Zekanın Yok Edeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Anthropic, dünya çapında en popüler yapay zeka şirketlerinden biri. Şirketin önde gelen mühendislerinden biri olan Boris Cherny, son açıklamasıyla gündeme geldi. Cherny, özellikle “yapay zekâ ajanı” olarak adlandırılan yeni nesil sistemlere dikkat çekti. Bu sistemlerin iş dünyasını temelden sarsacağını söyleyen isim, yalnızca bir meslek grubunun değil, iş dünyasının kökten değişeceğini vurguladı.

Cherny, gelecekte yazılım mühendislerinden ürün yöneticilerine, tasarımcılardan diğer bilgi çalışanlarına kadar geniş bir kesimin işinin yapay zeka tarafından kolayca yapılacağını düşünüyor.

Bu görüşünde ise haksız sayılmaz!

Anthropic'in geliştirdiği Opus 4.6 ile yapay zekanın sınırları zorlanmaya devam ediyor. Şirketin en iyi sürümü, tıpkı bir çalışan gibi komut çalıştırabiliyor, belgeleri analiz edebiliyor, uygulamalar arasında görev tamamlayabiliyor, mesaj gönderebiliyor. Üstelik bu yapay zeka web sitesi bile oluşturabiliyor. Yani sadece metin ve görsel oluşturan yapay zekaların pabucu çoktan dama atıldı.

Önde gelen yapay zeka mühendislerinin açıklamalarına göre, gelecekte bilgisayar başında yapılan işlerin çoğunu yapay zeka halledecek. Elimizde ise 'ellerimiz' kalacak!