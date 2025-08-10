onedio
Volvo Fiyat Listesi Ağustos 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

10.08.2025 - 14:08

Arabaların güncel fiyatları, her ay başında güncellenen fiyat listelerinden takip edilebiliyor. Temmuz ayında yaşanan ÖTV düzenlemesinin ardından arabaların fiyatlarının artıp artmayacağı merak konusu olmuştu. Ağustos'un gelmesiyle otomobil markaları, sıfır araçlarının fiyatlarını güncelledi. Fiyatları yakından takip edilen Volvo Ağustos ayı satış fiyatları da belli oldu.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar? 

İşte Volvo Ağustos 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Volvo Fiyat Listesi Ağustos

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX40 bu ay 3.628.128 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar 2025 ve 2026 fabrika model yılı, 2025 tescil yılına aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Söz konusu fiyatlar, 10 Ağustos tarihinde Volvo'nun resmi sitesinden alınmıştır. Ancak fiyatların referans tarihi 24 Temmuz olarak belirtilmiştir.

Volvo EC40 fiyat listesi Ağustos 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 3.711.177 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.497.965 TL

Volvo EX40 fiyat listesi Ağustos 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA 3.628.128 TL

  • EX40, Twin Motor, Ultra 4.404.200 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Ağustos 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark 6.140.608 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark 6.420.868 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 6.749.728 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 7.029.988 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered 7.972.828 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Ağustos 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 9.963.938 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 10.573.058 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 10.905.158 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Ağustos 2025

  • XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK 5.816.511 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark 6.383.640 TL

*2025 fabrika model yılı, 2025 tescil yılı

