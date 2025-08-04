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Peugeot Fiyat Listesi Ağustos 2025: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Peugeot Fiyat Listesi Ağustos 2025: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Peugeot otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 13:45

Fransız otomobil devi Peugeot, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka konumunda. Ağustos ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de belli oldu. Özellikle Temmuz ayında yapılan ÖTV değişikliğinin araba fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu olmuştu. Birçok modeliyle tercih edilen Peugeot da Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar oldu? Peugeot'ya zam geldi mi?

İşte Peugeot Ağustos 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Peugeot Güncel Fiyat Listesi Ağustos

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Ağustos

Fransız otomobil devi Peugeot, otomobil markalarının arasında dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Markanın en çok tercih edilen e-208 modeli, Ağustos ayında 1.896.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot E-208 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot E-208 fiyat listesi Ağustos 2025
  • Yeni E-208 GT 100kW 1.896.500 TL

Peugeot E-308 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot E-308 fiyat listesi Ağustos 2025
  • Yeni E-308 GT 115kW 2.297.500 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot 408 fiyat listesi Ağustos 2025

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.132.000 TL

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.765.000 TL

Peugeot 2008 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot 2008 fiyat listesi Ağustos 2025

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.138.000 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.303.000 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 100kW 2.133.500 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 115kW 2.158.500 TL

  • Yeni E-2008 GT 115kW 2.175.000 TL

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Peugeot 3008 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot 3008 fiyat listesi Ağustos 2025

  • Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.740.500 TL

  • Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.195.000 TL

  • Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.081.000 TL

  • Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) 3.377.000 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Ağustos 2025

Peugeot 5008 fiyat listesi Ağustos 2025

  • Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.155.500 TL

  • Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.355.500 TL

  • Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.225.500 TL

  • Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.400.500 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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