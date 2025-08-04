Peugeot Fiyat Listesi Ağustos 2025: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Fransız otomobil devi Peugeot, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka konumunda. Ağustos ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de belli oldu. Özellikle Temmuz ayında yapılan ÖTV değişikliğinin araba fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu olmuştu. Birçok modeliyle tercih edilen Peugeot da Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar oldu? Peugeot'ya zam geldi mi?

İşte Peugeot Ağustos 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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