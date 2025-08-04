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Honda Fiyat Listesi Ağustos 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Honda Fiyat Listesi Ağustos 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Honda otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 11:58

Araba satın almak isteyenler her ay başında güncellenen araba fiyat listelerini yakından takip ediyor. Japonya menşeli Honda da fiyat listeleri en merak edilen markalar arasında. Kısa süre içerisinde ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka haline gelen Honda, özellikle Civic modeliyle oldukça beğeniliyor. ÖTV zammı sonrası sıfır araçların fiyatları merak konusu oldu. Honda, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını 1 Ağustos itibarıyla internet sitesinde yayınladı.

Peki Honda Civic, CR-V,  ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Ağustos 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Honda fiyat listesi Ağustos 2025

Honda fiyat listesi Ağustos 2025

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Temmuz ayında 1.625.000 TL'den listelenmişti. Jazz, Ağustos ayında ise 1.580.000 TL'den satışa sunuldu. Bazı modellerde ise artış yaşandığı görüldü.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Ağustos 2025

Honda Jazz fiyat listesi Ağustos 2025

2025 model:

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.580.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.664.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2025

Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2025

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 2.270.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.585.000 TL 

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 2.270.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.585.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Ağustos 2025

Honda Type-R fiyat listesi Ağustos 2025
  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.633.000 TL (2025 model)

Honda HR-V fiyat listesi Ağustos 2025

Honda HR-V fiyat listesi Ağustos 2025

2025 model:

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.260.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.570.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.805.000 TL

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Honda CR-V fiyat listesi Ağustos 2025

Honda CR-V fiyat listesi Ağustos 2025
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.970.000 TL (2025 model)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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