Honda Fiyat Listesi Ağustos 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar
Araba satın almak isteyenler her ay başında güncellenen araba fiyat listelerini yakından takip ediyor. Japonya menşeli Honda da fiyat listeleri en merak edilen markalar arasında. Kısa süre içerisinde ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka haline gelen Honda, özellikle Civic modeliyle oldukça beğeniliyor. ÖTV zammı sonrası sıfır araçların fiyatları merak konusu oldu. Honda, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını 1 Ağustos itibarıyla internet sitesinde yayınladı.
Peki Honda Civic, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?
İşte, Honda Ağustos 2025 güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi Ağustos 2025
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Honda Jazz fiyat listesi Ağustos 2025
Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2025
Honda Type-R fiyat listesi Ağustos 2025
Honda HR-V fiyat listesi Ağustos 2025
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Honda CR-V fiyat listesi Ağustos 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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