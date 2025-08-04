Honda Fiyat Listesi Ağustos 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Araba satın almak isteyenler her ay başında güncellenen araba fiyat listelerini yakından takip ediyor. Japonya menşeli Honda da fiyat listeleri en merak edilen markalar arasında. Kısa süre içerisinde ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka haline gelen Honda, özellikle Civic modeliyle oldukça beğeniliyor. ÖTV zammı sonrası sıfır araçların fiyatları merak konusu oldu. Honda, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını 1 Ağustos itibarıyla internet sitesinde yayınladı.

Peki Honda Civic, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Ağustos 2025 güncel fiyat listesi.

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