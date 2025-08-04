Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar
Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde çoğu kişinin tercih ettiği bir otomobil markası konumunda. Yıllardır Türkiye pazarındaki yerini koruyan Hyundai'ın güncel fiyatları her ay başında yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından Hyundai fiyatları da merka konusu oldu. Hyundai, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını da yayınladı.
Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Ağustos 2025 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi Ağustos 2025
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Hyundai i10 fiyat listesi Ağustos 2025
Hyundai i20 fiyat listesi Ağustos 2025
Hyundai Bayon fiyat listesi Ağustos 2025
Hyundai Kona fiyat listesi Ağustos 2025
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Hyundai Tucson fiyat listesi Ağustos 2025
Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Ağustos 2025
Hyundai Ioniq fiyat listesi Ağustos 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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