Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde çoğu kişinin tercih ettiği bir otomobil markası konumunda. Yıllardır Türkiye pazarındaki yerini koruyan Hyundai'ın güncel fiyatları her ay başında yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından Hyundai fiyatları da merka konusu oldu. Hyundai, Ağustos ayında geçerli olacak fiyatlarını da yayınladı.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Ağustos 2025 güncel fiyat listesi.

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