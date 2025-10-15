onedio
Vergi Uzmanı, Torba Kanun Maddelerini “Geliyor Gelmekte Olan” Sözleriyle Açıkladı

Dilara Şimşek
15.10.2025 - 10:42

Yeni torba kanunu ile birlikte ekonomi ve maliye gündemi hareketlenecek. Çeşitli değişiklikleri içeren torban kanun bu ay Meclis’e sunulabilir. Torba kanunda ne var? Torba kanun maddeleri neler? Vergi uzmanı, hukukçu Bumin Doğrusöz, Ekonomim’de yer alan yazısında “Geliyor gelmekte olan” sözleriyle torba kanunu maddelerini anlattı. 

Kaynak

Torba kanun ne zaman gelecek?

Ekonomi gündemini hareketlendirecek torba kanununun ekim ayı bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki torba kanun maddelerinde neler olacak?

Hukukçu, vergi uzmanı Bumin Doğrusöz, Ekonomim'de torba kanununda yer alacak olan değişiklikleri yazdı. 

Doğrusöz, şimdilik üç konuda düzenlemenin kesin olacağını dile getirdi.

Torba kanun maddeleri neler?

Bumin Doğrusöz’ün kesin olarak belirttiği üç düzenleme şöyle:

1. Emlak vergisi

Emlak vergisi ile arsa-arazi değer belirlemeleri sınırlanacak. Bu düzenleme fiyatı uçuk şekilde belirlenmiş arsa-araziler için geçerli olacak. Bu konuda açılmış yaklaşık 100 bin dava bulunuyor. 

2. Vergi incelemeleri

Vergi suçlarına yönelik incelemelerde daha sert tedbirler alınması bekleniyor. Özellikle sahte-yanıltıcı belge düzenleyenlere karşı etkili cezalar yolda.

3. Enflasyon muhasebesi

Enflasyon düzeltmesi uygulaması üç yıl ertelenecek gibi. Bu sorun seçim sonrasına ertelenecek gibi gözükürken tamamen kaldırılması da gündem arasında. 

Doğrusöz, torba kanunda borç yapılandırma maddesinin olması gerektiğine dikkat çekti. Bu maddenin ekonomik kriz içinde ayakta kalmaya çalışan işletmeler için can suyu olabileceğini vurguladı.

