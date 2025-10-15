Vergi Uzmanı, Torba Kanun Maddelerini “Geliyor Gelmekte Olan” Sözleriyle Açıkladı

Bumin Doğrusöz’ün kesin olarak belirttiği üç düzenleme şöyle:

1. Emlak vergisi

Emlak vergisi ile arsa-arazi değer belirlemeleri sınırlanacak. Bu düzenleme fiyatı uçuk şekilde belirlenmiş arsa-araziler için geçerli olacak. Bu konuda açılmış yaklaşık 100 bin dava bulunuyor.

2. Vergi incelemeleri

Vergi suçlarına yönelik incelemelerde daha sert tedbirler alınması bekleniyor. Özellikle sahte-yanıltıcı belge düzenleyenlere karşı etkili cezalar yolda.

3. Enflasyon muhasebesi

Enflasyon düzeltmesi uygulaması üç yıl ertelenecek gibi. Bu sorun seçim sonrasına ertelenecek gibi gözükürken tamamen kaldırılması da gündem arasında.

Doğrusöz, torba kanunda borç yapılandırma maddesinin olması gerektiğine dikkat çekti. Bu maddenin ekonomik kriz içinde ayakta kalmaya çalışan işletmeler için can suyu olabileceğini vurguladı.