Venedik’in Tüccar Cumhuriyeti Modeli ve Modern Ekonomi ile Arasındaki 10 Benzerlik

Ekonominin devamı için devletlerin birbirleriyle etkileşimde olması lazım. Bu da küresel bir ağın olmasını gerekli kılıyor. Küresel ticaret ağı sayesinde birçok ülke bir araya gelerek ekonomik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Böyle bir birliktelik bugünkü kadar olmasa da Venedik zamanında da vardı.