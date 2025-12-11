Uzman İsim Açıkladı: İstanbul ve Ankara’da Yılbaşından Önce Kar Yağacak mı?

Yeni yılın bitmesine artık sayılı günler kala vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını merak ediyordu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşından önce İstanbul için kar yağışı ihtimalinin olmadığını söyledi. Şen’e göre yılbaşından önce Ankara’da kar yağışının ise bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

“Kar yağacak evet ama yani nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ'a giderseniz görürsünüz. Ilgaz'a giderseniz görürsünüz. Ne zaman bir de önemli. Şimdi baktığımız zaman bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu'da kar var. Kar yağıyor. Hatta bu hafta epey de kar olacak Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'nun doğusu ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Ankara'ya bir ihtimal. Ankara'ya yağabilir. Yani yılbaşından önce yağabilir Ankara'ya ama İstanbul'a yılbaşından önce yağmaz.”