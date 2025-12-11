onedio
Uzman İsim Açıkladı: İstanbul ve Ankara’da Yılbaşından Önce Kar Yağacak mı?

Uzman İsim Açıkladı: İstanbul ve Ankara’da Yılbaşından Önce Kar Yağacak mı?

11.12.2025 - 12:06

Türkiye’de son günlerin en sıcak kış ayları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bu yıl ortalamanın altında kar yağışı olacağını açıklamıştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı yaşanmayacağını söyledi. Uzman isim Ankara için ise yılbaşından önce kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.

Türkiye’de özellikle batı bölgelerinde kış ayları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Yeni yılın bitmesine artık sayılı günler kala vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını merak ediyordu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşından önce İstanbul için kar yağışı ihtimalinin olmadığını söyledi. Şen’e göre yılbaşından önce Ankara’da kar yağışının ise bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

“Kar yağacak evet ama yani nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ'a giderseniz görürsünüz. Ilgaz'a giderseniz görürsünüz. Ne zaman bir de önemli. Şimdi baktığımız zaman bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu'da kar var. Kar yağıyor. Hatta bu hafta epey de kar olacak Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'nun doğusu ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Ankara'ya bir ihtimal. Ankara'ya yağabilir. Yani yılbaşından önce yağabilir Ankara'ya ama İstanbul'a yılbaşından önce yağmaz.”

