Uzman İsim Açıkladı: İstanbul ve Ankara’da Yılbaşından Önce Kar Yağacak mı?
Türkiye’de son günlerin en sıcak kış ayları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bu yıl ortalamanın altında kar yağışı olacağını açıklamıştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı yaşanmayacağını söyledi. Uzman isim Ankara için ise yılbaşından önce kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.
Türkiye’de özellikle batı bölgelerinde kış ayları mevsim normallerinin altında seyrediyor.
