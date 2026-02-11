onedio
Üst Üste 5 Maç Alınca Saçını Kestireceğini Söyleyen Manchester United Taraftarının Hayali Suya Düştü

Üst Üste 5 Maç Alınca Saçını Kestireceğini Söyleyen Manchester United Taraftarının Hayali Suya Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 09:27

Manchester United taraftarı Frank Illett aylar önce taraftarı olduğu Manchester United'ın kötü gidişatını protesto için kendi halinde bir meydan okumaya katılmıştı. İngiliz ekibinin 5 maç üst üste galip gelmesi halinde saçlarını kestireceğini söyleyen genç taraftar takımın başarısızlığı nedeniyle hayalini gerçekleştirememişti. Ancak üst üste 4 galibiyet alan United cephesi ona bir umut ışığı olsa da maçtan çıkan beraberlik fenomen ismin yeniden gün saymasına neden oldu.

Manchester United Ada'nın en formda ekiplerinden.

Manchester United Ada'nın en formda ekiplerinden.

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'le yolların ayrılmasından sonra bir zamanların görkemli ekibi Manchester United istediği çıkışı 'camianın evladı' Michael Carrick'le yakaladı. Derbiler de dahil olmak üzere üst üste 4 zorlu maçtan galibiyetle ayrılan kırmızılarda akla puan durumundan çok fenomen taraftar Frank Illett geldi.

Hatta Illett kendisi için önemli olan West Ham maçı öncesi statta da yerini aldı.

Hatta Illett kendisi için önemli olan West Ham maçı öncesi statta da yerini aldı.

Ancak kağıt üzerinde kolay görünen West Ham uzun süre maçı 1-0 galip götürürken Manchester United son dakikalarda Sesko ile beraberliği yakalasa da bir puan Frank'in saçlarından kurtulmasına yetmedi.

