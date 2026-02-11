Üst Üste 5 Maç Alınca Saçını Kestireceğini Söyleyen Manchester United Taraftarının Hayali Suya Düştü
Manchester United taraftarı Frank Illett aylar önce taraftarı olduğu Manchester United'ın kötü gidişatını protesto için kendi halinde bir meydan okumaya katılmıştı. İngiliz ekibinin 5 maç üst üste galip gelmesi halinde saçlarını kestireceğini söyleyen genç taraftar takımın başarısızlığı nedeniyle hayalini gerçekleştirememişti. Ancak üst üste 4 galibiyet alan United cephesi ona bir umut ışığı olsa da maçtan çıkan beraberlik fenomen ismin yeniden gün saymasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manchester United Ada'nın en formda ekiplerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta Illett kendisi için önemli olan West Ham maçı öncesi statta da yerini aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın