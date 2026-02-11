Galatasaraylı Lucas Torreira 30. Yaşını Büyük Parti ile Kutladı

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira dün akşam 30. yaşına girdi. Doğum gününü büyük bir parti ile kutlayan Torreira’yı takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Burak ile birlikte birçok futbolcu da partiye katıldı. Öte yandan aralarında para mevzusu olan Sefo ve Demet Akalın da partiye katılarak beraber sahneye çıktı.