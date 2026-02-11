onedio
Galatasaraylı Lucas Torreira 30. Yaşını Büyük Parti ile Kutladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 09:03

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira dün akşam 30. yaşına girdi. Doğum gününü büyük bir parti ile kutlayan Torreira’yı takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Burak ile birlikte birçok futbolcu da partiye katıldı. Öte yandan aralarında para mevzusu olan Sefo ve Demet Akalın da partiye katılarak beraber sahneye çıktı.

Galatasaray’ın orta sahasındaki “Atom Karıncası” Lucas Torreira, yeni yaşını İstanbul’da büyük bir parti ile kutladı.

Torreira’yı doğum gününde Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Burak ve takım arkadaşları Icardi, Osimhen, Sara, Jacops, Noa Lang, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Günay Güvenç ve Singo da yalnız bırakmadı.

Partiye ayrıca eski takım arkadaşı Kerem Demirbay da katıldı.

Sefo ve Demet Akalın sahne aldı.

“Yerinde Dur” şarkısı ile yaza damga vuran ve geçtiğimiz günlerde aralarında para polemiği yaşanan Sefo ve Demet Akalın da partiye katılanlar arasındaydı. Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un DJ’lik yaptığı gecede ikili de sahneye çıktı.

Torreira’nın pasta kestiği anlar 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
