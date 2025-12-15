Ünlü Yönetmen ve Eşinin Ölümü Sonrasında Oğulları Gözaltında: Donald Trump’tan Tepki Çeken Paylaşım
Hollywood’un efsane yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’te bulunan evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Çiftin oğulları Nick Reiner polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Trump, “Ölümlerin nedeni, başkalarında büyük öfke uyandıran; Trump Derangement Sendromu (TDS) olarak bilinen, zihinleri felç eden, kitlesel, amansız ve tedavisi olmayan bir hastalıkla olan mücadeleleriydi.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema tarihine adını yazdıran yönetmen Rob Reiner ve eşinin ölümü ABD’yi sarstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın