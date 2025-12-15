Ünlü Yönetmen ve Eşinin Ölümü Sonrasında Oğulları Gözaltında: Donald Trump’tan Tepki Çeken Paylaşım

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump şunları söyledi:

“Hollywood’da dün gece çok üzücü bir olay yaşandı. Bir zamanların çok yetenekli sinema yönetmeni ve komedi yıldızı olan, ancak son yıllarda acı çeken ve zor günler geçiren Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte hayatını kaybetti. İddialara göre ölümlerinin nedeni, başkalarında büyük öfke uyandıran; Trump Derangement Sendromu (TDS) olarak bilinen, zihinleri felç eden, kitlesel, amansız ve tedavisi olmayan bir hastalıkla olan mücadeleleriydi.

Reiner, Başkan Donald J. Trump’a yönelik kontrolsüz takıntısıyla insanları çıldırtan biri olarak tanınıyordu. Trump yönetiminin tüm hedefleri ve beklentileri aşarak başarıya ulaşması ve Amerika’nın belki de hiç olmadığı kadar ‘Altın Çağ’ına girmesiyle birlikte, Reiner’ın açık paranoyasının yeni zirvelere ulaştığı görülüyordu. Rob ve Michele’e huzur içinde yatsın.”