onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Yönetmen ve Eşinin Ölümü Sonrasında Oğulları Gözaltında: Donald Trump’tan Tepki Çeken Paylaşım

Ünlü Yönetmen ve Eşinin Ölümü Sonrasında Oğulları Gözaltında: Donald Trump’tan Tepki Çeken Paylaşım

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 22:47

Hollywood’un efsane yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’te bulunan evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Çiftin oğulları Nick Reiner polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Trump, “Ölümlerin nedeni, başkalarında büyük öfke uyandıran; Trump Derangement Sendromu (TDS) olarak bilinen, zihinleri felç eden, kitlesel, amansız ve tedavisi olmayan bir hastalıkla olan mücadeleleriydi.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinema tarihine adını yazdıran yönetmen Rob Reiner ve eşinin ölümü ABD’yi sarstı.

Sinema tarihine adını yazdıran yönetmen Rob Reiner ve eşinin ölümü ABD’yi sarstı.

Stand By Me, A Few Good Men, Misery ve When Harry Met Sally gibi efsane filmlerin yönetmeni Rob Reiner ve eşinin ölümünün ardından polis ekipleri oğulları Nick Reiner’ı gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belli olacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump şunları söyledi:

“Hollywood’da dün gece çok üzücü bir olay yaşandı. Bir zamanların çok yetenekli sinema yönetmeni ve komedi yıldızı olan, ancak son yıllarda acı çeken ve zor günler geçiren Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte hayatını kaybetti. İddialara göre ölümlerinin nedeni, başkalarında büyük öfke uyandıran; Trump Derangement Sendromu (TDS) olarak bilinen, zihinleri felç eden, kitlesel, amansız ve tedavisi olmayan bir hastalıkla olan mücadeleleriydi.

Reiner, Başkan Donald J. Trump’a yönelik kontrolsüz takıntısıyla insanları çıldırtan biri olarak tanınıyordu. Trump yönetiminin tüm hedefleri ve beklentileri aşarak başarıya ulaşması ve Amerika’nın belki de hiç olmadığı kadar ‘Altın Çağ’ına girmesiyle birlikte, Reiner’ın açık paranoyasının yeni zirvelere ulaştığı görülüyordu. Rob ve Michele’e huzur içinde yatsın.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın