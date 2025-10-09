Ünlü Araba Markası, Yangın Riskiyle Piyasadaki 135 Bin Arabasını Geri Çağırdı

NHTSA raporuna göre, hatalı montaj araçlarda kısa devre riskini artırıyor ve bu durum, kazalar sırasında veya araç yolda beklenmedik şekilde giderken yangına yol açabilecek ciddi bir tehlike oluşturuyor. Hyundai yetkilileri, araç sahiplerinin servislere giderek gerekli kontrolleri yaptırmasını öneriyor. Yetkililer, şimdiye kadar bu arızayla doğrudan ilişkili bir yangın vakası yaşanmadığını, ancak güvenlik amacıyla bu önlemin alındığını belirtti.