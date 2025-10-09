Ünlü Araba Markası, Yangın Riskiyle Piyasadaki 135 Bin Arabasını Geri Çağırdı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai Motor’un önemli bir güvenlik hamlesi yaptığını açıkladı. Şirket, ABD’deki 135 bin 386 Santa Fe model aracını olası yangın riski nedeniyle servislere çağırma kararı aldı. İncelemeler, bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edildiğini ortaya koydu.
Yangın riskine sebep olan hatanın montajla ilgili olduğu tespit edildi.
Marka ücretsiz onarım imkanı sağlayacağını duyurarak araçları geri çağırdı.
