Ünlü Araba Markası, Yangın Riskiyle Piyasadaki 135 Bin Arabasını Geri Çağırdı

Hakan Karakoca
09.10.2025 - 20:54

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai Motor’un önemli bir güvenlik hamlesi yaptığını açıkladı. Şirket, ABD’deki 135 bin 386 Santa Fe model aracını olası yangın riski nedeniyle servislere çağırma kararı aldı. İncelemeler, bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edildiğini ortaya koydu.

Kaynak - Sözcü

Yangın riskine sebep olan hatanın montajla ilgili olduğu tespit edildi.

NHTSA raporuna göre, hatalı montaj araçlarda kısa devre riskini artırıyor ve bu durum, kazalar sırasında veya araç yolda beklenmedik şekilde giderken yangına yol açabilecek ciddi bir tehlike oluşturuyor. Hyundai yetkilileri, araç sahiplerinin servislere giderek gerekli kontrolleri yaptırmasını öneriyor. Yetkililer, şimdiye kadar bu arızayla doğrudan ilişkili bir yangın vakası yaşanmadığını, ancak güvenlik amacıyla bu önlemin alındığını belirtti.

Marka ücretsiz onarım imkanı sağlayacağını duyurarak araçları geri çağırdı.

Hyundai, geri çağrılan araç sahiplerine ücretsiz onarım imkânı sağlayacağını duyurdu. Servislerde marş motoru bağlantıları kontrol edilerek olası riskler giderilecek. Araç sahipleri, şirketin web sitesi veya yetkili servisler aracılığıyla şasi numaralarıyla geri çağırma programına dahil olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
