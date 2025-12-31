UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin’den Cem Küçük’e Sert Cevap
Gazeteci Cem Küçük’ün kendisi hakkındaki “Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim” dediği Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’den çok sert açıklama geldi. “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadesini kullanan Şirin “Tahriklerini, hakaretlerini, ucuz FETÖ taktiklerini çok değil birkaç ay önce yaptığın gibi Galatasaray adını söylemekten imtina edecek kadar ezikliğini acıyarak izlemeye devam edeceğim” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, dün TGRT’de yayınlanan programda kendisi hakkında açıklamalar yapan Cem Küçük’e sert bir dille cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük’ün açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Şirin şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın