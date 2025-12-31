UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin’den Cem Küçük’e Sert Cevap

“Sözde yine birbirlerinin zıttı görünen, muhalif olduğu için kendini objektif sanan holigan Murat Ağırel, küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler,” yazısından dolayı. Şahsımı yargıyla karşı karşıya getirme taktikleri kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu bu operasyon çocuğu, daha birkaç gün önce Galatasaray için puan silme sohbetleri yaptığını unutmuşçasına öyle demediğini iddia ediyor. Fetöcü geçmişinden yalan, inkâr ve konu saptırmak meselelerini iyi öğrenmiş olsan da ne ben, ne başka bir Galatasaraylı bu ucuz ve küçük oyunlara gelmeyiz.

Yine FETÖ operasyon çocuğu olduğun günlerde gibi hissetmiş olacaksın ki kendini, sanki sen savcının yanındasın biz karşısındayız gibi lanse ederek KÜÇÜK aklınca şahsımı hedefe koymaya çalışıyorsun.

Tahriklerini, hakaretlerini, ucuz FETÖ taktiklerini çok değil birkaç ay önce yaptığın gibi Galatasaray adını söylemekten imtina edecek kadar ezikliğini acıyarak izlemeye devam edeceğim.

Ama Galatasaray’a dil uzatmana, algı yapmana asla izin vermeyeceğiz Fenerbahçeli Cem KÜÇÜK.

Son olarak buradan değerli Galatasaraylılara sesleniyorum; bu tipler, bizleri tahrik edip, yorumlardan kendilerine hakaret ettirerek tazminat yoluyla kendilerine ek gelir sağlamanın peşinde olanlardır.

Görsel ve yazılı basında Galatasaray’ımıza saldıran ve hakaret eden bu tip kurumları, kuruluşları sonuna kadar boykota devam etmeliyiz.”