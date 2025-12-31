onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin’den Cem Küçük’e Sert Cevap

UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin’den Cem Küçük’e Sert Cevap

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2025 - 14:30

Gazeteci Cem Küçük’ün kendisi hakkındaki “Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim” dediği Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’den çok sert açıklama geldi. “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadesini kullanan Şirin “Tahriklerini, hakaretlerini, ucuz FETÖ taktiklerini çok değil birkaç ay önce yaptığın gibi Galatasaray adını söylemekten imtina edecek kadar ezikliğini acıyarak izlemeye devam edeceğim” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, dün TGRT’de yayınlanan programda kendisi hakkında açıklamalar yapan Cem Küçük’e sert bir dille cevap verdi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, dün TGRT’de yayınlanan programda kendisi hakkında açıklamalar yapan Cem Küçük’e sert bir dille cevap verdi.

Cem Küçük, Sebahattin Şirin hakkında şu açıklamaları yapmıştı: “Sen delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ‘atar’ yaparsın. Hadi ona da bir şeyler yaz bakalım, görelim ne kadar delikanlısın!”

Haberin detayları burada:

Cem Küçük’ün açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Şirin şunları söyledi:

Cem Küçük’ün açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Şirin şunları söyledi:

“Sözde yine birbirlerinin zıttı görünen, muhalif olduğu için kendini objektif sanan holigan Murat Ağırel, küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler,” yazısından dolayı. Şahsımı yargıyla karşı karşıya getirme taktikleri kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu bu operasyon çocuğu, daha birkaç gün önce Galatasaray için puan silme sohbetleri yaptığını unutmuşçasına öyle demediğini iddia ediyor. Fetöcü geçmişinden yalan, inkâr ve konu saptırmak meselelerini iyi öğrenmiş olsan da ne ben, ne başka bir Galatasaraylı bu ucuz ve küçük oyunlara gelmeyiz. 

Yine FETÖ operasyon çocuğu olduğun günlerde gibi hissetmiş olacaksın ki kendini, sanki sen savcının yanındasın biz karşısındayız gibi lanse ederek KÜÇÜK aklınca şahsımı hedefe koymaya çalışıyorsun. 

Tahriklerini, hakaretlerini, ucuz FETÖ taktiklerini çok değil birkaç ay önce yaptığın gibi Galatasaray adını söylemekten imtina edecek kadar ezikliğini acıyarak izlemeye devam edeceğim.

Ama Galatasaray’a dil uzatmana, algı yapmana asla izin vermeyeceğiz Fenerbahçeli Cem KÜÇÜK.

Son olarak buradan değerli Galatasaraylılara sesleniyorum; bu tipler, bizleri tahrik edip, yorumlardan kendilerine hakaret ettirerek tazminat yoluyla kendilerine ek gelir sağlamanın peşinde olanlardır.

Görsel ve yazılı basında Galatasaray’ımıza saldıran ve hakaret eden bu tip kurumları, kuruluşları sonuna kadar boykota devam etmeliyiz.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın