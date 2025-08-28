onedio
Türkiye’de Yalnız Yaşayanların Oranı 2016’da %14.9 İken 2024’te Ne Kadar Oldu? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 21:50

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın ekranlara taşıdığı Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı ATV’de izleyicilerle buluştu. Yarışmanın son bölümünde yöneltilen “Türkiye’de yalnız yaşayan fertlerde oluşan tek kişilik hane halkı oranı, 2016’da %14,9 iken 2024’te yüzde kaçtır?” sorusu dikkat çekti. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için merakla araştırma yaptı.

İşte 200 bin TL değerindeki kritik sorunun yanıtı…

Türkiye'de, yalnız yaşayan fertlerde oluşan tek kişilik hane halkı oranı 2016'da %14.9 iken 2024'te yüzde kaç olmuştur?

A- 7

B- 10

C- 20

D- 24

Cevap C, yani 20

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
