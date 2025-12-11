Türkiye’de Konya’dan Sonra Yüzölçümü En Büyük İl Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkiye coğrafyasına dair bilgi gerektiren bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “Türkiye’de, Konya’dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?” sorusu yöneltildi. Ülkenin yüzölçümü sıralamasına dair bu önemli ayrıntı izleyicilerin ilgisini topladı.