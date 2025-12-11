Türkiye’de Konya’dan Sonra Yüzölçümü En Büyük İl Hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkiye coğrafyasına dair bilgi gerektiren bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “Türkiye’de, Konya’dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?” sorusu yöneltildi. Ülkenin yüzölçümü sıralamasına dair bu önemli ayrıntı izleyicilerin ilgisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de, Konya’dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın