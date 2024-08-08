Türkiye'de Bugüne Dek Yasaklanan Web Sitelerine ve Sosyal Medya Platformlarına Şaşıracağınız Kesin!

2014 yılında sansürden nasibini alan bir sosyal medya platformu da Twitter oldu. Twitter'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan bu engele yönelik 'Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılında, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine dair görüntülerin yayınlanması nedeniyle Twitter yeniden kapatıldı.