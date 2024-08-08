Türkiye'de Bugüne Dek Yasaklanan Web Sitelerine ve Sosyal Medya Platformlarına Şaşıracağınız Kesin!
Türkiye'de Bugüne Dek Yasaklanan Web Sitelerine ve Sosyal Medya Platformlarına Şaşıracağınız Kesin!
Instagram, Wattpad, Roblox...Türkiye son günlerde erişime kısıtlanan internet sitelerinden muzdarip. Fakat erişime kısıtlanan siteler, bugün giremediğimiz sitelerden ibaret değil. Bugüne dek pek çok web sitesinin ve sosyal medya platformunun erişime kısıtlanmasına birinci elden tanık olduk.
Kaynak: BBC
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1. YouTube
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2. Wikipedia
3. Twitter
4. Ekşi Sözlük
5. Google Drive, OneDrive, GitHub, Wordpress, Blogger, Dropbox...
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6. Last.fm
7. Erişim engeli getirilen diğer siteler
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