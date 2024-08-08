Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Türkiye'de Bugüne Dek Yasaklanan Web Sitelerine ve Sosyal Medya Platformlarına Şaşıracağınız Kesin!

Türkiye'de Bugüne Dek Yasaklanan Web Sitelerine ve Sosyal Medya Platformlarına Şaşıracağınız Kesin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 16:55

Instagram, Wattpad, Roblox...Türkiye son günlerde erişime kısıtlanan internet sitelerinden muzdarip. Fakat erişime kısıtlanan siteler, bugün giremediğimiz sitelerden ibaret değil. Bugüne dek pek çok web sitesinin ve sosyal medya platformunun erişime kısıtlanmasına birinci elden tanık olduk.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. YouTube

1. YouTube

Bugüne kadar tam 6 kez yasaklanan YouTube, ilk kez 2007 yılında Yunan bir kullanıcının Atatürk’e hakaret içerikli bir video yüklemesiyle engellenmişti. YouTube, videoyu platformundan kaldırdıktan sonra erişim engeli de kaldırıldı.

Son olarak 2015'te “Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya konu görüntü, ses ve videoların yayınlandığı internet sitelerinde erişimin engellenmesine” karar verilmesiyle YouTube'a erişim engeli getirildi.

2. Wikipedia

2. Wikipedia

En büyük dijital ansiklopedi olarak bilinen Vikipedi, ilk olarak 2014 yılında sansüre maruz kaldı. Daha sonra 2015'te Türkiye genel seçim anketleri sayfası erişime kapatıldı.

Vikipedi'nin en büyük sansürü ise 2017 yılında yaşandı. Wikipedia, Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde gösterdiği içerikler yayınlamıştı.

3. Twitter

3. Twitter

2014 yılında sansürden nasibini alan bir sosyal medya platformu da Twitter oldu. Twitter'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan  bu engele yönelik 'Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılında, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine dair görüntülerin yayınlanması nedeniyle Twitter yeniden kapatıldı.

4. Ekşi Sözlük

4. Ekşi Sözlük

Dönem dönem erişime kapatılan Ekşi Sözlük, ilk olarak 2006 yılında engellenmişti. 2008, 2011, 2016 yıllarında kapatılan Ekşi Sözlük, son olarak 2023 yılında erişime engellendi.

5. Google Drive, OneDrive, GitHub, Wordpress, Blogger, Dropbox...

5. Google Drive, OneDrive, GitHub, Wordpress, Blogger, Dropbox...

GitHub, Google Drive, OneDrive ve Dropbox'ın erişim engeli yemelerinin sebebi 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta görüntülerinin bu mecralarda paylaşılması olarak iddia edilmişti.

Öte yandan Wordpress'e Adnan Oktar sebebiyle, Blogspot'a ise Süper Lig'i kaçak yayınlayan kullanıcılar sebebiyle erişim engeli getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Last.fm

6. Last.fm

Online müzik dinleme platformu olan Last.fm ve MySpace adlı sitelere ise telif hakkı kaynaklı erişim engel getirilmişti. Bu duruma tepki gösteren müzisyenler 'MySpace.com'a erişimin engellenmesi, Türkiye'de bağımsız müzisyenlere yapılan ciddi bir haksızlıktır...' ifadelerini kullanmıştı.

7. Erişim engeli getirilen diğer siteler

7. Erişim engeli getirilen diğer siteler

  • Alman menşeili haber platformu Deutsche Welle (DW) geçtiğimiz sene engellendi.

  • Ateizm Derneği'nin sitesi de Mart 2015'te 'halkın belli kesiminin inandığı değerlerin alenen aşağılandığı' gerekçesiyle yasaklandı.

  • Çok sayıda yasadışı bahis ve yetişkin film sitesi yasaklandı.

  • Popüler Torrent sites The Pirate Bay yasaklandı.

  • Wattpad, geçtiğimiz günlerde erişime engellendi.

  • Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba.com engellendi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın