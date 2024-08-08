Son Bir Haftada Ülkeyi Kasıp Kavuran Şok Edici Yasaklar, Vergiler, Zamlar, Kanunlar

Son bir haftadır oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Her yeni gün hiç beklenmedik bir olay geliyor başımıza. Peki ileride bakarak 'ne günlerdi be' diye hatırlayacağımızı umduğumuz bugünlerde, sahiden biz neler yaşadık?

Gelin son bir haftanın arşivine birlikte göz atalım.