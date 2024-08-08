Son Bir Haftada Ülkeyi Kasıp Kavuran Şok Edici Yasaklar, Vergiler, Zamlar, Kanunlar
Son Bir Haftada Ülkeyi Kasıp Kavuran Şok Edici Yasaklar, Vergiler, Zamlar, Kanunlar
Son bir haftadır oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Her yeni gün hiç beklenmedik bir olay geliyor başımıza. Peki ileride bakarak 'ne günlerdi be' diye hatırlayacağımızı umduğumuz bugünlerde, sahiden biz neler yaşadık?
Gelin son bir haftanın arşivine birlikte göz atalım.
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1. BOTAŞ, 1 Ağustos itibariyle doğal gaza yüzde 38 oranında zam yapıldığını açıkladı.
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2. 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3. Yaklaşık 57 milyon kullanıcısının olduğu Instagram, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi.
4. Philip Morris sigara grubuna 5 Ağustos'dan itibaren geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı.
5. Philip Morris grubunun ardından bir sigara zammı da JTI grubuna geldi.
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6. Son olarak sigara zamlarından BAT grubu da nasibini aldı.
7. Türkiye pazarına yeni girmeye başlayan ve vatandaşların ucuza alışveriş yapabildiği Temu'ya ise yeni bir vergi getirildi.
8. Son olarak 7 Ağustos tarihinde çocukların sosyalleştiği ve oyunlar oynadığı Roblox isimli site, mahkeme kararıyla kapatıldı.
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