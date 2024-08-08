Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Son Bir Haftada Ülkeyi Kasıp Kavuran Şok Edici Yasaklar, Vergiler, Zamlar, Kanunlar

Son Bir Haftada Ülkeyi Kasıp Kavuran Şok Edici Yasaklar, Vergiler, Zamlar, Kanunlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 11:03

Son bir haftadır oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Her yeni gün hiç beklenmedik bir olay geliyor başımıza. Peki ileride bakarak 'ne günlerdi be' diye hatırlayacağımızı umduğumuz bugünlerde, sahiden biz neler yaşadık?

Gelin son bir haftanın arşivine birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. BOTAŞ, 1 Ağustos itibariyle doğal gaza yüzde 38 oranında zam yapıldığını açıkladı.

1. BOTAŞ, 1 Ağustos itibariyle doğal gaza yüzde 38 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), yapılan açıklamada doğal gaza yapılan zammın konutlara yansımasının yüzde 24,4 olacağını söylendi.

Detaylar için;

2. 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2. 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna dair detaylar için;

3. Yaklaşık 57 milyon kullanıcısının olduğu Instagram, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi.

3. Yaklaşık 57 milyon kullanıcısının olduğu Instagram, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi.

Kısa bir süre sonra kullanıma açılacağı düşünülen Instagram'a günlerdir erişim sağlanamıyor. META'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmeler ise devam ediyor.

Instagram'ın son durumuna dair detaylar;

4. Philip Morris sigara grubuna 5 Ağustos'dan itibaren geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı.

4. Philip Morris sigara grubuna 5 Ağustos'dan itibaren geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı.

Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 TL oldu.

5. Philip Morris grubunun ardından bir sigara zammı da JTI grubuna geldi.

5. Philip Morris grubunun ardından bir sigara zammı da JTI grubuna geldi.

JTI grubunda en ucuz sigarası 64 TL,  en pahalısı 78 TL oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Son olarak sigara zamlarından BAT grubu da nasibini aldı.

6. Son olarak sigara zamlarından BAT grubu da nasibini aldı.

Sigara zammı sonrasında BAT grubunun en ucuz sigarası 64, en pahalı sigarası ise 78 lira oldu.

7. Türkiye pazarına yeni girmeye başlayan ve vatandaşların ucuza alışveriş yapabildiği Temu'ya ise yeni bir vergi getirildi.

7. Türkiye pazarına yeni girmeye başlayan ve vatandaşların ucuza alışveriş yapabildiği Temu'ya ise yeni bir vergi getirildi.

Alışveriş alt limiti 150 eurodan 30 euroya düşerken, AB’den gelen ürünlerde %18 olan gümrük vergisi %30'a, diğer ülkelerden gelen ürünlerde %30 olan gümrük vergisi de %60'a çıkarıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Detaylar için;

8. Son olarak 7 Ağustos tarihinde çocukların sosyalleştiği ve oyunlar oynadığı Roblox isimli site, mahkeme kararıyla kapatıldı.

8. Son olarak 7 Ağustos tarihinde çocukların sosyalleştiği ve oyunlar oynadığı Roblox isimli site, mahkeme kararıyla kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir.  Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır.' ifadesi kullanıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın