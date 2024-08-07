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Bakan Ömer Bolat, "Temu Vergisi" Diye Bilinen Yeni Gümrük Vergisini Savundu

Bakan Ömer Bolat, "Temu Vergisi" Diye Bilinen Yeni Gümrük Vergisini Savundu

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 15:36

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni gümrük vergisi tüketiciden büyük tepki toplamıştı. Özellikle Türkiye pazarına girmeye başlayan Temu'dan alışverişlerin arttığı dönemde alınan karar birçok kişi tarafından tepki topladı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği şimdiye kadar 150 euro olarak uygulanan aylık gümrük muafiyeti sınırı tamamen kaldırıldı. Bazı firmalara zorunlu sepet tutarında esneme yaparken bazıları aynı kurallarla yoluna devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği şimdiye kadar 150 euro olarak uygulanan aylık gümrük muafiyeti sınırı tamamen kaldırıldı. Bazı firmalara zorunlu sepet tutarında esneme yaparken bazıları aynı kurallarla yoluna devam ediyor.

Kamuoyunda "Temu Vergisi" diye bilinen bu karar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a soruldu. Bolat, bunun bir ithalat düzenlemesi olduğuna değinerek yapılanın üreten kesimin pazar kaybının önlemek olduğunu söyledi.

Kamuoyunda "Temu Vergisi" diye bilinen bu karar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a soruldu. Bolat, bunun bir ithalat düzenlemesi olduğuna değinerek yapılanın üreten kesimin pazar kaybının önlemek olduğunu söyledi.

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."

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