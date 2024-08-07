Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Instagram Yasağına TÜSİAD da Sessiz Kalmadı: "Kapatmayı Doğru Bulmuyoruz"

Instagram Yasağına TÜSİAD da Sessiz Kalmadı: "Kapatmayı Doğru Bulmuyoruz"

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 08:29

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gündeme ilişkin görüşlerini paylaşırken Instagram'ın kapatılmasına da değindi. Turan, 'topyekün' bir kapatmaya karşı olduklarını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram'ın kapatılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen somut bir adım atılmış değil. Son iki gündür süren görüşmelerden ise halen bir sonuç alınamadı. Instagram'ı şu an VPN olmadan kullanmak imkansız.

Instagram'ın kapatılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen somut bir adım atılmış değil. Son iki gündür süren görüşmelerden ise halen bir sonuç alınamadı. Instagram'ı şu an VPN olmadan kullanmak imkansız.

Instagram'ın kapatılmasına ülkede her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Influencerlar, burada ticaret yapan e-ticaret şirketi sahipleri ve tüm bunlardan bağımsız şekilde kişisel hak temelli olarak olaya yaklaşan vatandaşların artan tepkisine bir destek de TÜSİAD'dan geldi.

Instagram'ın kapatılmasına ülkede her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Influencerlar, burada ticaret yapan e-ticaret şirketi sahipleri ve tüm bunlardan bağımsız şekilde kişisel hak temelli olarak olaya yaklaşan vatandaşların artan tepkisine bir destek de TÜSİAD'dan geldi.

TÜSİAD, hem kurum nezdinde hem de başkanlar nezdinde daha önce ülkedeki ekonomiden siyasete, dış politikadan kültür sanat konularına kadar daha bir çok konuda söz söylese de bugünlerde daha spesifik konularda yorum yapmayı tercih ediyor.

TÜSİAD, hem kurum nezdinde hem de başkanlar nezdinde daha önce ülkedeki ekonomiden siyasete, dış politikadan kültür sanat konularına kadar daha bir çok konuda söz söylese de bugünlerde daha spesifik konularda yorum yapmayı tercih ediyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan katılmış olduğu bir programda ekonomiyi değerlendirirken Instagram yasağına da değindi. Turan, "Kesinlikle topyekün bir kapatmayı doğru bulmuyorum. İhlaller varsa, yaptırım uygulamak en doğrusu olacaktır. Kanunlar belli, kanunlara uyulmama gibi bir durum söz konusu ise belli yaptırımlara başvurabilirsiniz ancak ben böylesine toptan bir kısıtlamayı doğru bulmuyorum." dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan katılmış olduğu bir programda ekonomiyi değerlendirirken Instagram yasağına da değindi. Turan, "Kesinlikle topyekün bir kapatmayı doğru bulmuyorum. İhlaller varsa, yaptırım uygulamak en doğrusu olacaktır. Kanunlar belli, kanunlara uyulmama gibi bir durum söz konusu ise belli yaptırımlara başvurabilirsiniz ancak ben böylesine toptan bir kısıtlamayı doğru bulmuyorum." dedi.

Ekonomiye dair yorumlarında ise Turan, Türkiye'nin önündeki en büyük önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Turan ayrıca faiz indirimi için konuşmanın erken olduğunu söylerken ekonomi politikalarını desteklediklerini de açıkladı.

Ekonomiye dair yorumlarında ise Turan, Türkiye'nin önündeki en büyük önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Turan ayrıca faiz indirimi için konuşmanın erken olduğunu söylerken ekonomi politikalarını desteklediklerini de açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın