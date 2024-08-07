Instagram Yasağına TÜSİAD da Sessiz Kalmadı: "Kapatmayı Doğru Bulmuyoruz"
Instagram Yasağına TÜSİAD da Sessiz Kalmadı: "Kapatmayı Doğru Bulmuyoruz"
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Instagram'ın kapatılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen somut bir adım atılmış değil. Son iki gündür süren görüşmelerden ise halen bir sonuç alınamadı. Instagram'ı şu an VPN olmadan kullanmak imkansız.
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Instagram'ın kapatılmasına ülkede her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Influencerlar, burada ticaret yapan e-ticaret şirketi sahipleri ve tüm bunlardan bağımsız şekilde kişisel hak temelli olarak olaya yaklaşan vatandaşların artan tepkisine bir destek de TÜSİAD'dan geldi.
TÜSİAD, hem kurum nezdinde hem de başkanlar nezdinde daha önce ülkedeki ekonomiden siyasete, dış politikadan kültür sanat konularına kadar daha bir çok konuda söz söylese de bugünlerde daha spesifik konularda yorum yapmayı tercih ediyor.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan katılmış olduğu bir programda ekonomiyi değerlendirirken Instagram yasağına da değindi. Turan, "Kesinlikle topyekün bir kapatmayı doğru bulmuyorum. İhlaller varsa, yaptırım uygulamak en doğrusu olacaktır. Kanunlar belli, kanunlara uyulmama gibi bir durum söz konusu ise belli yaptırımlara başvurabilirsiniz ancak ben böylesine toptan bir kısıtlamayı doğru bulmuyorum." dedi.
Ekonomiye dair yorumlarında ise Turan, Türkiye'nin önündeki en büyük önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Turan ayrıca faiz indirimi için konuşmanın erken olduğunu söylerken ekonomi politikalarını desteklediklerini de açıkladı.
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